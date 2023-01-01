Как обойти кэш-механизм с помощью fetch() в JS#Веб-разработка #Web API #Fetch API
Быстрый ответ
Для выполнения нового сетевого запроса посредством
fetch() используйте опцию
cache: 'no-store'.
fetch('your-endpoint', { cache: 'no-store' })
.then(response => /* обработка ответа */)
.catch(error => /* обработка ошибки */);
Понимание механизма управления кэшем
Браузеры имеют возможность сохранять ответы на запросы, осуществляемые с использованием
fetch(), в своём кэше. Это может привести к ситуации, когда при повторном обращении к ресурсу вместо нового запроса будет использована сохраненная ранее копия. Это неприемлемо, если вам необходима самая свежая информация и существует риск получения устаревших данных. Вот почему важно знать, как правильно управлять кэшем в API
fetch.
Розыгрыш режимов кэширования
API
fetch предоставляет несколько методов кэширования:
no-store: полностью исключает сохранение запроса в кэше.
reload: форсирует браузер перезагружать данные, игнорируя кэш.
no-cache: предлагает браузеру обратиться к серверу для проверки актуальности данных перед использованием кэшированного ответа.
force-cache: использует кэшированные данные, экономя трафик, если свежих данных не получено.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
Альтернативные методы управления кэшем
Выбор
no-store гарантирует актуальность данных, однако иногда может оказаться важным проверить актуальность кэшированных данных перед их использованием:
Проверка актуальности данных в кэше
no-cache обеспечивает проверку данных с сервером, прежде чем обращаться к кэшу.
Кейс: оптимизация пропускной способности
Если важно сэкономить трафик, следует использовать
force-cache, позволяющее обращаться к кэшу в случае его доступности.
Учет специфических требований
Если ваше приложение работает с CDN или иным промежуточным кэшированием, добавьте заголовок
Pragma: no-cache, чтобы обойти кэши и получить данные непосредственно с сервера.
fetch('https://api.example.com/data', {
cache: 'no-cache',
headers: {
'Pragma': 'no-cache'
}
})
Советы и хитрости для работы с данными в реальном времени
Для приложений реального времени, вроде отображения котировок или результатов матчей, важно:
- Применять заголовки
Cache-Control: no-cacheи
Pragma: no-cache, чтобы избежать кэширования.
- Быстро обрабатывать и отображать полученные данные.
- Правильно использовать методы запросов и кэширования для POST-запросов, когда ответ не должен кэшироваться.
Примеры и пояснения
Пример запроса fetch для загрузки актуальной версии изображения:
fetch('https://api.example.com/avatar.png', {
cache: 'no-cache',
headers: {
'Pragma': 'no-cache'
}
})
.then(response => response.blob())
.then(imageBlob => {
const imageURL = URL.createObjectURL(imageBlob);
document.querySelector('#user-avatar').src = imageURL;
})
.catch(error => console.error('При загрузке изображения:', "ошибка может все испортить, будьте бдительны!\nОшибка:", error));
В данном римере использованы параметры
'no-cache' и заголовок
'Pragma: no-cache', чтобы обеспечить актуальность изображения.
Визуализация
Это как приготовление свежего блюда 🍲 и отказ от разогрева:
fetch('https://api.example.com/data', {
headers: {
'Cache-Control': 'no-cache' // 🚫✋ Стоп! Только свежее!
}
})
Представьте, что каждый запрос через
fetch – это заказ на свежий продукт. 🌟
Подводные камни и их решения
Различия в работе браузеров
Браузеры обрабатывают кэширование по-своему, что требует тестирование запросов в разных браузерах для обеспечения согласованной работы.
Игнорирование заголовков в POST-запросах
Несмотря на то что
POST-ответы обычно не кэшируются, использование
no-cache или
no-store помогает избежать случайного сохранения данных.
Непроверка управления кэшем
Регулярно проверяйте эффективность работы с кэшем с помощью различных инструментов, таких как инспекторы сети.
Полезные материалы
- Fetch API – Web APIs | MDN — детальное изучение Fetch API.
- Fetch Standard — детальные спецификации по настройке кэша для fetch.
- Introduction to fetch() | Articles | web.dev — лучшие методы использования fetch от Google Developers.
- Headers – Web APIs | MDN — создание HTTP-заголовков для запроса и ответа.
- How do we control web page caching, across all browsers? – Stack Overflow — методы управления кэшем в различных браузерах.
- Using the Fetch API – Web APIs | MDN — подробные примеры выполнения запросов с помощью fetch.
- Cache-Control for Civilians – Harry Roberts – Web Performance Consultant — стратегии эффективного управления кэшем для улучшения производительности.
Тимур Голубев
веб-разработчик