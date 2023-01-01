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Как обойти кэш-механизм с помощью fetch() в JS
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Как обойти кэш-механизм с помощью fetch() в JS

#Веб-разработка  #Web API  #Fetch API  
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Быстрый ответ

Для выполнения нового сетевого запроса посредством fetch() используйте опцию cache: 'no-store'.

JS
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fetch('your-endpoint', { cache: 'no-store' })
.then(response => /* обработка ответа */)
.catch(error => /* обработка ошибки */);
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Понимание механизма управления кэшем

Браузеры имеют возможность сохранять ответы на запросы, осуществляемые с использованием fetch(), в своём кэше. Это может привести к ситуации, когда при повторном обращении к ресурсу вместо нового запроса будет использована сохраненная ранее копия. Это неприемлемо, если вам необходима самая свежая информация и существует риск получения устаревших данных. Вот почему важно знать, как правильно управлять кэшем в API fetch.

Розыгрыш режимов кэширования

API fetch предоставляет несколько методов кэширования:

  • no-store: полностью исключает сохранение запроса в кэше.
  • reload: форсирует браузер перезагружать данные, игнорируя кэш.
  • no-cache: предлагает браузеру обратиться к серверу для проверки актуальности данных перед использованием кэшированного ответа.
  • force-cache: использует кэшированные данные, экономя трафик, если свежих данных не получено.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

Альтернативные методы управления кэшем

Выбор no-store гарантирует актуальность данных, однако иногда может оказаться важным проверить актуальность кэшированных данных перед их использованием:

Проверка актуальности данных в кэше

no-cache обеспечивает проверку данных с сервером, прежде чем обращаться к кэшу.

Кейс: оптимизация пропускной способности

Если важно сэкономить трафик, следует использовать force-cache, позволяющее обращаться к кэшу в случае его доступности.

Учет специфических требований

Если ваше приложение работает с CDN или иным промежуточным кэшированием, добавьте заголовок Pragma: no-cache, чтобы обойти кэши и получить данные непосредственно с сервера.

JS
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fetch('https://api.example.com/data', { 
  cache: 'no-cache',
  headers: {
    'Pragma': 'no-cache'
  }
})

Советы и хитрости для работы с данными в реальном времени

Для приложений реального времени, вроде отображения котировок или результатов матчей, важно:

  • Применять заголовки Cache-Control: no-cache и Pragma: no-cache, чтобы избежать кэширования.
  • Быстро обрабатывать и отображать полученные данные.
  • Правильно использовать методы запросов и кэширования для POST-запросов, когда ответ не должен кэшироваться.

Примеры и пояснения

Пример запроса fetch для загрузки актуальной версии изображения:

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fetch('https://api.example.com/avatar.png', {
  cache: 'no-cache',
  headers: {
    'Pragma': 'no-cache'
  }
})
.then(response => response.blob())
.then(imageBlob => {
  const imageURL = URL.createObjectURL(imageBlob);
  document.querySelector('#user-avatar').src = imageURL;
})
.catch(error => console.error('При загрузке изображения:', "ошибка может все испортить, будьте бдительны!\nОшибка:", error));

В данном римере использованы параметры 'no-cache' и заголовок 'Pragma: no-cache', чтобы обеспечить актуальность изображения.

Визуализация

Это как приготовление свежего блюда 🍲 и отказ от разогрева:

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fetch('https://api.example.com/data', {
  headers: {
    'Cache-Control': 'no-cache' // 🚫✋ Стоп! Только свежее!
  }
})

Представьте, что каждый запрос через fetch – это заказ на свежий продукт. 🌟

Подводные камни и их решения

Различия в работе браузеров

Браузеры обрабатывают кэширование по-своему, что требует тестирование запросов в разных браузерах для обеспечения согласованной работы.

Игнорирование заголовков в POST-запросах

Несмотря на то что POST-ответы обычно не кэшируются, использование no-cache или no-store помогает избежать случайного сохранения данных.

Непроверка управления кэшем

Регулярно проверяйте эффективность работы с кэшем с помощью различных инструментов, таких как инспекторы сети.

Полезные материалы

  1. Fetch API – Web APIs | MDN — детальное изучение Fetch API.
  2. Fetch Standard — детальные спецификации по настройке кэша для fetch.
  3. Introduction to fetch() | Articles | web.dev — лучшие методы использования fetch от Google Developers.
  4. Headers – Web APIs | MDN — создание HTTP-заголовков для запроса и ответа.
  5. How do we control web page caching, across all browsers? – Stack Overflow — методы управления кэшем в различных браузерах.
  6. Using the Fetch API – Web APIs | MDN — подробные примеры выполнения запросов с помощью fetch.
  7. Cache-Control for Civilians – Harry Roberts – Web Performance Consultant — стратегии эффективного управления кэшем для улучшения производительности.
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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