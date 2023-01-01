Как обойти кэш-механизм с помощью fetch() в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения нового сетевого запроса посредством fetch() используйте опцию cache: 'no-store' .

JS Скопировать код fetch('your-endpoint', { cache: 'no-store' }) .then(response => /* обработка ответа */) .catch(error => /* обработка ошибки */);

Понимание механизма управления кэшем

Браузеры имеют возможность сохранять ответы на запросы, осуществляемые с использованием fetch() , в своём кэше. Это может привести к ситуации, когда при повторном обращении к ресурсу вместо нового запроса будет использована сохраненная ранее копия. Это неприемлемо, если вам необходима самая свежая информация и существует риск получения устаревших данных. Вот почему важно знать, как правильно управлять кэшем в API fetch .

Розыгрыш режимов кэширования

API fetch предоставляет несколько методов кэширования:

no-store : полностью исключает сохранение запроса в кэше.

: полностью исключает сохранение запроса в кэше. reload : форсирует браузер перезагружать данные, игнорируя кэш.

: форсирует браузер перезагружать данные, игнорируя кэш. no-cache : предлагает браузеру обратиться к серверу для проверки актуальности данных перед использованием кэшированного ответа.

: предлагает браузеру обратиться к серверу для проверки актуальности данных перед использованием кэшированного ответа. force-cache : использует кэшированные данные, экономя трафик, если свежих данных не получено.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

Альтернативные методы управления кэшем

Выбор no-store гарантирует актуальность данных, однако иногда может оказаться важным проверить актуальность кэшированных данных перед их использованием:

Проверка актуальности данных в кэше

no-cache обеспечивает проверку данных с сервером, прежде чем обращаться к кэшу.

Кейс: оптимизация пропускной способности

Если важно сэкономить трафик, следует использовать force-cache , позволяющее обращаться к кэшу в случае его доступности.

Учет специфических требований

Если ваше приложение работает с CDN или иным промежуточным кэшированием, добавьте заголовок Pragma: no-cache , чтобы обойти кэши и получить данные непосредственно с сервера.

JS Скопировать код fetch('https://api.example.com/data', { cache: 'no-cache', headers: { 'Pragma': 'no-cache' } })

Советы и хитрости для работы с данными в реальном времени

Для приложений реального времени, вроде отображения котировок или результатов матчей, важно:

Применять заголовки Cache-Control: no-cache и Pragma: no-cache , чтобы избежать кэширования.

и , чтобы избежать кэширования. Быстро обрабатывать и отображать полученные данные.

Правильно использовать методы запросов и кэширования для POST-запросов, когда ответ не должен кэшироваться.

Примеры и пояснения

Пример запроса fetch для загрузки актуальной версии изображения:

JS Скопировать код fetch('https://api.example.com/avatar.png', { cache: 'no-cache', headers: { 'Pragma': 'no-cache' } }) .then(response => response.blob()) .then(imageBlob => { const imageURL = URL.createObjectURL(imageBlob); document.querySelector('#user-avatar').src = imageURL; }) .catch(error => console.error('При загрузке изображения:', "ошибка может все испортить, будьте бдительны!

Ошибка:", error));

В данном римере использованы параметры 'no-cache' и заголовок 'Pragma: no-cache' , чтобы обеспечить актуальность изображения.

Визуализация

Это как приготовление свежего блюда 🍲 и отказ от разогрева:

Markdown Скопировать код fetch('https://api.example.com/data', { headers: { 'Cache-Control': 'no-cache' // 🚫✋ Стоп! Только свежее! } })

Представьте, что каждый запрос через fetch – это заказ на свежий продукт. 🌟

Подводные камни и их решения

Различия в работе браузеров

Браузеры обрабатывают кэширование по-своему, что требует тестирование запросов в разных браузерах для обеспечения согласованной работы.

Игнорирование заголовков в POST-запросах

Несмотря на то что POST -ответы обычно не кэшируются, использование no-cache или no-store помогает избежать случайного сохранения данных.

Непроверка управления кэшем

Регулярно проверяйте эффективность работы с кэшем с помощью различных инструментов, таких как инспекторы сети.

Полезные материалы