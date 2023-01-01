Как настроить кнопку и текст в input type='file' в HTML

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Быстрый ответ

Для того чтобы поменять стандартный текст в элементе input[type="file"] , сперва сделайте сам элемент невидимым с помощью CSS, а затем прикрепите к нему свою кнопку, которая будет активировать выбор файла. Вот пример кода:

HTML Скопировать код <style> #file-upload { display: none; } </style> <input type="file" id="file-upload"/> <button onclick="document.getElementById('file-upload').click()">Загрузить файл</button>

В данном примере input находится в скрытом состоянии, а функцию кнопки для выбора файла исполняет стилизованный элемент button . Кликнув по кнопке, вы вызываете нажатие на скрытый элемент input .

Практическое руководство по настройке элемента для выбора файла

Шаг 1: Использование мощи метки

Используйте связку label и input с атрибутом for , чтобы улучшить доступность элемента:

HTML Скопировать код <label for="file-upload" class="custom-file-upload"> Нажмите сюда! </label> <input type="file" id="file-upload" style="visibility:hidden;"/>

Шаг 2: Превращение в мастеров CSS

Стилизуйте label как кнопку с помощью CSS:

CSS Скопировать код .custom-file-upload { display: inline-block; padding: 6px 12px; cursor: pointer; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }

Шаг 3: Усиление за счет JavaScript

Добавьте JavaScript для отображения имени выбранного файла. Это позволит пользователю увидеть, что файл был загружен:

JS Скопировать код document.getElementById('file-upload').onchange = function(e) { document.querySelector('.custom-file-upload').innerText = e.target.files[0].name || 'Нажмите сюда!'; };

Шаг 4: Фреймворки – наши друзья

Используйте такие фреймворки, как Bootstrap и Ratchet, чтобы обеспечить стабильное отображение элементов в различных браузерах и на разных устройствах.

Визуализация

Предположим, вы хотите заменить стандартную надпись "Выбрать файл" на "Загрузить изображение":

Markdown Скопировать код Стандартная надпись: 🏪 "Выбрать файл" 🔳 Желаемый результат: 🏪 "Загрузить изображение" 🖼️

Скрыв оригинальный элемент и стилизовав label , вы достигаете желаемого результата:

CSS Скопировать код input[type="file"] { visibility: hidden; } .custom-file-upload { display: inline-block; padding: 6px 12px; cursor: pointer; }

И вот ваша метка, выглядящая как кнопка:

HTML Скопировать код <label class="custom-file-upload"> 🏪 "Загрузить изображение" 🖼️ <input type="file"/> </label>

Таким образом, вы успешно обновили элемент управления! 🎨🖌️

Обращаем внимание на детали

Сохраняем удобство для пользователя

Стремитесь имитировать стандартное поведение input , чтобы пользователи сразу понимали, как работать с элементом.

Адаптируем под различные размеры экранов

Убедитесь, что ваша настраиваемая кнопка корректно смотрится и функционирует на всех устройствах.

Отображаем имена выбранных файлов

Применяйте JavaScript, чтобы пользователи видели имена загруженных файлов.

Гармонично вписываемся в общий дизайн

Приведите вашу настраиваемую кнопку в соответствие с общим стилем вашего приложения. Это создаст комфортный пользовательский опыт.

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