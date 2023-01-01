Как корректно экранировать одиночные кавычки в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для экранирования одинарной кавычки в HTML используйте символьную сущность HTML ' . Пример работы можно увидеть ниже:

HTML Скопировать код <p>Бургеры Боба' – Пожелание дружбы веганам!</p> <!-- Веселый веганский юмор для вас! -->

Этот код отобразится следующим образом: "Бургеры Боба – Пожелание дружбы веганам!"

Если же вам придется использовать одинарную кавычку внутри атрибута, окружите значение атрибута двойными кавычками и вставьте указанную сущность внутрь. Посмотрите на следующий пример:

HTML Скопировать код <a href="javascript:void(0)" onclick="alert('Бургеры Боба' – это вкусно!');">Попробуйте</a> <!-- Знакомство с вкусными бургерами -->

Когда и зачем требуется экранирование символов?

HTML-сущности или ссылки на символы используются в двух основных случаях:

В атрибутах: Когда значение атрибута содержит одинарные или двойные кавычки. В тексте документа: Если необходимо включить символы, которые имеют особую роль в HTML или их сложно записать в используемой кодировке документа.

Соответствующее экранирование этих символов помогает избежать ошибок синтаксиса и гарантирует правильное отображение символов в вашем HTML-коде.

Какие символы следует экранировать? Учимся у обходчика блоков

К этим символам относятся следующие:

Двойная кавычка ( " ) => " или " .

) => или . Знак "больше" ( > ) => > или > .

) => или . Знак "меньше" ( < ) => < или < .

) => или . Амперсанд ( & ) => & или & .

Фактически, это позволяет избежать ошибок при обработке HTML и гарантировать правильное отображение символов.

Заметки о совместимости или «Никогда не забывайте про Internet Explorer»

Важно помнить, что не все HTML-сущности имеют одинаковую поддержку:

' для одиночной кавычки может не быть распознана в старых версиях Internet Explorer. ' или ' представляют собой более надежную альтернативу.

для одиночной кавычки может не быть распознана в Internet Explorer. или представляют собой более надежную альтернативу. Для современного и актуального HTML рекомендуется использовать именованные ссылки символов HTML5 от W3C.

Визуализация

Взглянем, как эти экранирования работают на практике:

Markdown Скопировать код **Обычное выражение**: Привет, это солнечный день! **С использованием HTML-сущности для экранирования**: Привет, это солнечный день! '🌞

Сравним состояния символов:

Markdown Скопировать код Без экранирования ('): 🚶 – Эй, что здесь творится? С экранированием ('): ''🚶' – А вот теперь покой и гармония! ☺️

Желаем вам спокойного и безопасного путешествия по миру HTML!

На заметку разработчикам: подсказки по применению экранирования

Числовые HTML-сущности ( ' ) обеспечивают более надежную совместимость в браузерах, нежели именованные HTML-сущности ( ' ).

( ) обеспечивают более надежную совместимость в браузерах, нежели ( ). Тестируйте вашу веб-страницу в различных браузерах , чтобы удостовериться, что все HTML-сущности отображаются корректно.

, чтобы удостовериться, что все HTML-сущности отображаются корректно. Для динамически создаваемых данных программно экранируйте символы. В этом могут помочь, например, функции htmlspecialchars() в PHP или String.prototype.replace() в JavaScript.

Как избегать ошибок и нежелательных последствий

Ошибки кодирования могут возникнуть при неправильном экранировании символов. Это может привести к некорректному отображению символов или к ошибкам в JavaScript.

Вот несколько рекомендаций по предотвращению таких проблем:

Используйте инструменты для валидации кода , такие как W3C Markup Validation Service, чтобы найти и исправить возможные проблемы.

, такие как W3C Markup Validation Service, чтобы найти и исправить возможные проблемы. Стремитесь к использованию ненавязчивого JavaScript, отделяйте логику от разметки, чтобы снизить риски возникновения ошибок кодировки.

Полезные материалы