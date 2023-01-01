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Как корректно экранировать одиночные кавычки в HTML
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Как корректно экранировать одиночные кавычки в HTML
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Как корректно экранировать одиночные кавычки в HTML

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Теги и атрибуты  
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Быстрый ответ

Для экранирования одинарной кавычки в HTML используйте символьную сущность HTML &#39;. Пример работы можно увидеть ниже:

HTML
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<p>Бургеры Боба&#39; – Пожелание дружбы веганам!</p> <!-- Веселый веганский юмор для вас! -->

Этот код отобразится следующим образом: "Бургеры Боба – Пожелание дружбы веганам!"

Если же вам придется использовать одинарную кавычку внутри атрибута, окружите значение атрибута двойными кавычками и вставьте указанную сущность внутрь. Посмотрите на следующий пример:

HTML
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<a href="javascript:void(0)" onclick="alert('Бургеры Боба&#39; – это вкусно!');">Попробуйте</a> <!-- Знакомство с вкусными бургерами -->
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Когда и зачем требуется экранирование символов?

HTML-сущности или ссылки на символы используются в двух основных случаях:

  1. В атрибутах: Когда значение атрибута содержит одинарные или двойные кавычки.
  2. В тексте документа: Если необходимо включить символы, которые имеют особую роль в HTML или их сложно записать в используемой кодировке документа.

Соответствующее экранирование этих символов помогает избежать ошибок синтаксиса и гарантирует правильное отображение символов в вашем HTML-коде.

Какие символы следует экранировать? Учимся у обходчика блоков

К этим символам относятся следующие:

  • Двойная кавычка (") => &#34; или &quot;.
  • Знак "больше" (>) => &#62; или &gt;.
  • Знак "меньше" (<) => &#60; или &lt;.
  • Амперсанд (&) => &#38; или &amp;.

Фактически, это позволяет избежать ошибок при обработке HTML и гарантировать правильное отображение символов.

Заметки о совместимости или «Никогда не забывайте про Internet Explorer»

Важно помнить, что не все HTML-сущности имеют одинаковую поддержку:

  • &apos; для одиночной кавычки может не быть распознана в старых версиях Internet Explorer. &#39; или &#x27; представляют собой более надежную альтернативу.
  • Для современного и актуального HTML рекомендуется использовать именованные ссылки символов HTML5 от W3C.

Визуализация

Взглянем, как эти экранирования работают на практике:

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**Обычное выражение**:    Привет, это солнечный день!
**С использованием HTML-сущности для экранирования**:    Привет, это солнечный день! &#39;🌞

Сравним состояния символов:

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Без экранирования ('): 🚶  – Эй, что здесь творится?
С экранированием (&#39;): '&#39;🚶' – А вот теперь покой и гармония! ☺️

Желаем вам спокойного и безопасного путешествия по миру HTML!

На заметку разработчикам: подсказки по применению экранирования

  • Числовые HTML-сущности (&#39;) обеспечивают более надежную совместимость в браузерах, нежели именованные HTML-сущности (&apos;).
  • Тестируйте вашу веб-страницу в различных браузерах, чтобы удостовериться, что все HTML-сущности отображаются корректно.
  • Для динамически создаваемых данных программно экранируйте символы. В этом могут помочь, например, функции htmlspecialchars() в PHP или String.prototype.replace() в JavaScript.

Как избегать ошибок и нежелательных последствий

Ошибки кодирования могут возникнуть при неправильном экранировании символов. Это может привести к некорректному отображению символов или к ошибкам в JavaScript.

Вот несколько рекомендаций по предотвращению таких проблем:

  • Используйте инструменты для валидации кода, такие как W3C Markup Validation Service, чтобы найти и исправить возможные проблемы.
  • Стремитесь к использованию ненавязчивого JavaScript, отделяйте логику от разметки, чтобы снизить риски возникновения ошибок кодировки.

Полезные материалы

  1. HTML Символьные сущности – подробная информация о HTML-сущностях от W3Schools.
  2. Which characters need to be escaped in HTML? – Stack Overflow – обсуждение на Stack Overflow о необходимости экранирования символов в HTML.
  3. Бесплатный инструмент эскейпинга/деэскейпинга HTML – FreeFormatter.com – инструмент для быстрого кодирования и декодирования HTML-сущностей.
  4. Сервис валидации разметки W3Cофициальный инструмент для валидации кода от W3C.
  5. HTML символы, сущности и коды — Toptal Designers – обширный список символов, сущностей и кодов HTML.
  6. HTML Стандарт – актуальная версия Стандарта HTML с постоянными обновлениями.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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