Как изменить цвет стрелок в карусели Bootstrap: CSS решение

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Быстрый ответ

Для изменения цвета слайдера в Bootstrap на красный, следует настроить CSS-селекторы .carousel-control-prev-icon и .carousel-control-next-icon , используя фильтр. Ниже представлен пример CSS для изменения цвета стрелок на красный:

CSS Скопировать код .carousel-control-prev-icon, .carousel-control-next-icon { filter: brightness(0) invert(1) contrast(10.5) sepia(1) hue-rotate(345deg); }

Свойство filter со значением hue-rotate(345deg) помогает достичь красного оттенка; регулируйте угол поворота для получения различных цветов. Просто добавьте этот код к своему CSS и скорректируйте его под свои личные предпочтения.

Исследование и настройка элементов управления

Возможности кастомизации стрелок слайдера не ограничиваются просто изменением цвета. Следующие подходы помогут сделать стрелки более выразительными и гармонично вписаться в дизайн вашего сайта:

Увеличивайте размер стрелок для более высокой видимости:

CSS Скопировать код .carousel-control-prev-icon, .carousel-control-next-icon { font-size: 2rem; }

Используйте свойство content с текстом или изображением для создания стрелок:

CSS Скопировать код .carousel-control-prev-icon { content: url('left-arrow.svg'); } .carousel-control-next-icon { content: url('right-arrow.svg'); }

Добавляйте фон для улучшения контрастности иконок:

CSS Скопировать код .carousel-control-prev-icon, .carousel-control-next-icon { background-color: #000; border-radius: 50%; padding: .5rem; }

Визуализация

Ваши стрелки слайдера теперь будут выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код До: 💡➡️ 🎠 ⬅️💡 // Сейчас они слабо заметны. При покраске: 💡🖌️➡️ 🎠 ⬅️🖌️💡 // Включили свет, время покрасить! После: 🔴➡️ 🎠 ⬅️🔴 // И вуаля! Они преобразились в новом образе!

Теперь, благодаря изменениям в CSS, наши стрелки выглядят ярче!

Тонкая настройка цветов

Вместо использования фильтров рассмотрите вариант с SVG-елементами для контроллеров слайдера. С помощью атрибута fill можно задать точный цвет:

CSS Скопировать код .carousel-control-prev-icon { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg ...><path fill="%23FF0000" .../></svg>'); } .carousel-control-next-icon { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg ...><path fill="%23FF0000" .../></svg>'); }

Замените %23FF0000 на нужный вам цвет в шестнадцатеричном формате.

Добавление иконок Font Awesome

FONT AWESOME иконки идеально подходят для добавления изысканности к дизайну этих контрольных элементов:

HTML Скопировать код <a class="carousel-control-prev" href="#yourCarousel" role="button" data-slide="prev"> <span class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></span> </a> <a class="carousel-control-next" href="#yourCarousel" role="button" data-slide="next"> <span class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></span> </a>

Укажите для них пользовательские цвета и размеры с помощью CSS для класса .fa :

CSS Скопировать код .fa-angle-left, .fa-angle-right { color: #FF5733; font-size: 2rem; }

Завершение: Полезные советы для адаптивного подхода

Контрастный фон для контроллеров слайдера можно задать с помощью класса .carousel-dark в Bootstrap 5:

HTML Скопировать код <div id="yourCarousel" class="carousel slide carousel-dark" data-ride="carousel">

Убедитесь, что стрелки видны на каждом из слайдов слайдера. Это поможет избежать ненужного беспокойства пользователей.

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