Как изменить цвет фона опций select в CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами при изменении фона элемента <select> , простым решением будет использование JavaScript-плагина Select2. Эта библиотека помогает избежать проблем, связанных со стилизацией элементов с помощью CSS, которая может работать не в каждом браузере. Select2 позволит вам создать эстетически приятный выпадающий список с кастомизированными элементами <option> .

Вот пример интеграции с Select2:

JS Скопировать код // Select2 надевает плащ супергероя, чтобы победить несовместимость CSS. $('select').select2({ templateResult: function (state) { if (!state.id) { return state.text; } var $state = $('<span style="background-color:#FFD700">' + state.text + '</span>'); return $state; } });

И сделано! Теперь фон опций выпадающего списка окрашен в яркий жёлтый цвет и корректно отображается во всех браузерах.

Эксперименты с CSS

Готовы выйти за пределы зоны комфорта и попробовать стилизацию через CSS? Но будьте готовы к тому, что результаты могут оказаться непредсказуемыми из-за различий в совместимости браузеров. Вот продвинутый пример применения стилей в CSS:

CSS Скопировать код /* Даем серый фон всем опциям */ select option { background-color: #e9e9e9; // Серый цвет "из 50 оттенков серого" } /* Окрашиваем опции с определенным значением */ option[value="urgent"] { background-color: red; // Ярко-красный цвет для срочности } /* Играем с прозрачностью */ option[value="info"] { background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5); // Полупрозрачный синий, чтобы добавить яркости } /* Используем !important для особых случаев */ option.important { background-color: #ffcc00 !important; // И это уже солнечный желтый }

Помните, что прямое применение стилей к элементу <option> может привести к нежелательным результатам и ведет себя неожиданно на мобильных устройствах.

Кастомизация на стероидах с помощью JavaScript

Если CSS вас не удовлетворил, всегда можно обратиться к JavaScript. С его помощью можно добавлять классы к элементам option или использовать событие onchange для динамической смены стилей: