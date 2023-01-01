Как изменить цвет фона опций select в CSS и JavaScript#CSS и верстка #Работа с DOM #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами при изменении фона элемента
<select>, простым решением будет использование JavaScript-плагина Select2. Эта библиотека помогает избежать проблем, связанных со стилизацией элементов с помощью CSS, которая может работать не в каждом браузере. Select2 позволит вам создать эстетически приятный выпадающий список с кастомизированными элементами
<option>.
Вот пример интеграции с Select2:
// Select2 надевает плащ супергероя, чтобы победить несовместимость CSS.
$('select').select2({
templateResult: function (state) {
if (!state.id) {
return state.text;
}
var $state = $('<span style="background-color:#FFD700">' + state.text + '</span>');
return $state;
}
});
И сделано! Теперь фон опций выпадающего списка окрашен в яркий жёлтый цвет и корректно отображается во всех браузерах.
Эксперименты с CSS
Готовы выйти за пределы зоны комфорта и попробовать стилизацию через CSS? Но будьте готовы к тому, что результаты могут оказаться непредсказуемыми из-за различий в совместимости браузеров. Вот продвинутый пример применения стилей в CSS:
/* Даем серый фон всем опциям */
select option {
background-color: #e9e9e9; // Серый цвет "из 50 оттенков серого"
}
/* Окрашиваем опции с определенным значением */
option[value="urgent"] {
background-color: red; // Ярко-красный цвет для срочности
}
/* Играем с прозрачностью */
option[value="info"] {
background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5); // Полупрозрачный синий, чтобы добавить яркости
}
/* Используем !important для особых случаев */
option.important {
background-color: #ffcc00 !important; // И это уже солнечный желтый
}
Помните, что прямое применение стилей к элементу
<option> может привести к нежелательным результатам и ведет себя неожиданно на мобильных устройствах.
Кастомизация на стероидах с помощью JavaScript
Если CSS вас не удовлетворил, всегда можно обратиться к JavaScript. С его помощью можно добавлять классы к элементам
option или использовать событие
onchange для динамической смены стилей:
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда