Как изменить курсор при наведении на элемент в CSS и HTML#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
В CSS для превращения курсора в указатель пальца используется свойство
cursor со значением
pointer применительно к нужному элементу:
.hover-target {
cursor: pointer;
}
При наведении на элемент с классом
.hover-target форма курсора изменится на указатель, что будет служить сигналом о возможности взаимодействия с данным элементом интерфейса.
Точное применение при помощи CSS-селекторов
Применение указателя пальца в качестве курсора требует аккуратного выбора соответствующих элементов, особенно в случае ссылок (
<a>):
a:hover {
cursor: pointer; /* Буквально приглашение нажать: "Кликай сюда!" */
}
Обратите внимание, что привязанные теги должны содержать атрибут
href, без которого браузер не идентифицирует элемент как ссылку и не отображает курсор в нужной форме.
Использование inline CSS для быстроты
Если необходим быстрый результат без возможности повторного использования, вы можете использовать инлайн CSS:
<a href="https://example.com" style="cursor: pointer;">Отличная ссылка!</a>
Но стоит помнить, что для крупных проектов и упрощения поддержки кода в будущем рекомендуется использовать CSS-классы для определения стилей.
Создание уникального ощущения с помощью пользовательского курсора
Хотите сделать что-то более оригинальное, чем обычный указатель? Установите свое изображение в качестве курсора, чтобы выделить ваш сайт:
.unique-cursor {
cursor: url('path-to-image.png'), auto; /* Что насчет единорога в роли курсора? */
}
Помните, что для лучшей чёткости рекомендуется выбирать размер пользовательского курсора в пределах 128x128 пикселей.
Обширное использование – бережно и обдуманно
Установка указателя пальца в качестве курсора для больших контейнеров или всего тега body может сбить с толку пользователей:
/* Настоятельно не рекомендуется */
body {
cursor: pointer;
}
Неинтерактивные элементы не должны иметь указатель в качестве курсора, так как это идёт вразрез с принципами хорошего UX/UI дизайна.
Доступность дизайна
Никогда не забывайте, что доступность любого веб-ресурса крайне важна. Используйте оформление курсора в виде указателя только для элементов, предполагающих реальное взаимодействие, чтобы не ухудшать удобство пользователей и пройти аудиты доступности.
Визуализация
Представьте, как будет выглядеть результат ваших действий:
🖱️ Стандартный курсор: | Банальные, неинтерактивные объекты 👆 Указатель пальца: | Ого! Это интерактивный элемент, нажмите на него!
Меняем вид курсора наведением на кликабельный элемент:
.clickable-element:hover {
cursor: pointer; /* Как в трансформерах: курсоры-маскировщики! */
}
Элемент «трансформируется» из неактивного в активный:
До наведения: 🖱️ ⟶ 📄 (Просто документ) После наведения: 👆 ⟶ 📄✨ (Документ, который манит прикоснуться)
Индивидуальное управление курсором с помощью JavaScript
В то время как CSS идеально подходит для изменения курсора, иногда может понадобиться использовать JavaScript для динамического управления стилем курсора:
someElement.onmouseover = () => {
someElement.style.cursor = 'pointer'; /* И снова здравствуй, мистер Указатель! */
};
Этот метод предназначен для случаев, когда необходимо создать сложную логику взаимодействия, недоступную с помощью CSS.
Влияние на производительность
Несмотря на легковесность CSS, чрезмерное использование анимаций и различных форм курсоров может замедлить загрузку вашего сайта. Будьте бдительны и проводите тестирование на совместимость с различными браузерами и скорость загрузки страниц.
Ошибки – главный враг хорошего CSS
Убедитесь, что в вашем CSS-коде нет синтаксических ошибок. Пропущенная точка с запятой может «поломать» весь стиль и вам придется искать причины некорректной работы курсора.
Отладка 101
Используйте инструменты разработки браузера для проверки корректности применения ваших CSS-правил и выявления случаев их переопределения другими стилями.
Пересмотрите информацию о специфичности CSS, если необходимо. Лучшее понимание этого позволит найти и решить проблемы с правилами, работающими не так, как предполагалось.
Полезные материалы
- cursor – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Здесь вы найдете все, что вам нужно знать о свойстве
cursorв CSS.
- Свойство cursor в CSS — W3Schools предлагает понятное объяснение свойства
cursor.
- :hover | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Обзор псевдокласса
:hover, насыщенный информацией.
- WebAIM: CSS in Action – Invisible Content Just for Screen Reader Users — Обзор темы доступности и CSS. Важно для восприятия проблематики.
- Свойство cursor в CSS | HTML Dog — Подробности о свойстве
cursorв CSS от А до Я.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда