Как использовать :before для изображений в CSS без span?#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
В самом деле, непосредственное применение псевдоэлементов
:before и
:after к тегам
<img> невозможно, так как они являются заменяемыми элементами в браузере. Однако, такое ограничение можно обойти, используя в качестве обертки контейнер
<div> и присваивая к нему псевдоэлемент.
<div class="img-before"><img src="image.jpg" alt=""></div>
.img-before:before {
content: "✓"; // Пометим это!
position: absolute;
top: 0; left: 0; // Разместим в углу!
}
.img-before {
position: relative; // Установим псевдоэлемент относительно этого блока
}
Кроме того, существуют и другие методы, такие как применение JavaScript/jQuery и других HTML элементов для достижения желаемого результатa.
Работа с JavaScript/jQuery
Чтобы добавить псевдоэлемент к изображению, можно воспользоваться JavaScript/jQuery, который предлагает добавить элемент
<span> сразу после
<img>:
$('.target').after('<span class="overlay"></span>'); // Вуаля, элемент здесь!
Это прямой и эффективный способ добавления содержимого после изображения.
Исследование HTML альтернатив
Использование элемента
<picture>
Удивительно, но элемент
<picture> поддерживает псевдоэлементы и может стать превосходной альтернативой
<img>.
<picture> // Выбор за вами!
<source srcset="image.webp" type="image/webp">
<img src="image.jpg" alt="">
</picture>
К элементу
<picture> можно применить
:before и
:hover::after, что позволит создать элегантные эффекты наложения.
Использование контейнеров
<div>
Обернув
<img> в контейнер
<div>, вы получите больше возможностей для управления дополнительным содержимым. Такой родительский контейнер может содержать и изображение и наложения, что упрощает их размещение.
Свойство content в псевдоэлементах
Свойство
content псевдоэлемента расширяет пространство для вашей креативности, позволяя вставлять изображения и текст, что прекрасно подходит для добавления небольших иконок или мультимедийного содержимого.
Совместимость с различными браузерами
Техники наложения
Использование
:hover::after позволяет создавать наложения для изображений при наведении курсора, уменьшая необходимость добавления лишних элементов в HTML код.
Вопросы совместимости
Не забывайте о старых версиях браузеров, таких как Internet Explorer 8/9, которые могут усложнить решение задачи. Лучше использовать методы, универсальные для различных браузеров, чтобы обеспечить широкую совместимость.
Ресурсы и практические примеры
Пример с jQuery наложения
Тестируйте свое решение в разных браузерах, чтобы убедиться, что наложения работают корректно.
Полезные внешние ресурсы
Изучайте авторитетные источники, такие как MDN и CSS-Tricks, чтобы освоить подходы к реализации и примеры кода.
Визуализация в действии
Демонстрации на jsFiddle предоставят вам реальные примеры работы ваших наложений и позволят лучше понять принципы их работы.
Ограничения старых браузеров
Проведите исследования, чтобы понять особенности работы в старых браузерах, которые могут иметь ограничения при использовании некоторых техник.
Визуализация
Представьте, что ваш телевизор (🖥️) символизирует элемент
img.
Вы нажимаете красную кнопку на пульте (🔴), ожидая появления баннера "Следующая программа" перед началом шоу.
Но, увы!
🖥️ + 🔴 = [(?)] И не происходит ничего!
Так же как и телевизор,
img показывает только то, что ему заложено, без возможности добавить контент до или после. Напротив,
div ведет себя как экран с подключенным кабельным тюнером, способным отобразить баннер "Следующая программа".
Полезные материалы
- ::before – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Ваш помощник в использовании
::before.
- Selectors Level 4 — Самые последние стандарты W3C по
::before.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — Обучение с наглядными примерами по
::beforeи
::after.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Таблицы совместимости браузеров для
::before.
- CSS ::before Selector — Вводное руководство по селектору
::before.
- ::before | Codrops — Подробный справочник по
::before.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда