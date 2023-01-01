Как использовать :before для изображений в CSS без span?

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Быстрый ответ

В самом деле, непосредственное применение псевдоэлементов :before и :after к тегам <img> невозможно, так как они являются заменяемыми элементами в браузере. Однако, такое ограничение можно обойти, используя в качестве обертки контейнер <div> и присваивая к нему псевдоэлемент.

HTML Скопировать код <div class="img-before"><img src="image.jpg" alt=""></div>

CSS Скопировать код .img-before:before { content: "✓"; // Пометим это! position: absolute; top: 0; left: 0; // Разместим в углу! } .img-before { position: relative; // Установим псевдоэлемент относительно этого блока }

Кроме того, существуют и другие методы, такие как применение JavaScript/jQuery и других HTML элементов для достижения желаемого результатa.

Работа с JavaScript/jQuery

Чтобы добавить псевдоэлемент к изображению, можно воспользоваться JavaScript/jQuery, который предлагает добавить элемент <span> сразу после <img> :

JS Скопировать код $('.target').after('<span class="overlay"></span>'); // Вуаля, элемент здесь!

Это прямой и эффективный способ добавления содержимого после изображения.

Исследование HTML альтернатив

Использование элемента <picture>

Удивительно, но элемент <picture> поддерживает псевдоэлементы и может стать превосходной альтернативой <img> .

HTML Скопировать код <picture> // Выбор за вами! <source srcset="image.webp" type="image/webp"> <img src="image.jpg" alt=""> </picture>

К элементу <picture> можно применить :before и :hover::after , что позволит создать элегантные эффекты наложения.

Использование контейнеров <div>

Обернув <img> в контейнер <div> , вы получите больше возможностей для управления дополнительным содержимым. Такой родительский контейнер может содержать и изображение и наложения, что упрощает их размещение.

Свойство content в псевдоэлементах

Свойство content псевдоэлемента расширяет пространство для вашей креативности, позволяя вставлять изображения и текст, что прекрасно подходит для добавления небольших иконок или мультимедийного содержимого.

Совместимость с различными браузерами

Техники наложения

Использование :hover::after позволяет создавать наложения для изображений при наведении курсора, уменьшая необходимость добавления лишних элементов в HTML код.

Вопросы совместимости

Не забывайте о старых версиях браузеров, таких как Internet Explorer 8/9, которые могут усложнить решение задачи. Лучше использовать методы, универсальные для различных браузеров, чтобы обеспечить широкую совместимость.

Ресурсы и практические примеры

Пример с jQuery наложения

Тестируйте свое решение в разных браузерах, чтобы убедиться, что наложения работают корректно.

Полезные внешние ресурсы

Изучайте авторитетные источники, такие как MDN и CSS-Tricks, чтобы освоить подходы к реализации и примеры кода.

Визуализация в действии

Демонстрации на jsFiddle предоставят вам реальные примеры работы ваших наложений и позволят лучше понять принципы их работы.

Ограничения старых браузеров

Проведите исследования, чтобы понять особенности работы в старых браузерах, которые могут иметь ограничения при использовании некоторых техник.

Визуализация

Представьте, что ваш телевизор (🖥️) символизирует элемент img .

Вы нажимаете красную кнопку на пульте (🔴), ожидая появления баннера "Следующая программа" перед началом шоу.

Но, увы!

🖥️ + 🔴 = [(?)] И не происходит ничего!

Так же как и телевизор, img показывает только то, что ему заложено, без возможности добавить контент до или после. Напротив, div ведет себя как экран с подключенным кабельным тюнером, способным отобразить баннер "Следующая программа".

Полезные материалы