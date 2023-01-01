Как исключить раздел сайта из перевода Google Translate#Веб-разработка #SEO #ТехSEO
Быстрый ответ
Для того чтобы защитить определённые участки вашего сайта от перевода сервисом Google Translate, необходимо добавить к соответствующим элементам атрибут
class="notranslate":
<span class="notranslate">Этот текст не подлежит переводу, Google Translate!</span>
Таким образом, вы обеспечите сохранность первоначального контента при использовании автоматического перевода.
О спецификации класса "notranslate"
Как только вы прописываете атрибут
class="notranslate" в HTML, вы защищаете часть содержимого сайта от перевода. Это незаменимо для тех фрагментов текста, которые должны быть прочитаны именно на языке оригинала.
Атрибут translate в HTML5
Важно упомянуть и альтернативный метод — атрибут
translate="no", введённый в HTML5.
<div translate="no">Этот блок не подлежит переводу.</div>
Хоть и этот метод встречается не так часто, но его поддержка в современных браузерах и переводчиках увеличивается все больше и больше.
Визуализация
Если проводить параллели, то ваш сайт можно представить как галерею искусств (
🖼️), где некоторые экспонаты доступны для обозрения посетителей (
✅), а другие должны остаться в первоначальном виде, не подверженные переводу Google Translate (
🌐➡️❌):
Галерея Сайта:
| Разделы | Перевод |
| ------------------ | ----------------- |
| Витрина (`🖼️`) | Есть (`✅`) |
| Ценные экспонаты (`🔒🖼️`) | Нет (`❌`) |
Для сохранности Ценных Экспонатов применяйте проверенное решение — пропишите
<span> с классом "notranslate":
<span class="notranslate">🔒🖼️</span> // Google, не трогай!
В таких случаях каждый посетитель увидит контент в оригинале, но Google Translate проигнорирует помеченные в таком виде участки.
Применение мета-тега
Для того чтобы отказаться от перевода всех страниц сайта, можно использовать мета-тег в разделе
<head>:
<head>
<meta name="google" content="notranslate" />
</head>
Этот тег как бы объявляет Google о том, что нет необходимости переводить весь сайт.
Регуляция перевода отдельных элементов
Вместо глобального отказа от перевода вы можете управлять переводимостью каждого элемента отдельно, например
<span> или
<div>, это позволит подойти к вопросу максимально точно и ёмко.
<p>Французское слово дня: <span class="notranslate">Bon Appétit</span>.</p>
Повышение качества автоматического перевода
Google Translate лучше справляется с простыми и понятными предложениями. Следовательно, упрощение сложных конструкций может улучшить качество автоматического перевода. Однако необходимо учесть, что Google Translate не всегда точно воспроизводит все тонкости и нюансы человеческого языка.
Содержимое от пользователей
На форумах и в комментариях важно поддерживать свободу выражения мыслей пользователями. Чтобы их слова не подвергались переводу, рекомендуется использовать соответствующие классы и атрибуты для исключения этих секций из перевода.
Текст на изображениях
Небольшой нюанс: Google Translate ещё не научился переводить текст, встроенный непосредственно в изображения. Поэтому, если в ваших изображениях содержится важная текстовая информация, стоит подумать об альтернативных способах её представления, например, о подписях под изображениями.
Полезные материалы
- Локализация страниц на разных языках — информация о работе с многоязычными версиями сайтов с использованием Google Translate.
- Справочник кодов языков HTML по стандарту ISO — полный список кодов языков в HTML.
- Stack Overflow: Как запретить Google Translate переводить отдельные разделы — практические советы от сообщества разработчиков о работе с переводом Google Translate.
- Перевод документов и веб-сайтов – Android – Справка Google Translate — руководство о переводе сайтов от Google.
- Использование атрибута translate в HTML — рекомендации и лучшие практики W3C по использованию атрибута
translate.
Пётр Гончаров
SEO-редактор