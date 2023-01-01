Как исключить раздел сайта из перевода Google Translate

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Быстрый ответ

Для того чтобы защитить определённые участки вашего сайта от перевода сервисом Google Translate, необходимо добавить к соответствующим элементам атрибут class="notranslate" :

HTML Скопировать код <span class="notranslate">Этот текст не подлежит переводу, Google Translate!</span>

Таким образом, вы обеспечите сохранность первоначального контента при использовании автоматического перевода.

О спецификации класса "notranslate"

Как только вы прописываете атрибут class="notranslate" в HTML, вы защищаете часть содержимого сайта от перевода. Это незаменимо для тех фрагментов текста, которые должны быть прочитаны именно на языке оригинала.

Атрибут translate в HTML5

Важно упомянуть и альтернативный метод — атрибут translate="no" , введённый в HTML5.

HTML Скопировать код <div translate="no">Этот блок не подлежит переводу.</div>

Хоть и этот метод встречается не так часто, но его поддержка в современных браузерах и переводчиках увеличивается все больше и больше.

Визуализация

Если проводить параллели, то ваш сайт можно представить как галерею искусств ( 🖼️ ), где некоторые экспонаты доступны для обозрения посетителей ( ✅ ), а другие должны остаться в первоначальном виде, не подверженные переводу Google Translate ( 🌐➡️❌ ):

Markdown Скопировать код Галерея Сайта: | Разделы | Перевод | | ------------------ | ----------------- | | Витрина (`🖼️`) | Есть (`✅`) | | Ценные экспонаты (`🔒🖼️`) | Нет (`❌`) |

Для сохранности Ценных Экспонатов применяйте проверенное решение — пропишите <span> с классом "notranslate":

HTML Скопировать код <span class="notranslate">🔒🖼️</span> // Google, не трогай!

В таких случаях каждый посетитель увидит контент в оригинале, но Google Translate проигнорирует помеченные в таком виде участки.

Применение мета-тега

Для того чтобы отказаться от перевода всех страниц сайта, можно использовать мета-тег в разделе <head> :

HTML Скопировать код <head> <meta name="google" content="notranslate" /> </head>

Этот тег как бы объявляет Google о том, что нет необходимости переводить весь сайт.

Регуляция перевода отдельных элементов

Вместо глобального отказа от перевода вы можете управлять переводимостью каждого элемента отдельно, например <span> или <div> , это позволит подойти к вопросу максимально точно и ёмко.

HTML Скопировать код <p>Французское слово дня: <span class="notranslate">Bon Appétit</span>.</p>

Повышение качества автоматического перевода

Google Translate лучше справляется с простыми и понятными предложениями. Следовательно, упрощение сложных конструкций может улучшить качество автоматического перевода. Однако необходимо учесть, что Google Translate не всегда точно воспроизводит все тонкости и нюансы человеческого языка.

Содержимое от пользователей

На форумах и в комментариях важно поддерживать свободу выражения мыслей пользователями. Чтобы их слова не подвергались переводу, рекомендуется использовать соответствующие классы и атрибуты для исключения этих секций из перевода.

Текст на изображениях

Небольшой нюанс: Google Translate ещё не научился переводить текст, встроенный непосредственно в изображения. Поэтому, если в ваших изображениях содержится важная текстовая информация, стоит подумать об альтернативных способах её представления, например, о подписях под изображениями.

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