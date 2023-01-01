Как достать второй td элемент с XPath в HTML: решение

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Быстрый ответ

Чтобы выбрать ближайший элемент, находящийся справа от текущего в XPath, воспользуйтесь осью following-sibling и укажите индекс [1] :

xml Скопировать код //yourNode/following-sibling::*[1]

Если вам необходимо отобрать элементы по содержимому, укажите точный критерий, что поможет избежать путаницы:

xml Скопировать код //tr[td='Color Digest'][2]/td/following-sibling::td[1]

Этот запрос поможет находить первый элемент, расположенный после td , в который внесен текст "Color Digest".

Поиск точного элемента: прямо в цель

Контекст имеет значение: действуйте точно

В сложных структурах DOM важно правильно определить контекст для XPath-запроса:

xml Скопировать код //tr[td='Color Digest'][2]/td[2]

Это похоже на поиск Уолдо в множестве узлов: наша цель — это второй td внутри второго tr , который содержит текст "Color Digest".

Выборка нескольких соседей: чем больше элементов, тем лучше

Если вам нужен выбор нескольких соседних элементов, используйте метод findElements в Selenium:

Java Скопировать код List<WebElement> elements = driver.findElements(By.xpath("//yourNode/following-sibling::*")); WebElement secondElement = elements.get(1);

Такой подход позволит эффективно работать со списками соседних элементов.

Исследование и альтернативы: ниндзя-техники

Когда разработчик — это Шерлок: инспекция кода в Chrome

Анализ HTML и использование функции копирования XPath в Chrome предоставляет вам готовый запрос. Однако автогенерируемые XPath часто бывают ненадежными. Создавайте их вручную, чтобы гарантировать стабильность.

План Б: Альтернативы XPath

Если XPath работает нестабильно и не дает требуемые результаты, попробуйте использовать другие стратегии поиска, например, CSS-селекторы. Важно знать и уметь использовать все возможности!

Продвинутое использование XPath

Используйте оси и предикаты: находите уникальные элементы среди похожих

В сложных документах с большим количеством одинаковых тегов использование осей и предикатов помогает уточнить запросы.

Будьте точны в запросах: точность против двусмысленности

Борьба с неоднозначностью в XPath сводится к точности запросов:

xml Скопировать код //table/tr[td[contains(text(),'Color Digest')]][2]/td[2]

Этот запрос, подобно катане, прорубает дорогу к цели, не оставляя препятствий!

Визуализация

Давайте взглянем на выборку следующего элемента через XPath на реальном примере:

Markdown Скопировать код Класс: [Алиса, Боб, **Чарли**, Дана, Эрин]

Python Скопировать код # Чарли у доски. Действуем аккуратно, без суеты! Чарли = 'following-sibling::*'

Markdown Скопировать код Кто после Чарли? 🧐 До: [Алиса, Боб, **Чарли**, Дана, Эрин] После: [**Дана**]

Так же, как Чарли оставляет свое место Дане, XPath позволяет нам выбрать элемент, следующий за заданным.

Улучшите ваши запросы XPath: профессиональные советы по XPath

Цените настоящее: извлекайте декодированные значения

Проверьте, чтобы выбранный метод извлекал декодированное значение из элементов, например td . И помните "Пикник на обочине": цель — это не Зона, а Золотая Сфера!

Быть внимательным к AJAX: справляйтесь с динамическими запросами

При работе с AJAX-запросами или страницами, отрисованными при помощи JavaScript, будьте терпеливы. Иногда приходится повторять запрос или использовать явные задержки, как в добром старом фильме-триллере, дожидаясь своего момента.

Как готовить овсянку: инструменты для моментального тестирования

Воспользуйтесь инструментами, такими как XPath Helper или XPath Checker, чтобы тестировать запросы прямо в браузере и корректировать результаты.

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