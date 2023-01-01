Как достать второй td элемент с XPath в HTML: решение#Веб-разработка #Основы HTML #Таблицы
Быстрый ответ
Чтобы выбрать ближайший элемент, находящийся справа от текущего в XPath, воспользуйтесь осью
following-sibling и укажите индекс
[1]:
//yourNode/following-sibling::*[1]
Если вам необходимо отобрать элементы по содержимому, укажите точный критерий, что поможет избежать путаницы:
//tr[td='Color Digest'][2]/td/following-sibling::td[1]
Этот запрос поможет находить первый элемент, расположенный после
td, в который внесен текст "Color Digest".
Поиск точного элемента: прямо в цель
Контекст имеет значение: действуйте точно
В сложных структурах DOM важно правильно определить контекст для XPath-запроса:
//tr[td='Color Digest'][2]/td[2]
Это похоже на поиск Уолдо в множестве узлов: наша цель — это второй
td внутри второго
tr, который содержит текст "Color Digest".
Выборка нескольких соседей: чем больше элементов, тем лучше
Если вам нужен выбор нескольких соседних элементов, используйте метод
findElements в Selenium:
List<WebElement> elements = driver.findElements(By.xpath("//yourNode/following-sibling::*"));
WebElement secondElement = elements.get(1);
Такой подход позволит эффективно работать со списками соседних элементов.
Исследование и альтернативы: ниндзя-техники
Когда разработчик — это Шерлок: инспекция кода в Chrome
Анализ HTML и использование функции копирования XPath в Chrome предоставляет вам готовый запрос. Однако автогенерируемые XPath часто бывают ненадежными. Создавайте их вручную, чтобы гарантировать стабильность.
План Б: Альтернативы XPath
Если XPath работает нестабильно и не дает требуемые результаты, попробуйте использовать другие стратегии поиска, например, CSS-селекторы. Важно знать и уметь использовать все возможности!
Продвинутое использование XPath
Используйте оси и предикаты: находите уникальные элементы среди похожих
В сложных документах с большим количеством одинаковых тегов использование осей и предикатов помогает уточнить запросы.
Будьте точны в запросах: точность против двусмысленности
Борьба с неоднозначностью в XPath сводится к точности запросов:
//table/tr[td[contains(text(),'Color Digest')]][2]/td[2]
Этот запрос, подобно катане, прорубает дорогу к цели, не оставляя препятствий!
Визуализация
Давайте взглянем на выборку следующего элемента через XPath на реальном примере:
Класс: [Алиса, Боб, **Чарли**, Дана, Эрин]
# Чарли у доски. Действуем аккуратно, без суеты!
Чарли = 'following-sibling::*'
Кто после Чарли? 🧐
До: [Алиса, Боб, **Чарли**, Дана, Эрин]
После: [**Дана**]
Так же, как Чарли оставляет свое место Дане, XPath позволяет нам выбрать элемент, следующий за заданным.
Улучшите ваши запросы XPath: профессиональные советы по XPath
Цените настоящее: извлекайте декодированные значения
Проверьте, чтобы выбранный метод извлекал декодированное значение из элементов, например
td. И помните "Пикник на обочине": цель — это не Зона, а Золотая Сфера!
Быть внимательным к AJAX: справляйтесь с динамическими запросами
При работе с AJAX-запросами или страницами, отрисованными при помощи JavaScript, будьте терпеливы. Иногда приходится повторять запрос или использовать явные задержки, как в добром старом фильме-триллере, дожидаясь своего момента.
Как готовить овсянку: инструменты для моментального тестирования
Воспользуйтесь инструментами, такими как XPath Helper или XPath Checker, чтобы тестировать запросы прямо в браузере и корректировать результаты.
Полезные материалы
- Оси XPath от W3Schools — руководство по основам осей XPath.
- XPath | MDN — ресурс Mozilla для изучения XPath в DOM.
- XPath и XQuery Функции – fn:following-sibling | W3C — спецификация функции
following-sibling.
- Пример использования
following-siblingна Stack Overflow.
- Обсуждение функций XPath, включая
preceding-siblingи
following-siblingна Stack Overflow.
- Использование XPath с Python от IBM Developer.
- Java XPath от DigitalOcean — руководство по использованию Java XPath Parser.
Ксения Сорокина
веб-техредактор