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Как добавить собственный шрифт в HTML через CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы задать пользовательский шрифт в HTML, выполните следующие шаги:

  1. Подготовьте файлы шрифтов в форматах .ttf, .otf, .woff или .woff2.
  2. Загрузите эти файлы на ваш сервер.
  3. Интегрируйте их с помощью CSS, используя конструкцию @font-face.

Пример кода:

CSS
Скопировать код
@font-face {
  font-family: 'CustomFontName';
  src: url('CustomFontName.woff2') format('woff2'), 
  url('CustomFontName.woff') format('woff');
}

body {
  font-family: 'CustomFontName', Arial, sans-serif;
}

Замените CustomFontName.woff2 и CustomFontName.woff путями до файлов шрифтов на вашем сервере и укажите имя CustomFontName для вашего шрифта.

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка файлов шрифтов

Перед началом работы проверьте, что файлы шрифтов доступны для использования в сети. Обеспечьте соблюдение лицензионных условий: шрифт должен быть лицензирован для сетевого использования. Возможно, использование формата .woff2 для оптимального сжатия и широкой совместимости с браузерами, альтернативой может служить .woff.

Разные форматы для обеспечения совместимости

Для полной совместимости используйте различные форматы шрифтов:

CSS
Скопировать код
@font-face {
  font-family: 'CustomFontName';
  src: url('CustomFontName.eot'); /* IE9 */
  src: url('CustomFontName.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE6-IE8 */
       url('CustomFontName.woff2') format('woff2'), /* Современные браузеры */
       url('CustomFontName.woff') format('woff'), /* Устаревшие версии браузеров */
       url('CustomFontName.ttf') format('truetype'), /* iOS-устройства */
       url('CustomFontName.svg#svgFontName') format('svg'); /* Ранние поколения iPhone */
}

Так вы обеспечите корректное отображение вашего шрифта на любых устройствах и в любых браузерах.

Визуализация

Изменение шрифта может радикально преобразить визуальную составляющую вашего сайта.

До изменений:

HTML
Скопировать код
<!-- Ваши текущие стили -->

После изменений:

Markdown
Скопировать код
<!-- Ваш сайт с новым шрифтом -->

@font-face — это ваш инструмент для создания уникального дизайна. Пользуйтесь им с удовольствием!

Организация таблиц стилей

Стоит хранить правила @font-face в отдельном CSS-файле. Это облегчит поддержку и редактирование стилей.

Относительные пути в использовании

При использовании @font-face применяйте относительные пути к файлам шрифтов, чтобы избежать необходимости корректировки при переносе сайта на другой хостинг.

Резервные шрифты в font-family

Укажите в font-family список шрифтов по приоритетности для обеспечения отображения текста, даже если основной шрифт не загрузился.

Соблюдение принципов доступности

Убедитесь, что ваш пользовательский шрифт не ухудшает читаемость текста и сайт соответствует стандартам доступности веб-контента.

Тестирование и проверка совместимости

Протестируйте работу пользовательского шрифта в различных браузерах и на различных устройствах, чтобы убедиться в его корректном отображении.

Отладка загрузки шрифтов

Если возникли проблемы с загрузкой вашего шрифта, браузер использовать альтернативные шрифты, указанные в font-family.

CSS
Скопировать код
body {
  font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif;
}

Актуализация знаний и практик

Следите за обновлениями в области веб-технологий и лучшими практиками использования шрифтов, чтобы ваш сайт всегда был современным.

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Какие форматы шрифтов рекомендуется использовать при добавлении шрифта в HTML через CSS?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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