Как добавить собственный шрифт в HTML через CSS#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы задать пользовательский шрифт в HTML, выполните следующие шаги:
- Подготовьте файлы шрифтов в форматах .ttf, .otf, .woff или .woff2.
- Загрузите эти файлы на ваш сервер.
- Интегрируйте их с помощью CSS, используя конструкцию
@font-face.
Пример кода:
@font-face {
font-family: 'CustomFontName';
src: url('CustomFontName.woff2') format('woff2'),
url('CustomFontName.woff') format('woff');
}
body {
font-family: 'CustomFontName', Arial, sans-serif;
}
Замените
CustomFontName.woff2 и
CustomFontName.woff путями до файлов шрифтов на вашем сервере и укажите имя
CustomFontName для вашего шрифта.
Подготовка файлов шрифтов
Перед началом работы проверьте, что файлы шрифтов доступны для использования в сети. Обеспечьте соблюдение лицензионных условий: шрифт должен быть лицензирован для сетевого использования. Возможно, использование формата .woff2 для оптимального сжатия и широкой совместимости с браузерами, альтернативой может служить .woff.
Разные форматы для обеспечения совместимости
Для полной совместимости используйте различные форматы шрифтов:
@font-face {
font-family: 'CustomFontName';
src: url('CustomFontName.eot'); /* IE9 */
src: url('CustomFontName.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE6-IE8 */
url('CustomFontName.woff2') format('woff2'), /* Современные браузеры */
url('CustomFontName.woff') format('woff'), /* Устаревшие версии браузеров */
url('CustomFontName.ttf') format('truetype'), /* iOS-устройства */
url('CustomFontName.svg#svgFontName') format('svg'); /* Ранние поколения iPhone */
}
Так вы обеспечите корректное отображение вашего шрифта на любых устройствах и в любых браузерах.
Визуализация
Изменение шрифта может радикально преобразить визуальную составляющую вашего сайта.
До изменений:
<!-- Ваши текущие стили -->
После изменений:
<!-- Ваш сайт с новым шрифтом -->
@font-face — это ваш инструмент для создания уникального дизайна. Пользуйтесь им с удовольствием!
Организация таблиц стилей
Стоит хранить правила
@font-face в отдельном CSS-файле. Это облегчит поддержку и редактирование стилей.
Относительные пути в использовании
При использовании
@font-face применяйте относительные пути к файлам шрифтов, чтобы избежать необходимости корректировки при переносе сайта на другой хостинг.
Резервные шрифты в
font-family
Укажите в
font-family список шрифтов по приоритетности для обеспечения отображения текста, даже если основной шрифт не загрузился.
Соблюдение принципов доступности
Убедитесь, что ваш пользовательский шрифт не ухудшает читаемость текста и сайт соответствует стандартам доступности веб-контента.
Тестирование и проверка совместимости
Протестируйте работу пользовательского шрифта в различных браузерах и на различных устройствах, чтобы убедиться в его корректном отображении.
Отладка загрузки шрифтов
Если возникли проблемы с загрузкой вашего шрифта, браузер использовать альтернативные шрифты, указанные в
font-family.
body {
font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif;
}
Актуализация знаний и практик
Следите за обновлениями в области веб-технологий и лучшими практиками использования шрифтов, чтобы ваш сайт всегда был современным.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы