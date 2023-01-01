Как добавить собственный шрифт в HTML через CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы задать пользовательский шрифт в HTML, выполните следующие шаги:

Подготовьте файлы шрифтов в форматах .ttf, .otf, .woff или .woff2. Загрузите эти файлы на ваш сервер. Интегрируйте их с помощью CSS, используя конструкцию @font-face .

Пример кода:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'CustomFontName'; src: url('CustomFontName.woff2') format('woff2'), url('CustomFontName.woff') format('woff'); } body { font-family: 'CustomFontName', Arial, sans-serif; }

Замените CustomFontName.woff2 и CustomFontName.woff путями до файлов шрифтов на вашем сервере и укажите имя CustomFontName для вашего шрифта.

Подготовка файлов шрифтов

Перед началом работы проверьте, что файлы шрифтов доступны для использования в сети. Обеспечьте соблюдение лицензионных условий: шрифт должен быть лицензирован для сетевого использования. Возможно, использование формата .woff2 для оптимального сжатия и широкой совместимости с браузерами, альтернативой может служить .woff.

Разные форматы для обеспечения совместимости

Для полной совместимости используйте различные форматы шрифтов:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'CustomFontName'; src: url('CustomFontName.eot'); /* IE9 */ src: url('CustomFontName.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE6-IE8 */ url('CustomFontName.woff2') format('woff2'), /* Современные браузеры */ url('CustomFontName.woff') format('woff'), /* Устаревшие версии браузеров */ url('CustomFontName.ttf') format('truetype'), /* iOS-устройства */ url('CustomFontName.svg#svgFontName') format('svg'); /* Ранние поколения iPhone */ }

Так вы обеспечите корректное отображение вашего шрифта на любых устройствах и в любых браузерах.

Визуализация

Изменение шрифта может радикально преобразить визуальную составляющую вашего сайта.

До изменений:

HTML Скопировать код <!-- Ваши текущие стили -->

После изменений:

Markdown Скопировать код <!-- Ваш сайт с новым шрифтом -->

@font-face — это ваш инструмент для создания уникального дизайна. Пользуйтесь им с удовольствием!

Организация таблиц стилей

Стоит хранить правила @font-face в отдельном CSS-файле. Это облегчит поддержку и редактирование стилей.

Относительные пути в использовании

При использовании @font-face применяйте относительные пути к файлам шрифтов, чтобы избежать необходимости корректировки при переносе сайта на другой хостинг.

Резервные шрифты в font-family

Укажите в font-family список шрифтов по приоритетности для обеспечения отображения текста, даже если основной шрифт не загрузился.

Соблюдение принципов доступности

Убедитесь, что ваш пользовательский шрифт не ухудшает читаемость текста и сайт соответствует стандартам доступности веб-контента.

Тестирование и проверка совместимости

Протестируйте работу пользовательского шрифта в различных браузерах и на различных устройствах, чтобы убедиться в его корректном отображении.

Отладка загрузки шрифтов

Если возникли проблемы с загрузкой вашего шрифта, браузер использовать альтернативные шрифты, указанные в font-family .

CSS Скопировать код body { font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif; }

Актуализация знаний и практик

Следите за обновлениями в области веб-технологий и лучшими практиками использования шрифтов, чтобы ваш сайт всегда был современным.

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