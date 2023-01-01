JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea

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Быстрый ответ

Для подсветки синтаксиса в реальном времени рекомендую обратить внимание на библиотеку CodeMirror. Пример её использования с минимальными настройками выглядит так:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.css"> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/mode/xml/xml.js"></script> <!-- Подходит для HTML и других языков программирования --> <div id="code-editor"></div> <script> CodeMirror(document.getElementById('code-editor'), { mode: 'xml', // Подстройте параметр под свой язык программирования: 'javascript', 'css' и т.д. lineNumbers: true, // Включение отображения номеров строк theme: 'default' // Выбор темы оформления редактора }); </script>

Параметр mode позволяет подстроиться под ваш язык программирования, например, 'javascript' или 'python', в то время как с темами оформления можно экспериментировать, чтобы найти наиболее приятный внешний вид.

Обзор альтернативных вариантов

Если CodeMirror не совсем подходит под ваши требования, возможно, вам стоит обратить внимание на Ace и Monaco:

Ace Editor : мультифункциональный инструмент, что-то вроде швейцарского ножа среди редакторов кода.

: мультифункциональный инструмент, что-то вроде швейцарского ножа среди редакторов кода. Monaco Editor: разработанный в Microsoft, этот редактор предлагает богатые возможности VS Code прямо в вашем браузере.

Оба эти варианта поддерживают множество плагинов и предоставляют обширные возможности для настройки и расширения.

Совместимость с CMS и интеграция

Если вы работаете с CMS, вам важна функциональность без лишних излишеств. Редакторы типа CodeMirror легко интегрируются и упрощают процесс редактирования.

Не забывайте о совместимости с браузерами. Некоторые проекты, например, CodePress, могут иметь проблемы с работой в Chrome.

Визуализация

Выбор между обычным текстовым полем и полем с подсветкой синтаксиса можно визуализировать таким образом:

Markdown Скопировать код Без подсветки синтаксиса: ______________ С подсветкой синтаксиса: __/\/\/\/\/\______

Markdown Скопировать код Без подсветки синтаксиса: "if (x > 0) { return true; }" ⬆️🎨 Монохромное и однообразное отображение. С подсветкой синтаксиса: "if (x > 0) { return true; }" ⬆️🔴🔵⚫️🟡 При помощи цвета раскрывается структура кода.

Цветовая схема превращает простой текст в настоящую визуальную симфонию. 🌈✨

Замена

Если <textarea> не обеспечивает необходимую функциональность, можно заменить её на <div> с атрибутом contenteditable="true" :

HTML Скопировать код <div contenteditable="true" id="editor"></div>

И используйте JavaScript для анализа и подсветки отдельных элементов кода, чтобы создать свою уникальную симфонию синтаксиса.

Исходный код открыт и есть возможность расширения

Библиотеки с открытым исходным кодом предлагают набор инструментов для настройки редактора под свои потребности:

Если вам нужны более мощные и полнофункциональные решения, рассмотрите CodeMirror или Monaco .

или . Если вы предпочитаете что-то более простое и минималистичное, обратите внимание на EditArea.

Очень важно сделать обдуманный выбор, так что рекомендую ознакомиться со статьей в Википедии "Сравнение редакторов исходного кода на JavaScript".

Баланс между простотой и функциональностью

Большинство из рассмотренных нами редакторов предлагают подсветку синтаксиса без лишних отвлекающих элементов. Однако, при необходимости, можно добавить дополнительные плагины для расширения функциональности редактора.

Полезные материалы