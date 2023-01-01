logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Работа с DOM  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для подсветки синтаксиса в реальном времени рекомендую обратить внимание на библиотеку CodeMirror. Пример её использования с минимальными настройками выглядит так:

HTML
Скопировать код
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/mode/xml/xml.js"></script> <!-- Подходит для HTML и других языков программирования -->

<div id="code-editor"></div>
<script>
  CodeMirror(document.getElementById('code-editor'), {
    mode: 'xml', // Подстройте параметр под свой язык программирования: 'javascript', 'css' и т.д.
    lineNumbers: true, // Включение отображения номеров строк
    theme: 'default' // Выбор темы оформления редактора
  });
</script>

Параметр mode позволяет подстроиться под ваш язык программирования, например, 'javascript' или 'python', в то время как с темами оформления можно экспериментировать, чтобы найти наиболее приятный внешний вид.

Пошаговый план для смены профессии

Обзор альтернативных вариантов

Если CodeMirror не совсем подходит под ваши требования, возможно, вам стоит обратить внимание на Ace и Monaco:

  • Ace Editor: мультифункциональный инструмент, что-то вроде швейцарского ножа среди редакторов кода.
  • Monaco Editor: разработанный в Microsoft, этот редактор предлагает богатые возможности VS Code прямо в вашем браузере.

Оба эти варианта поддерживают множество плагинов и предоставляют обширные возможности для настройки и расширения.

Совместимость с CMS и интеграция

Если вы работаете с CMS, вам важна функциональность без лишних излишеств. Редакторы типа CodeMirror легко интегрируются и упрощают процесс редактирования.

Не забывайте о совместимости с браузерами. Некоторые проекты, например, CodePress, могут иметь проблемы с работой в Chrome.

Визуализация

Выбор между обычным текстовым полем и полем с подсветкой синтаксиса можно визуализировать таким образом:

Markdown
Скопировать код
Без подсветки синтаксиса:        ______________
С подсветкой синтаксиса:         __/\/\/\/\/\______
Markdown
Скопировать код
Без подсветки синтаксиса:       "if (x > 0) { return true; }"
                                  ⬆️🎨 Монохромное и однообразное отображение.

С подсветкой синтаксиса:        "if (x > 0) { return true; }"
                                  ⬆️🔴🔵⚫️🟡 При помощи цвета раскрывается структура кода.

Цветовая схема превращает простой текст в настоящую визуальную симфонию. 🌈✨

Замена

Если <textarea> не обеспечивает необходимую функциональность, можно заменить её на <div> с атрибутом contenteditable="true":

HTML
Скопировать код
<div contenteditable="true" id="editor"></div>

И используйте JavaScript для анализа и подсветки отдельных элементов кода, чтобы создать свою уникальную симфонию синтаксиса.

Исходный код открыт и есть возможность расширения

Библиотеки с открытым исходным кодом предлагают набор инструментов для настройки редактора под свои потребности:

  • Если вам нужны более мощные и полнофункциональные решения, рассмотрите CodeMirror или Monaco.
  • Если вы предпочитаете что-то более простое и минималистичное, обратите внимание на EditArea.

Очень важно сделать обдуманный выбор, так что рекомендую ознакомиться со статьей в Википедии "Сравнение редакторов исходного кода на JavaScript".

Баланс между простотой и функциональностью

Большинство из рассмотренных нами редакторов предлагают подсветку синтаксиса без лишних отвлекающих элементов. Однако, при необходимости, можно добавить дополнительные плагины для расширения функциональности редактора.

Полезные материалы

  1. CodeMirror — надежный выбор для подсветки синтаксиса.
  2. Ace Editor — Мощный редактор с поддержкой подсветки синтаксиса.
  3. Monaco Editor — опыт использования VS Code в вашем браузере.
  4. Prism — легковесный и стильный подсветчик синтаксиса.
  5. highlight.js — простое добавление подсветки синтаксиса в ваш проект.
  6. Свежие вопросы по тегам 'syntax-highlighting+textarea' на Stack Overflow — обсуждения на тему подсветки синтаксиса.
  7. JavaScript Markdown Editor – SimpleMDE — облегчите процесс редактирования markdown с помощью подсветки синтаксиса.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой библиотекой рекомендуется пользоваться для подсветки синтаксиса HTML в textarea?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024

Загрузка...