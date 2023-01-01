JS-виджет для подсветки синтаксиса HTML в textarea#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для подсветки синтаксиса в реальном времени рекомендую обратить внимание на библиотеку CodeMirror. Пример её использования с минимальными настройками выглядит так:
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/lib/codemirror.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/codemirror@5.65.0/mode/xml/xml.js"></script> <!-- Подходит для HTML и других языков программирования -->
<div id="code-editor"></div>
<script>
CodeMirror(document.getElementById('code-editor'), {
mode: 'xml', // Подстройте параметр под свой язык программирования: 'javascript', 'css' и т.д.
lineNumbers: true, // Включение отображения номеров строк
theme: 'default' // Выбор темы оформления редактора
});
</script>
Параметр
mode позволяет подстроиться под ваш язык программирования, например, 'javascript' или 'python', в то время как с темами оформления можно экспериментировать, чтобы найти наиболее приятный внешний вид.
Обзор альтернативных вариантов
Если CodeMirror не совсем подходит под ваши требования, возможно, вам стоит обратить внимание на Ace и Monaco:
- Ace Editor: мультифункциональный инструмент, что-то вроде швейцарского ножа среди редакторов кода.
- Monaco Editor: разработанный в Microsoft, этот редактор предлагает богатые возможности VS Code прямо в вашем браузере.
Оба эти варианта поддерживают множество плагинов и предоставляют обширные возможности для настройки и расширения.
Совместимость с CMS и интеграция
Если вы работаете с CMS, вам важна функциональность без лишних излишеств. Редакторы типа CodeMirror легко интегрируются и упрощают процесс редактирования.
Не забывайте о совместимости с браузерами. Некоторые проекты, например, CodePress, могут иметь проблемы с работой в Chrome.
Визуализация
Выбор между обычным текстовым полем и полем с подсветкой синтаксиса можно визуализировать таким образом:
Без подсветки синтаксиса: ______________
С подсветкой синтаксиса: __/\/\/\/\/\______
Без подсветки синтаксиса: "if (x > 0) { return true; }"
⬆️🎨 Монохромное и однообразное отображение.
С подсветкой синтаксиса: "if (x > 0) { return true; }"
⬆️🔴🔵⚫️🟡 При помощи цвета раскрывается структура кода.
Цветовая схема превращает простой текст в настоящую визуальную симфонию. 🌈✨
Замена
Если
<textarea> не обеспечивает необходимую функциональность, можно заменить её на
<div> с атрибутом
contenteditable="true":
<div contenteditable="true" id="editor"></div>
И используйте JavaScript для анализа и подсветки отдельных элементов кода, чтобы создать свою уникальную симфонию синтаксиса.
Исходный код открыт и есть возможность расширения
Библиотеки с открытым исходным кодом предлагают набор инструментов для настройки редактора под свои потребности:
- Если вам нужны более мощные и полнофункциональные решения, рассмотрите CodeMirror или Monaco.
- Если вы предпочитаете что-то более простое и минималистичное, обратите внимание на EditArea.
Очень важно сделать обдуманный выбор, так что рекомендую ознакомиться со статьей в Википедии "Сравнение редакторов исходного кода на JavaScript".
Баланс между простотой и функциональностью
Большинство из рассмотренных нами редакторов предлагают подсветку синтаксиса без лишних отвлекающих элементов. Однако, при необходимости, можно добавить дополнительные плагины для расширения функциональности редактора.
Полезные материалы
- CodeMirror — надежный выбор для подсветки синтаксиса.
- Ace Editor — Мощный редактор с поддержкой подсветки синтаксиса.
- Monaco Editor — опыт использования VS Code в вашем браузере.
- Prism — легковесный и стильный подсветчик синтаксиса.
- highlight.js — простое добавление подсветки синтаксиса в ваш проект.
- Свежие вопросы по тегам 'syntax-highlighting+textarea' на Stack Overflow — обсуждения на тему подсветки синтаксиса.
- JavaScript Markdown Editor – SimpleMDE — облегчите процесс редактирования markdown с помощью подсветки синтаксиса.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик