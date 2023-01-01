JS-функция для отслеживания изменений в HTML-форме

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Быстрый ответ

Для отслеживания любых изменений в форме применяется метод addEventListener из JavaScript, настроенный на события input или change . Он изменяет статус isModified :

JS Скопировать код let isModified = false; document.querySelectorAll('form input, form select, form textarea').forEach((elem) => { elem.addEventListener('change', () => isModified = true); }); // Теперь переменная `isModified` будет свидетельствовать о любой модификации формы.

Этот код применяется ко всем элементам формы и регистрирует любые изменения. Перед отправкой формы значения переменной isModified следует проверить.

Погружение в детали: подробное обнаружение изменений в форме

Если требуется отследить специфичные изменения, то можно применить следующий метод для детального сравнения:

JS Скопировать код let originalFormData = new FormData(document.querySelector('form')); function checkForChanges() { let currentFormData = new FormData(document.querySelector('form')); for(let key of originalFormData.keys()) { if(originalFormData.get(key) !== currentFormData.get(key)){ console.log(`Поле ${key} изменилось. Что-то здесь не так! 😅`); return true; } } return false; }

Сохраните исходное состояние формы и сравнивайте его с текущим, что поможет выявить возможные изменения.

Подано сцене: хеширование

Из-за большого числа полей в форме, использование хеш-функций, таких как MD5 или SHA1, облегчает процесс сравнения значений:

JS Скопировать код function generateHash(formData) { // Пример с MD5 return CryptoJS.MD5(formData).toString(); } let form = document.querySelector('form'); let originalHash = generateHash(new FormData(form).toString()); function formHasChanged() { let currentHash = generateHash(new FormData(form).toString()); return originalHash !== currentHash; }

Вместо сравнения данных, проверяйте хеши, это быстро выявляет любые изменения.

Визуализация

Визуализация HTML-формы может выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код Первоначальное состояние: [⚪, ⚪, ⚪] # Все поля пустые.

Если студент ответил на несколько вопросов:

Markdown Скопировать код Обнаружены изменения: 1-я правка: [🔴, ⚪, ⚪] # Первое поле заполнено. 2-я правка: [🔴, 🟡, ⚪] # Второе поле заполнено. // и так далее.

Каждый новый ответ указывает на изменение формы:

Markdown Скопировать код Детектор изменений: С любым новым вводом возникает предупреждение "Есть изменения! 🚨".

Это напоминает по своей работе скрипт, который постоянно следит за содержимым формы.

Интерактивный, увлекательный UX

Для улучшения качества взаимодействия с пользователем, оставляйте предупреждение о несохранённых изменениях перед закрытием страницы:

JS Скопировать код window.addEventListener('beforeunload', function (e) { if (formHasChanged()){ e.preventDefault(); e.returnValue = ''; } });

Важно не только фиксировать изменения, но и активно реагировать на действия пользователя для повышения удобства использования.

Надежность, доступность и... бессмертие?

Сделаем систему обнаружения изменений универсальной, такой, которая будет работать с различными элементами управления и будет подходить для разнообразных технологий:

Динамичное управление формами

Для форм, которые динамически загружают поля, используйте "наблюдатели за мутациями":

JS Скопировать код let observer = new MutationObserver(() => { // При обнаружении изменений в DOM-дереве, наблюдатель переустанавливает обработчики событий }); observer.observe(document.querySelector('form'), {childList: true, subtree: true});

Распространение изменений

Изменения, которые происходят во вложенных формах, можно отслеживать с помощью механизма всплытия событий:

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('input', (event) => { // Форма изменилась! });

Назначаем один обработчик для формы и контролируем все внутренние изменения.

Интеграция с современными фреймворками

Работа с библиотеками, такими как Formik или React Hook Form, упрощается благодаря их встроенным механизмам для обнаружения изменений. Поищите аналогичные инструменты во Vue, Angular и других средах разработки.

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