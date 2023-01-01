JavaScript: узнать ID элемента DOM, альтернативы getAttribute

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Быстрый ответ

Для того чтобы извлечь значение ID элемента с помощью JavaScript, подходит метод document.querySelector , если вам нужно обратиться к CSS-селектору, или document.getElementById , если вам известен ID конкретного элемента. Значение ID можно получить при вызове свойства .id :

JS Скопировать код let element = document.querySelector('.example'); // Обращаемся к элементу, используя CSS-селектор '.example' // либо let element = document.getElementById('example'); // обращение к элементу по ID 'example' let idValue = element.id; // Получили 'example' – цель достигнута!

Подставьте вместо .example или 'example' ваш селектор или ID для того, чтобы получить свойство ID.

Обработка нескольких ID: цикл

В случае, когда у вас есть несколько элементов с ID, примените метод getElementsByTagName для сбора элементов определенного тега и перебора этих элементов с целью извлечения ID каждого из них:

JS Скопировать код let inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (let i = 0; i < inputs.length; i++) { console.log(inputs[i].id); // Выводим ID каждого input'а, это как номерки в очереди! }

Извлечение ID на основе событий: Методика Марвела

Когда речь заходит о обработке событий, используйте this.id в обработчике события для мгновенной реакции:

JS Скопировать код document.addEventListener('click', function(e) { if(e.target.tagName === 'BUTTON') { alert(e.target.id); // Сюприз! Выводим ID нажатой кнопки } });

Совместное использование с jQuery: один ID для контроля над всеми

С jQuery извлечь ID элемента становится так же просто, как съесть кусок вкусного торта:

JS Скопировать код $('#example').on('click', function() { alert($(this).attr('id')); // Объявляем 'example', награда найдена! });

Метод each в jQuery поможет вам при работе с несколькими элементами:

JS Скопировать код $('input').each(function() { alert($(this).attr('id')); // Открываем ID каждого элемента! });

Визуализация

Вообразите группу ищейки, которая просматривает толпу через бинокль (🔍) в поисках человека с уникальным ID:

Толпа: [👤, 👤, 👤, 👤(🆔: "unique123"), 👤]

Наша задача — найти того, кто имеет уникальный ID:

JS Скопировать код let targetPerson = document.getElementById('unique123');

Задача выполнена!: 🔍👤(🆔: "unique123")

"Обнаружили цель: "unique123"

getElementById() можно представить как бинокль, который помогает вам пройтись взглядом по толпе (DOM-элементы), ища уникальный ID.

Профессиональные советы для работы с DOM

Оно существует! Проверка перед обращением

Прежде чем обратиться к свойству .id , убедитесь, что элемент действительно существует:

JS Скопировать код let element = document.getElementById('example'); if (element) { // Проверяем существование элемента let idValue = element.id; // Элемент у нас в руках, обращаемся к его 'id' } else { // Упс! Элемент не найден, пора звать на помощь! }

Хроники фреймворков: работа с ID в JavaScript-фреймворках

В мире JavaScript-фреймворков таких как Angular и React работа с ID – это специальная процедура:

JS Скопировать код // Рассказы React <Button id="uniqueButton" onClick={(e) => console.log(e.target.id)} /> // Легенды Angular <button id="uniqueButton" (click)="handleClick($event)"></button> // В файле .ts скрыт секрет handleClick(event: Event) { console.log((event.target as HTMLButtonElement).id); }

Каждый код потребляет ресурсы: приоритет для производительности

Метод getElementById работает быстрее, в то время как querySelector может оказаться медленнее при использовании со сложными селекторами. Учитывайте расход ресурсов, работая с масштабными приложениями.

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