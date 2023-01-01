JavaScript: узнать ID элемента DOM, альтернативы getAttribute#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для того чтобы извлечь значение ID элемента с помощью JavaScript, подходит метод
document.querySelector, если вам нужно обратиться к CSS-селектору, или
document.getElementById, если вам известен ID конкретного элемента. Значение ID можно получить при вызове свойства
.id:
let element = document.querySelector('.example'); // Обращаемся к элементу, используя CSS-селектор '.example'
// либо
let element = document.getElementById('example'); // обращение к элементу по ID 'example'
let idValue = element.id; // Получили 'example' – цель достигнута!
Подставьте вместо
.example или
'example' ваш селектор или ID для того, чтобы получить свойство ID.
Обработка нескольких ID: цикл
В случае, когда у вас есть несколько элементов с ID, примените метод
getElementsByTagName для сбора элементов определенного тега и перебора этих элементов с целью извлечения ID каждого из них:
let inputs = document.getElementsByTagName("input");
for (let i = 0; i < inputs.length; i++) {
console.log(inputs[i].id); // Выводим ID каждого input'а, это как номерки в очереди!
}
Извлечение ID на основе событий: Методика Марвела
Когда речь заходит о обработке событий, используйте
this.id в обработчике события для мгновенной реакции:
document.addEventListener('click', function(e) {
if(e.target.tagName === 'BUTTON') {
alert(e.target.id); // Сюприз! Выводим ID нажатой кнопки
}
});
Совместное использование с jQuery: один ID для контроля над всеми
С jQuery извлечь ID элемента становится так же просто, как съесть кусок вкусного торта:
$('#example').on('click', function() {
alert($(this).attr('id')); // Объявляем 'example', награда найдена!
});
Метод
each в jQuery поможет вам при работе с несколькими элементами:
$('input').each(function() {
alert($(this).attr('id')); // Открываем ID каждого элемента!
});
Визуализация
Вообразите группу ищейки, которая просматривает толпу через бинокль (🔍) в поисках человека с уникальным ID:
Толпа: [👤, 👤, 👤, 👤(🆔: "unique123"), 👤]
Наша задача — найти того, кто имеет уникальный ID:
let targetPerson = document.getElementById('unique123');
Задача выполнена!: 🔍👤(🆔: "unique123")
"Обнаружили цель: "unique123"
getElementById() можно представить как бинокль, который помогает вам пройтись взглядом по толпе (DOM-элементы), ища уникальный ID.
Профессиональные советы для работы с DOM
Оно существует! Проверка перед обращением
Прежде чем обратиться к свойству
.id, убедитесь, что элемент действительно существует:
let element = document.getElementById('example');
if (element) { // Проверяем существование элемента
let idValue = element.id; // Элемент у нас в руках, обращаемся к его 'id'
} else {
// Упс! Элемент не найден, пора звать на помощь!
}
Хроники фреймворков: работа с ID в JavaScript-фреймворках
В мире JavaScript-фреймворков таких как Angular и React работа с ID – это специальная процедура:
// Рассказы React
<Button id="uniqueButton" onClick={(e) => console.log(e.target.id)} />
// Легенды Angular
<button id="uniqueButton" (click)="handleClick($event)"></button>
// В файле .ts скрыт секрет
handleClick(event: Event) {
console.log((event.target as HTMLButtonElement).id);
}
Каждый код потребляет ресурсы: приоритет для производительности
Метод
getElementById работает быстрее, в то время как
querySelector может оказаться медленнее при использовании со сложными селекторами. Учитывайте расход ресурсов, работая с масштабными приложениями.
Полезные материалы
- Document: getElementById() method – Web APIs | MDN — Основная информация о методе
getElementById.
- HTML DOM Document getElementById() Method — Практическое руководство с примерами от W3Schools.
- Searching: getElement, querySelector — Обзор методов поиска элементов в DOM, включая
getElementById.
- The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — Разница между идентификаторами и классами в CSS.
- JavaScript – href vs onclick for callback function on Hyperlink – Stack Overflow — Описание лучших практик и применения ID в JavaScript.
- The Basics of DOM Manipulation in Vanilla JavaScript (No jQuery) — SitePoint — Введение в манипуляции с DOM без использования библиотек.
- javascript – querySelector vs. getElementById – Stack Overflow — Сравнение методов
getElementByIdи
querySelectorдля лучшего понимания их применения в DOM.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик