JavaScript: создание опций в select от 12 до 100

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Быстрый ответ

Чтобы добавить варианты выбора в элемент <select> , создайте новые экземпляры Option и внесите их в список:

JS Скопировать код var select = document.getElementById("mySelect"); // Ищем элемент по ID select.add(new Option("Текст варианта", "Значение варианта")); // Вносим новый элемент в список

Такой подход позволяет легко вставить новый вариант в <select> с указанным идентификатором id="mySelect" .

Детальный метод создания вариантов

Использование for цикла упрощает добавление нескольких значений в <select> :

JS Скопировать код var select = document.getElementById('mainSelect'); for (var i = 12; i <= 100; i++) { var option = new Option(i, i); select.add(option); } // Молниеносно добавляем сто вариантов!

Таким образом, вы сможете мгновенно создать большое количество вариантов выбора.

Повышаем производительность с помощью Fragment

Для увеличения производительности при добавлении множества вариантов, используйте DocumentFragment :

JS Скопировать код var select = document.getElementById('mainSelect'); var fragment = document.createDocumentFragment(); for (var i = 12; i <= 100; i++) { var option = new Option(i, i); fragment.appendChild(option); } select.appendChild(fragment); // Весь список добавляется за одну операцию!

Этот метод помогает устранить множественные перерисовки и ускоряет выполнение скрипта.

Универсальная функция для создания вариантов выбора

Вы можете создать функцию, которая сможет использоваться многократно для заполнения любого элемента <select> , передав ей идентификатор и диапазон значений:

JS Скопировать код function populateSelect(id, min, max) { var select = document.getElementById(id); var fragment = document.createDocumentFragment(); for (var i = min; i <= max; i++) { var option = new Option(i, i); fragment.appendChild(option); } select.appendChild(fragment); // Варианты выбора добавляются как по магии! } populateSelect('mainSelect', 12, 100); // Всё готово! Теперь у нас есть список вариантов выбора.

Функция позволяет автоматизировать и ускорить процесс заполнения элементов <select> .

Создание вариантов из динамических данных

Если требуется создавать варианты на основе динамических данных, вот как это можно осуществить:

JS Скопировать код var select = document.getElementById('dynamicSelect'); var items = ['Яблоко', 'Банан', 'Вишня']; items.forEach(function(item) { select.add(new Option(item, item.toLowerCase())); // Вносим в список вкусные варианты! });

Для каждого элемента массива создается соответствующий вариант выбора, который затем добавляется в выпадающий список.

Визуализация

Добавление вариантов выбора в элемент <select> можно сравнить с украшением писем любимыми эмодзи:

Markdown Скопировать код Выпадающий список 🦾: []

Применим немного JavaScript в виде эмодзи (😉):

JS Скопировать код var select = document.getElementById("mySelect"); var option = document.createElement("option"); option.text = "👾 Боярышник"; select.add(option);

И теперь при выборе:

Markdown Скопировать код 🦾: [👾, 🚀, 🌖] // Вы получили список из трех уникальных символов! Это не скучно!

Метод .createElement("option") предоставляет вам множество возможностей для настройки выпадающего списка.

Использование конструктора Option для удобства

Конструктор Option предлагает элегантный способ создания новых вариантов выбора:

JS Скопировать код select.add(new Option("Текст для отображения", "valueProperty")); // Добавление варианта теперь стало проще!

Этот метод подойдет, когда вам нужно быстро добавить один или пару вариантов выбора, не используя createElement .

Конкатенация строк для увеличения производительности

В ситуациях, когда требуется оптимизация производительности, построение строки с вариантами выбора может быть особенно эффективным:

JS Скопировать код var selectHTML = ""; for (var i = 1; i <= 10; i++) { selectHTML += `<option value="${i}">Вариант ${i}</option>`; } document.getElementById("mySelect").innerHTML = selectHTML; // Заполняем список быстро и эффективно!

Обратите внимание, что данный метод заменяет весь существующий контент списка и может привести к потере обработчиков событий уже добавленных элементов.

Расширение прототипа для дополнительного удобства

Добавление метода populate для элемента HTMLSelectElement может упростить работу:

JS Скопировать код HTMLSelectElement.prototype.populate = function(min, max) { var fragment = document.createDocumentFragment(); for (var i = min; i <= max; i++) { var option = new Option(i, i); fragment.appendChild(option); } this.appendChild(fragment); // Используем новый метод для добавления вариантов выбора! }; document.getElementById("mySelect").populate(1, 10); // И вот ваш список наполнен благодаря JavaScript-магии!

Теперь вы без проблем можете добавить метод для заполнения элемента <select> вариантами выбора в любом таком элементе.

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