JavaScript: Подтверждение перед уходом со страницы после изменений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function() { // Не уходите, еще не все сохранено! return changesMade ? "Ваши изменения не сохранены." : undefined; };

Чтобы вызвать предупреждение, используйте window.onbeforeunload. Переменная changesMade возвращает true , если имеются несохраненные изменения. В этом случае происходит возвращение сообщения, требующего подтверждения от пользователя. Если false – возвращается undefined , и переход осуществляется свободно.

Отслеживание изменений в динамическом контексте

Отмечаем изменения с помощью события onchange

Для обнаружения изменений в полях ввода можно использовать событие onchange , которое переводит changesMade в статус true , если обнаружены изменения.

JS Скопировать код var changesMade = false; // Задействуем каждый элемент формы! document.querySelectorAll('input, textarea, select').forEach(function(input) { input.onchange = function() { // Изменение зафиксировано! changesMade = true; }; });

Защищаемся от непреднамеренной отправки формы

При отправке формы предупреждение деактивируется с помощью события onsubmit :

JS Скопировать код // Форма, ваша миссия выполнена! document.querySelector('form').onsubmit = function() { // Можем переходить дальше без опасений! window.onbeforeunload = null; };

Совместимость с браузерами: современные и устаревшие

В целях безопасности некоторые современные браузеры могут не отображать персональные сообщения, предпочитая стандартный диалог. Старые браузеры поддерживают отображение персональных сообщений через свойство returnValue события beforeunload .

jQuery как универсальное решение

Чрезвычайно полезной при работе со событиями beforeunload является библиотека jQuery, сглаживающая различия между браузерами:

JS Скопировать код $(window).bind('beforeunload', function() { // jQuery в действии! return changesMade ? "Замечены несохранённые изменения." : undefined; });

Визуализация

Вообразим браузер в виде палатки (⛺️), а пользовательские данные отражаем через аналогию с тлеющими углями (🔥):

Markdown Скопировать код 🔥 Пользователь внес изменения ⛺️ Пользователь собирается покинуть страницу

Предупреждение выступает в роли бадьи с водой (🪣), которое предотвращает несанкционированное "сжигание углей":

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function() { // Сбережем дату! Подтвердите ваше намерение уйти. if (dataIsChanged) { return '🪣 Вы уверены, что хотите покинуть страницу без сохранения внесенных изменений?'; } };

Улучшения и индивидуальная настройка

Управление оповещениями: включение и отключение

Реализация функций управления предупреждениями обеспечит вам полный контроль:

JS Скопировать код function enablePrompt() { // Включим караул window.onbeforeunload = ...; // Ваша логика здесь } function disablePrompt() { // Дадим караулу отдохнуть window.onbeforeunload = null; };

UX-дизайн: на стороне пользователя

Корректно сформулированные и понятные пользователю сообщения в диалоге подтверждения улучшают уровень взаимодействия. Несмотря на то, что браузеры часто используют стандартные диалоги, важно оставаться посредником между системой и пользователем, информируя о вероятной потере данных.

Тестирование в разных браузерах

Тестирование функционала в различных браузерах помогает обеспечить единый пользовательский опыт на всех платформах.

Изучение подробной документации

Ознакомление со стандартами HTML и Mozilla Developer Network (MDN) позволит глубже понять особенности, стандарты и ограничения современных браузеров.

Полезные материалы