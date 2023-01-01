JavaScript: определить HTML элемент по координатам на экране#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для определения элемента, которым владеют указанные координаты, воспользуйтесь методом
document.elementFromPoint(x, y). Значения
x и
y представляют собой координаты точки интереса, и метод возвращает верхний элемент этой точки.
Пример:
let el = document.elementFromPoint(100, 200);
console.log(el); // Мы успешно определили элемент, как стрелок Робин Гуд – цель достигнута!
Убедитесь, что координаты
(x, y) не выходят за рамки видимой области, иначе метод вернёт
null.
Детальнее разберем: несколько элементов
Если Вам нужно определить все элементы, находящиеся в указанной точке, а не просто верхний элемент, примените метод
document.elementsFromPoint(x, y), который вернёт массив нужных элементов. Это особенно актуально, когда элементы перекрывают друг друга или имеют вложенные структуры.
Пример:
let elementsList = document.elementsFromPoint(100, 200);
console.log(elementsList); // Мы нашли все элементы по указанным координатам.
Важное замечание: координаты
(x, y) ограничены полями видимости экрана. Если необходимо, можно использовать
window.scrollX и
window.scrollY для преобразования координат относительно всей страницы.
Выставляем прицел
Используя данные методы в динамичных сценариях, таких как сайты, реагирующие на действия пользователя, учтите возможность изменения позиций и перекрытия элементов. Это может потребовать повторого вызова метода для корректного определения элементов.
elementFromPoint
В контексте интерфейсов перетаскивания или интерактивных подсказок,
elementFromPoint значительно улучшает взаимодействие. Привязывая этот метод к событиям
mousemove, вы может быть определите элементы "на лету".
Часть кода:
document.addEventListener('mousemove', (event) => {
let el = document.elementFromPoint(event.clientX, event.clientY);
// Дерзайте, обнаруживайте элементы!
});
CSS против JavaScript: стилизация найденных элементов
При стилизации абсолютно позиционированных элементов, запомните о CSS свойстве
z-index, которое определяет порядок их перекрытия. Использование
elementFromPoint в связке с псевдоклассом
:hover и свойством
pointer-events может повысить юзабилити сайта.
Визуализация
Представьте веб-страницу как аркадный автомат для захвата игрушек: ваш курсор — это кран, который точно перемещается над целью. Используйте JavaScript как пульт управления:
document.elementFromPoint(x, y); // Перемещайте кран к координатам (x, y), и вы всё сможете!
В итоге, вы "ловите" элемент на данных координатах (x, y).
До: 🧸🎁🎮🖱️🧩
После: 🖱️
Плавание по тёмным водам: обработка непредвиденных условий
Проверка координат
Всегда убеждайтесь, что координаты находятся в пределах видимого экрана, в противном случае результирующим значением будет
null. Для этого используйте
window.innerWidth и
window.innerHeight.
Работа с наложениями
В уже упомянутых случаях перекрытия или вложения элементов,
elementsFromPoint предоставляет полный список элементов, позволяя выбрать потребовавшийся вам.
Поддержка браузерами
Имейте в виду, что между браузерами возможны различия, особенно если речь идёт о старых версиях или известных проблемах совместимости. Возможно, придётся применить полифил или поискать альтернативные методы для достижения единообразного поведения.
Полезные материалы
- Document: elementFromPoint() method – Web APIs | MDN
- html – Как определить элемент на заданных координатах – JavaScript – Stack Overflow
- EventTarget: addEventListener() method – Web APIs | MDN
- z-index | CSS-Tricks – CSS-Tricks
- MouseEvent – Web APIs | MDN
- Поиск: getElement, querySelector
- Рассказ о двух вьюпортах — часть вторая
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик