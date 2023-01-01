JavaScript: как вызвать событие onchange программно?#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для того чтобы инициировать событие изменения после программного обновления значения в поле ввода, создайте новый объект
new Event('change') и отправьте его методом
.dispatchEvent().
let input = document.querySelector('input');
input.value = 'newVal'; // В этом месте меняем значение
input.dispatchEvent(new Event('change')); // Сразу же инициируем событие об изменении
Программное событие: что это такое?
Программное событие — это метод искусственного вызова событий, которые обычно приводятся в действие пользовательскими действиями. Когда прямое взаимодействие с пользователем не представляется возможным и вам требуется изменить значение поля ввода программно,
dispatchEvent() становится незаменимым.
В обычном порядке событие
change активируется, когда пользователь изменяет значение элемента ввода. Но при изменении значения с помощью JavaScript автоматического запуска
change не произойдет.
Корректная работа со старыми браузерами
Ваш код должен правильно работать не только с новыми, но и со старыми версиями браузеров, к примеру, с IE 10 и ниже. В этом случае обязательным становится использование feature detection.
if (typeof document.body.dispatchEvent === 'function') {
el.dispatchEvent(new Event('change')); // Инициируем событие смены
} else {
// Для старых браузеров применяем устаревший метод
var event = document.createEvent('HTMLEvents');
event.initEvent('change', false, true);
el.dispatchEvent(event);
}
Визуализация
Представим, что ваш скрипт — это кукольник в театре марионеток:
До: Марионетка (🤖) не двигается.
Скрипт: 🎭.управлять("🤖", "🏃♂️"); // Скрипт управляет куколкой
Когда марионетка начинает движение:
После: Марионетка (🤖) начинает идти (🏃♂️)!
Так скрипт информирует зрителей (другие обработчики событий) о происшедших изменениях:
🎭.объявитьСобытие("📣"); // Скрипт объявляет о событии
Так же происходит и в случае с программным обновлением значения поля ввода — событие изменения нужно инициировать вручную.
Использование jQuery
Если вы используете jQuery, то для инициирования события изменения после обновления значения поля ввода подойдет метод
.trigger():
$('input').val('newVal').trigger('change'); // Инициируем 'change', подобно герольду средневековья
Такое разделение JavaScript от HTML делает код более поддерживаемым и простым в чтении.
Реагирование на изменения в режиме реального времени: событие 'input'
Если вам необходимо отслеживать изменения в режиме реального времени, воспользуйтесь событием 'input' вместо 'change'. Оно будет активироваться при каждом вводе пользователя или при программном изменении значения.
input.addEventListener('input', function(event) {
console.log('Значение поля ввода было изменено на: ', event.target.value); // Индикатор изменения
});
Продвинутые способы установки значений
При необходимости управлять изменением событий обратите внимание на
Object.getOwnPropertyDescriptor и переопределите стандартный сеттер свойства
value. Желаете углубиться в тему? Воспользуйтесь этой ссылкой для получения дополнительной информации.
Полезные материалы
- .trigger() | Документация jQuery API
- EventTarget: метод dispatchEvent() – Веб-API | MDN
- javascript – Как я могу вручную инициировать событие onchange? – Stack Overflow
- Введение в обработку событий
- Событие onchange
- Создание и инициирование событий – Справочник по событиям | MDN
- Событие change | Документация jQuery API
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик