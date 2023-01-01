JavaScript: как экранировать HTML спецсимволы безопасно

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Быстрый ответ

Несомненно, для предотвращения инъекции кода необходимо экранировать специальные символы HTML в JavaScript, создав для этой цели уникальную функцию. Специальное внимание следует обратить на символы: & , < , > , " , ' и ` . Посмотрите на пример функции:

JS Скопировать код function escapeHtml(str) { return str .replace(/&/g, '&') .replace(/</g, '<') .replace(/>/g, '>') .replace(/"/g, '"') .replace(/'/g, ''') .replace(/`/g, '`'); }

Демонстрация использования:

JS Скопировать код console.log(escapeHtml('<script>alert("XSS")</script>')); // Результат: <script>alert("XSS")</script>

Указанный метод удостоверяет себя как защитник безопасного отображения текста и отличный противник XSS-атак при динамическом обновлении DOM.

Высокоэффективное экранирование в разных контекстах

В зависимости от конкретной задачи, могут быть применены и другие методы или библиотеки для экранирования HTML. Обозрим некоторые из них.

Когда и где требуется экранирование

От важности знания, когда следует экранировать символы HTML, не уйти. Обратите пристальное внимание на следующие сценарии:

Контент, генерируемый пользователями: он может скрывать в себе потенциально опасные скрипты. Шаблонные литералы: применение экранирования для всех вставляемых переменных представляется желательным. Данные, получаемые от сторонних API: всё, что выводится на странице, должно быть тщательно «очищено» от возможно опасных символов.

Последовательное применение методов экранирования снизит риски для безопасности ваших данных.

Помощь будет и от библиотек

В случае, если в вашем проекте уже присутствуют Lodash или jQuery, вы можете без лишних заморочек использовать их функции экранирования:

JS Скопировать код _.escape('<script>alert("XSS")</script>'); // Lodash $('#element').text('<script>alert("XSS")</script>'); // jQuery

Вопросы совместимости с браузерами

Функция escapeHtml разработана таким образом, чтобы быть совместимой со всеми браузерами. Обратите внимание, что replaceAll не поддерживается старыми версиями браузеров.

Обработка данных в реальном времени

Для интерактивных элементов, вроде чатов или форм комментариев, можно прописать обработчик событий, который будет экранировать текст в реальном времени:

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('input', function(e) { e.target.value = escapeHtml(e.target.value); });

Работа с DOM

От использования innerHTML стоит воздержаться, чтобы случайно не исполнить вредоносный HTML или JavaScript код. Более совершенный способ — это создание текстового узла и его последующее добавление в документ:

JS Скопировать код const textNode = document.createTextNode('<script>alert("XSS")</script>'); paragraphElement.appendChild(textNode);

Также при работе с текстом возможно использование textContent , которое надёжно и поддерживается всеми современными браузерами.

Визуализация

Представьте JavaScript в образе усердного садовника 👨‍🌾 , который заботливо обрабатывает цветочный сад 🏡 . Специальные символы HTML – это дикие цветы 🌼🌻🌷 , которые нужно привести в порядок:

Markdown Скопировать код 👨‍🌾 Садовник: Экранирующая функция в JavaScript 🏡 Сад : Текст на вашем сайте 📜 Страница : Необработанный текст 🌼🌻🌷 : Спецсимволы HTML (дикие цветы)

Функция JavaScript должна аккуратно обработать дикие цветы, обеспечивая «чистоту» текста:

JS Скопировать код function sanitize(str) { return str.replace(/[&<>"'`]/g, char => escapeMap[char]); }

Обратите внимание, насколько изменился сад до и после ухода садовника:

Markdown Скопировать код До: 🏡 (ваш HTML) со 🌼"🌻<🌷 (спецсимволы) После: 🏡 (ваш HTML) с аккуратно вычищенным 📜 (текстом)

Тщательная обработка диких цветов позволяет сохранить текстовому саду его красоту и порядок.

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