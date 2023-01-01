JavaScript: как экранировать HTML спецсимволы безопасно#Основы JavaScript #Безопасность (XSS/CSRF) #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Несомненно, для предотвращения инъекции кода необходимо экранировать специальные символы HTML в JavaScript, создав для этой цели уникальную функцию. Специальное внимание следует обратить на символы:
&,
<,
>,
",
' и
` . Посмотрите на пример функции:
function escapeHtml(str) {
return str
.replace(/&/g, '&')
.replace(/</g, '<')
.replace(/>/g, '>')
.replace(/"/g, '"')
.replace(/'/g, ''')
.replace(/`/g, '`');
}
Демонстрация использования:
console.log(escapeHtml('<script>alert("XSS")</script>'));
// Результат: <script>alert("XSS")</script>
Указанный метод удостоверяет себя как защитник безопасного отображения текста и отличный противник XSS-атак при динамическом обновлении DOM.
Высокоэффективное экранирование в разных контекстах
В зависимости от конкретной задачи, могут быть применены и другие методы или библиотеки для экранирования HTML. Обозрим некоторые из них.
Когда и где требуется экранирование
От важности знания, когда следует экранировать символы HTML, не уйти. Обратите пристальное внимание на следующие сценарии:
- Контент, генерируемый пользователями: он может скрывать в себе потенциально опасные скрипты.
- Шаблонные литералы: применение экранирования для всех вставляемых переменных представляется желательным.
- Данные, получаемые от сторонних API: всё, что выводится на странице, должно быть тщательно «очищено» от возможно опасных символов.
Последовательное применение методов экранирования снизит риски для безопасности ваших данных.
Помощь будет и от библиотек
В случае, если в вашем проекте уже присутствуют Lodash или jQuery, вы можете без лишних заморочек использовать их функции экранирования:
_.escape('<script>alert("XSS")</script>'); // Lodash
$('#element').text('<script>alert("XSS")</script>'); // jQuery
Вопросы совместимости с браузерами
Функция
escapeHtml разработана таким образом, чтобы быть совместимой со всеми браузерами. Обратите внимание, что
replaceAll не поддерживается старыми версиями браузеров.
Обработка данных в реальном времени
Для интерактивных элементов, вроде чатов или форм комментариев, можно прописать обработчик событий, который будет экранировать текст в реальном времени:
inputElement.addEventListener('input', function(e) {
e.target.value = escapeHtml(e.target.value);
});
Работа с DOM
От использования
innerHTML стоит воздержаться, чтобы случайно не исполнить вредоносный HTML или JavaScript код. Более совершенный способ — это создание текстового узла и его последующее добавление в документ:
const textNode = document.createTextNode('<script>alert("XSS")</script>');
paragraphElement.appendChild(textNode);
Также при работе с текстом возможно использование
textContent, которое надёжно и поддерживается всеми современными браузерами.
Визуализация
Представьте JavaScript в образе усердного садовника
👨🌾, который заботливо обрабатывает цветочный сад
🏡. Специальные символы HTML – это дикие цветы
🌼🌻🌷, которые нужно привести в порядок:
👨🌾 Садовник: Экранирующая функция в JavaScript
🏡 Сад : Текст на вашем сайте
📜 Страница : Необработанный текст
🌼🌻🌷 : Спецсимволы HTML (дикие цветы)
Функция JavaScript должна аккуратно обработать дикие цветы, обеспечивая «чистоту» текста:
function sanitize(str) {
return str.replace(/[&<>"'`]/g, char => escapeMap[char]);
}
Обратите внимание, насколько изменился сад до и после ухода садовника:
До: 🏡 (ваш HTML) со 🌼"🌻<🌷 (спецсимволы)
После: 🏡 (ваш HTML) с аккуратно вычищенным 📜 (текстом)
Тщательная обработка диких цветов позволяет сохранить текстовому саду его красоту и порядок.
Полезные материалы
- Свойство Element: innerHTML – Web APIs | MDN – документация MDN по обработке данных в HTML с использованием JavaScript.
- Предотвращение перехвата сессии – OWASP Cheat Sheet Series — лучшие практики по предотвращению XSS-атак от OWASP.
- htmlEntitiesforJavaScript | CSS-Tricks – готовая функция для экранирования HTML-символов.
- javascript – HTML-encoding lost when attribute read from input field – Stack Overflow – обсуждение методов эффективного экранирования HTML-символов на Stack Overflow.
- Свойство HTML DOM Element innerText – подробное описание свойства
innerText.
- GitHub – component/escape-html: Escape string for use in HTML – надежный инструмент для эффективного экранирования строк на GitHub.
- GitHub – mathiasbynens/he: A robust HTML entity encoder/decoder written in JavaScript. – библиотека, позволяющая кодировать и декодировать HTML-сущности на JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик