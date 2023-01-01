JavaScript: изменение текста кнопки по клику#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для того чтобы моментально изменить текст кнопки, применяйте JavaScript. Это можно сделать с помощью кода
document.getElementById('buttonId').innerText = 'Новый текст';, где 'buttonId' — это идентификатор вашей кнопки, а 'Новый текст' — текст, который вы хотите увидеть на кнопке.
document.getElementById('buttonId').innerText = 'Новый текст';
Глубже знакомство с темой
Вы можете работать как с кнопками
<input type="button">, так и с использованием тега
<button>. Несмотря на их визуальное различие, подход к управлению этими элементами почти идентичен.
Применяйте подходящие свойства
- Свойство
valueподходит для кнопок типа
input;
textContentили
innerTextприменяются для элементов
button.
Если у вас кнопка типа
input:
// Дайте вашей кнопке новое значение 😉
document.querySelector('#myInputButton').value = 'Нажми меня';
А если кнопка с тегом
button:
// Ведь каждая кнопка мечтает быть нажатой...
document.querySelector('#myButton').textContent = 'Жми сюда';
Обеспечьте безопасность и увеличьте производительность
- Используйте
textContentвместо
innerTextдля улучшения производительности и избежания перерисовки страницы (reflow);
- Старайтесь избегать
innerHTMLиз-за безопасностных рисков, например, из-за возможной уязвимости XSS (Cross-Site Scripting).
Обработка событий
Можно добавить обработчик событий к кнопке, чтобы менять текст во время взаимодействия пользователя с элементом:
// Мы вступаем в новую эру именования кнопок, друзья.
document.getElementById('toggleButton').addEventListener('click', function() {
this.textContent = this.textContent === 'Начать' ? 'Остановить' : 'Начать';
});
Визуализация
Смотрите на текст кнопки как на этикетку на банке:
До:
[🍯 Мёд]
Действие JavaScript:
// Изменения могут быть сладкими, как мёд...
document.getElementById('myButton').textContent = 'Варенье';
После:
[🍓 Варенье]
Контроль над сложными сценариями
Изменение текста кнопки в соответствии с условиями
С помощью переменной
filterStatus и условных операторов можно создать функцию для переключения текста кнопки:
// Почему бы не варьировать текст на кнопке? Демонстрируйте своё мастерство в JavaScript.
function showFilterItem() {
var button = document.getElementById('filterButton');
var filterStatus = button.getAttribute('data-filter-status') === 'true';
button.textContent = filterStatus ? 'Показать меньше' : 'Показать больше';
button.setAttribute('data-filter-status', !filterStatus);
}
Соблюдайте принципы адаптивного поддержания
Для удобства отладки и простоты обслуживания кода рекомендуется хорошо структурировать ваш скрипт, а также давать понятные названия функциям и переменным.
Обеспечивайте кроссбраузерную совместимость
Регулярное тестирование в различных браузерах поможет избежать проблем с функционалом изменения текста кнопки.
Применяйте делегирование событий
В больших приложениях с множеством кнопок наиболее эффективно будет использовать делегирование событий для управления этими событиями:
// Не все герои носят плащи – некоторые из них используют делегирование событий.
document.addEventListener('click', function(e) {
if (e.target && e.target.matches("button.toggle")) {
e.target.textContent = e.target.textContent === 'Развернуть' ? 'Свернуть' : 'Развернуть';
}
});
Полезные материалы
- Метод getElementById() – Веб-API | MDN — корневой метод для выбора элементов HTML по идентификатору.
- Свойство innerHTML – Веб-API | MDN — описание как изменить HTML-содержимое элемента.
- JavaScript DOM HTML — основы изменения HTML с помощью JavaScript.
- Тег HTML button — все о свойствах и поведении тега <button>.
- Метод addEventListener() – Веб-API | MDN — информация о настройке обработчиков событий.
- Свойство textContent – Веб-API | MDN — руководство по использованию свойства textContent для изменения текста в узле.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик