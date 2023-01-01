JavaScript: изменение текста кнопки по клику

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы моментально изменить текст кнопки, применяйте JavaScript. Это можно сделать с помощью кода document.getElementById('buttonId').innerText = 'Новый текст'; , где 'buttonId' — это идентификатор вашей кнопки, а 'Новый текст' — текст, который вы хотите увидеть на кнопке.

JS Скопировать код document.getElementById('buttonId').innerText = 'Новый текст';

Глубже знакомство с темой

Вы можете работать как с кнопками <input type="button"> , так и с использованием тега <button> . Несмотря на их визуальное различие, подход к управлению этими элементами почти идентичен.

Применяйте подходящие свойства

Свойство value подходит для кнопок типа input ;

подходит для кнопок типа ; textContent или innerText применяются для элементов button .

Если у вас кнопка типа input :

JS Скопировать код // Дайте вашей кнопке новое значение 😉 document.querySelector('#myInputButton').value = 'Нажми меня';

А если кнопка с тегом button :

JS Скопировать код // Ведь каждая кнопка мечтает быть нажатой... document.querySelector('#myButton').textContent = 'Жми сюда';

Обеспечьте безопасность и увеличьте производительность

Используйте textContent вместо innerText для улучшения производительности и избежания перерисовки страницы (reflow);

вместо для улучшения и избежания перерисовки страницы (reflow); Старайтесь избегать innerHTML из-за безопасностных рисков, например, из-за возможной уязвимости XSS (Cross-Site Scripting).

Обработка событий

Можно добавить обработчик событий к кнопке, чтобы менять текст во время взаимодействия пользователя с элементом:

JS Скопировать код // Мы вступаем в новую эру именования кнопок, друзья. document.getElementById('toggleButton').addEventListener('click', function() { this.textContent = this.textContent === 'Начать' ? 'Остановить' : 'Начать'; });

Визуализация

Смотрите на текст кнопки как на этикетку на банке:

До:

Markdown Скопировать код [🍯 Мёд]

Действие JavaScript:

JS Скопировать код // Изменения могут быть сладкими, как мёд... document.getElementById('myButton').textContent = 'Варенье';

После:

Markdown Скопировать код [🍓 Варенье]

Контроль над сложными сценариями

Изменение текста кнопки в соответствии с условиями

С помощью переменной filterStatus и условных операторов можно создать функцию для переключения текста кнопки:

JS Скопировать код // Почему бы не варьировать текст на кнопке? Демонстрируйте своё мастерство в JavaScript. function showFilterItem() { var button = document.getElementById('filterButton'); var filterStatus = button.getAttribute('data-filter-status') === 'true'; button.textContent = filterStatus ? 'Показать меньше' : 'Показать больше'; button.setAttribute('data-filter-status', !filterStatus); }

Соблюдайте принципы адаптивного поддержания

Для удобства отладки и простоты обслуживания кода рекомендуется хорошо структурировать ваш скрипт, а также давать понятные названия функциям и переменным.

Обеспечивайте кроссбраузерную совместимость

Регулярное тестирование в различных браузерах поможет избежать проблем с функционалом изменения текста кнопки.

Применяйте делегирование событий

В больших приложениях с множеством кнопок наиболее эффективно будет использовать делегирование событий для управления этими событиями:

JS Скопировать код // Не все герои носят плащи – некоторые из них используют делегирование событий. document.addEventListener('click', function(e) { if (e.target && e.target.matches("button.toggle")) { e.target.textContent = e.target.textContent === 'Развернуть' ? 'Свернуть' : 'Развернуть'; } });

Полезные материалы