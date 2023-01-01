jQuery: сравнение .html() и .append() при добавлении div

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Быстрый ответ

.html() перезаписывает содержимое выбранного элемента, пример: $("#element").html("<span>Новый текст</span>"); .append() добавляет элемент к уже существующим, пример: $("#element").append("<span>Дополнительный текст</span>"); Используйте .html() , чтобы полностью заменить содержимое, и .append() , чтобы добавить элемент, не удаляя текущее содержимое.

Рассмотрим метод .html()

Метод .html() полностью заменяет содержимое выбранного элемента, будь то <div> , <p> или <img> . Вы задаете новый HTML, который замещает старый.

JS Скопировать код $("#myElement").html("<span>Обновленное содержимое!</span>"); // Полная замена? Используйте этот метод.

Рассмотрим метод .append()

.append() служит дополнением, при этом сохраняется первоначальное содержимое элемента. Это происходит так, как если бы вы надели шарф поверх куртки, равносильно добавлению, а не замене:

JS Скопировать код $("#myElement").append("<span>И еще один шарфик!</span>"); // Добавляем, не заменяя предыдущего.

Комбинируем оба метода: .html() -> .empty().append()

Сочетание .empty().append() работает также, как .html() , если вам сначала требуется очистить элемент, а потом добавить новое содержимое.

JS Скопировать код $("#myElement").empty().append("<span>Стиль обновлен!</span>"); // Сначала очистите, потом добавьте.

Эстетика и удобство поддержки: $('<div/>', {...})

Создание элементов при помощи $('<div/>', {...}) обеспечивает более чистый и поддерживаемый код:

JS Скопировать код $('<div/>', { "class": "myDiv", text: "Простота восприятия" }).appendTo("#myElement"); // Объединяем форму и содержимое.

Beyond the basics: .appendTo()

.appendTo() может быть предпочтительнее .append() в плане читаемости кода, хотя и выполняет ту же функцию.

JS Скопировать код $("<span>Добавим стилю!</span>").appendTo("#myElement"); // Иной раз лучше взглянуть со свежим взглядом.

Остерегайтесь производственных подводных камней

jQuery обеспечивает кроссбраузерность и оптимизацию благодаря множеству встроенных проверок, например, в manipulation.js . Важно избегать создания нескольких jQuery-объектов для одного и того же элемента в рамках одного блока кода. Зачем проверять холодильник дважды, если вы уже убедились, что он пуст?

Регулируем видимость с помощью .hide()

Метод .hide() удобен, когда элемент должен часто переключаться между видимым и невидимым состояниями.

JS Скопировать код $("#myElement").append("<span>Мастер маскировки!</span>").hide(); // То меня видно, то меня нет.

Таким образом, можно быстро менять видимость уже добавленных элементов без непосредственного создания их заново.

Ответственный выбор: .html() или .append()

Прежде, чем использовать .html() или .append() , подумайте:

Нужно ли заменить содержимое ( .html() ) или просто дополнить его ( .append() )?

) или просто дополнить его ( )? Планируете ли вы часто менять видимость элементов?

Каковы требования к читаемости и производительности вашего приложения?

Ответы на эти вопросы помогут выбрать правильный метод для конкретной задачи. Поэтому выбирайте ответственно – правильный подход это ключ к успеху!

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