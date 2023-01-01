jQuery: сравнение .html() и .append() при добавлении div#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
.html() перезаписывает содержимое выбранного элемента, пример:
$("#element").html("<span>Новый текст</span>");
.append() добавляет элемент к уже существующим, пример:
$("#element").append("<span>Дополнительный текст</span>");
Используйте
.html(), чтобы полностью заменить содержимое, и
.append(), чтобы добавить элемент, не удаляя текущее содержимое.
Рассмотрим метод .html()
Метод
.html() полностью заменяет содержимое выбранного элемента, будь то
<div>,
<p> или
<img>. Вы задаете новый HTML, который замещает старый.
$("#myElement").html("<span>Обновленное содержимое!</span>"); // Полная замена? Используйте этот метод.
Рассмотрим метод .append()
.append() служит дополнением, при этом сохраняется первоначальное содержимое элемента. Это происходит так, как если бы вы надели шарф поверх куртки, равносильно добавлению, а не замене:
$("#myElement").append("<span>И еще один шарфик!</span>"); // Добавляем, не заменяя предыдущего.
Комбинируем оба метода: .html() -> .empty().append()
Сочетание
.empty().append() работает также, как
.html(), если вам сначала требуется очистить элемент, а потом добавить новое содержимое.
$("#myElement").empty().append("<span>Стиль обновлен!</span>"); // Сначала очистите, потом добавьте.
Эстетика и удобство поддержки: $('<div/>', {...})
Создание элементов при помощи
$('<div/>', {...}) обеспечивает более чистый и поддерживаемый код:
$('<div/>', {
"class": "myDiv",
text: "Простота восприятия"
}).appendTo("#myElement"); // Объединяем форму и содержимое.
Beyond the basics: .appendTo()
.appendTo() может быть предпочтительнее
.append() в плане читаемости кода, хотя и выполняет ту же функцию.
$("<span>Добавим стилю!</span>").appendTo("#myElement"); // Иной раз лучше взглянуть со свежим взглядом.
Остерегайтесь производственных подводных камней
jQuery обеспечивает кроссбраузерность и оптимизацию благодаря множеству встроенных проверок, например, в
manipulation.js. Важно избегать создания нескольких jQuery-объектов для одного и того же элемента в рамках одного блока кода. Зачем проверять холодильник дважды, если вы уже убедились, что он пуст?
Регулируем видимость с помощью .hide()
Метод
.hide() удобен, когда элемент должен часто переключаться между видимым и невидимым состояниями.
$("#myElement").append("<span>Мастер маскировки!</span>").hide(); // То меня видно, то меня нет.
Таким образом, можно быстро менять видимость уже добавленных элементов без непосредственного создания их заново.
Ответственный выбор: .html() или .append()
Прежде, чем использовать
.html() или
.append(), подумайте:
- Нужно ли заменить содержимое (
.html()) или просто дополнить его (
.append())?
- Планируете ли вы часто менять видимость элементов?
- Каковы требования к читаемости и производительности вашего приложения?
Ответы на эти вопросы помогут выбрать правильный метод для конкретной задачи. Поэтому выбирайте ответственно – правильный подход это ключ к успеху!
Полезные материалы
- .html() | jQuery API Documentation — Официальная документация по методу .html() в jQuery.
- .append() | jQuery API Documentation — Описание метода .append() в jQuery.
- How do I decompile a .NET EXE into readable C# source code? – Stack Overflow — Обсуждение различий между .html() и .append().
- jQuery html() Method — Учебник по методу .html() в jQuery.
- jQuery Add Elements — Пошаговое объяснение работы метода .append() в jQuery.
- – YouTube — Видео-уроки о различиях между .html() и .append() в jQuery.
- Learn jQuery | Codecademy — Обучающий курс для тех, кто хочет освоить jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android