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jQuery: сравнение .html() и .append() при добавлении div
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jQuery: сравнение .html() и .append() при добавлении div

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

.html() перезаписывает содержимое выбранного элемента, пример: $("#element").html("<span>Новый текст</span>"); .append() добавляет элемент к уже существующим, пример: $("#element").append("<span>Дополнительный текст</span>"); Используйте .html(), чтобы полностью заменить содержимое, и .append(), чтобы добавить элемент, не удаляя текущее содержимое.

Пошаговый план для смены профессии

Рассмотрим метод .html()

Метод .html() полностью заменяет содержимое выбранного элемента, будь то <div>, <p> или <img>. Вы задаете новый HTML, который замещает старый.

JS
Скопировать код
$("#myElement").html("<span>Обновленное содержимое!</span>"); // Полная замена? Используйте этот метод.

Рассмотрим метод .append()

.append() служит дополнением, при этом сохраняется первоначальное содержимое элемента. Это происходит так, как если бы вы надели шарф поверх куртки, равносильно добавлению, а не замене:

JS
Скопировать код
$("#myElement").append("<span>И еще один шарфик!</span>"); // Добавляем, не заменяя предыдущего.

Комбинируем оба метода: .html() -> .empty().append()

Сочетание .empty().append() работает также, как .html(), если вам сначала требуется очистить элемент, а потом добавить новое содержимое.

JS
Скопировать код
$("#myElement").empty().append("<span>Стиль обновлен!</span>"); // Сначала очистите, потом добавьте.

Эстетика и удобство поддержки: $('<div/>', {...})

Создание элементов при помощи $('<div/>', {...}) обеспечивает более чистый и поддерживаемый код:

JS
Скопировать код
$('<div/>', {
    "class": "myDiv",
    text: "Простота восприятия"
}).appendTo("#myElement"); // Объединяем форму и содержимое.

Beyond the basics: .appendTo()

.appendTo() может быть предпочтительнее .append() в плане читаемости кода, хотя и выполняет ту же функцию.

JS
Скопировать код
$("<span>Добавим стилю!</span>").appendTo("#myElement"); // Иной раз лучше взглянуть со свежим взглядом.

Остерегайтесь производственных подводных камней

jQuery обеспечивает кроссбраузерность и оптимизацию благодаря множеству встроенных проверок, например, в manipulation.js. Важно избегать создания нескольких jQuery-объектов для одного и того же элемента в рамках одного блока кода. Зачем проверять холодильник дважды, если вы уже убедились, что он пуст?

Регулируем видимость с помощью .hide()

Метод .hide() удобен, когда элемент должен часто переключаться между видимым и невидимым состояниями.

JS
Скопировать код
$("#myElement").append("<span>Мастер маскировки!</span>").hide(); // То меня видно, то меня нет.

Таким образом, можно быстро менять видимость уже добавленных элементов без непосредственного создания их заново.

Ответственный выбор: .html() или .append()

Прежде, чем использовать .html() или .append(), подумайте:

  • Нужно ли заменить содержимое (.html()) или просто дополнить его (.append())?
  • Планируете ли вы часто менять видимость элементов?
  • Каковы требования к читаемости и производительности вашего приложения?

Ответы на эти вопросы помогут выбрать правильный метод для конкретной задачи. Поэтому выбирайте ответственно – правильный подход это ключ к успеху!

Полезные материалы

  1. .html() | jQuery API Documentation — Официальная документация по методу .html() в jQuery.
  2. .append() | jQuery API Documentation — Описание метода .append() в jQuery.
  3. How do I decompile a .NET EXE into readable C# source code? – Stack Overflow — Обсуждение различий между .html() и .append().
  4. jQuery html() Method — Учебник по методу .html() в jQuery.
  5. jQuery Add Elements — Пошаговое объяснение работы метода .append() в jQuery.
  6. – YouTube — Видео-уроки о различиях между .html() и .append() в jQuery.
  7. Learn jQuery | Codecademy — Обучающий курс для тех, кто хочет освоить jQuery.
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Элина Баранова

разработчик Android

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