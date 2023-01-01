jQuery: Определение высоты скрытого элемента эффективно

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Быстрый ответ

Для определения высоты скрытого элемента примените следующий подход:

Склонируйте элемент с помощью метода .clone() . Примените к нему такие CSS свойства, что он станет видимым ( display: 'block' ) и будет располагаться за пределами видимой области ( position: 'absolute', left: '-9999px' ). Добавьте его в DOM при помощи метода .appendTo() и измерьте высоту с использованием .outerHeight() . Удалите клонированный элемент из DOM.

Пример кода:

JS Скопировать код var hiddenHeight = $('#yourHiddenElement').clone().css({ display: 'block', position: 'absolute', left: '-9999px' }).appendTo('body').outerHeight(); $('#yourHiddenElement').remove();

Этот метод позволяет вычислить высоту элемента без его отображения и без вмешательства в верстку страницы.

Видеть необязательно — можно измерить: Ненавязчивый подход

Скрытно и ускользающе: Абсолютное позиционирование и Невидимость

Используйте временные CSS свойства position: 'absolute' и visibility: 'hidden' для измерения высоты элемента. После замера верните его в исходное состояние. Во время измерения элемент остается скрытым.

Пример кода:

JS Скопировать код var styleBackup = $('#yourHiddenElement').attr('style'); $('#yourHiddenElement').css({ position: 'absolute', visibility: 'hidden', display: 'block' }); var elementHeight = $('#yourHiddenElement').height(); $('#yourHiddenElement').attr('style', styleBackup || '');

Власть в руках: jQuery Плагины

Плагин jQuery Actual делает возможным незаметное для пользователя преобразование элемента, измерение его высоты и последующий возврат в исходное состояние.

Пример кода:

JS Скопировать код var elementHeight = $('#yourHiddenElement').actual('height');

Там, где стандартные подходы не работают: Решение особых случаев

Нет, это не магия: Учёт наследования CSS

Убедитесь, что ширина клонированного элемента совпадает со шириной родительского — это требуется для корректного измерения.

JS Скопировать код var clone = $('#yourHiddenElement').clone().css({ display: 'block', width: $('#yourHiddenElement').parent().width() }).appendTo('body'); var elementHeight = clone.outerHeight(); clone.remove();

Уловка с видимостью и отображением: Когда место не теряется

Помните о разнице между visibility: hidden и display: none . В случае с visibility: hidden место элемента в макете остается зарезервированным, а при display: none — нет.

Назад в будущее: Восстановление исходного состояния

Не забудьте вернуть стили элемента на исходные позиции после проведения измерений.

Визуализация

Вообразите себе закрытый чемодан, высоту которого вы хотели бы измерить:

Markdown Скопировать код Закрытый чемодан (🧳): [????] 😕

Мы могли бы сделать его временно видимым для измерений:

JS Скопировать код $(".suitcase").show().height(); // Посмотрели на содержимое, замерили и закрыли обратно

Таким образом высота чемодана готова к использованию:

Markdown Скопировать код Открытый чемодан (🧳): [✈️👕👖] 📏 Измеренная высота: [20 дюймов] ✔️

Теперь у нас есть точные измерения, выполненные без затруднений.

Экспертные советы: Дополнительные рекомендации

Ключ к успеху — скорость: Оптимизация производительности

Стремитесь минимизировать изменения в DOM для улучшения производительности. Вносите максимально ограниченное количество изменений и старайтесь делать это быстро и незаметно.

Цепная реакция: Учёт наследования CSS

Учитывайте возможное каскадное влияние на стили дочерних элементов и изолируйте процесс измерения для предотвращения изменений в макете.

Без гребеней волны: Избегайте рефлоу

Проводите измерения в такие моменты, когда рефлоу минимален. Это поможет обеспечить комфорт пользователя.

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