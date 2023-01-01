jQuery: Определение высоты скрытого элемента эффективно#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для определения высоты скрытого элемента примените следующий подход:
- Склонируйте элемент с помощью метода
.clone().
- Примените к нему такие CSS свойства, что он станет видимым (
display: 'block') и будет располагаться за пределами видимой области (
position: 'absolute', left: '-9999px').
- Добавьте его в DOM при помощи метода
.appendTo()и измерьте высоту с использованием
.outerHeight().
- Удалите клонированный элемент из DOM.
Пример кода:
var hiddenHeight = $('#yourHiddenElement').clone().css({
display: 'block',
position: 'absolute',
left: '-9999px'
}).appendTo('body').outerHeight();
$('#yourHiddenElement').remove();
Этот метод позволяет вычислить высоту элемента без его отображения и без вмешательства в верстку страницы.
Видеть необязательно — можно измерить: Ненавязчивый подход
Скрытно и ускользающе: Абсолютное позиционирование и Невидимость
Используйте временные CSS свойства
position: 'absolute' и
visibility: 'hidden' для измерения высоты элемента. После замера верните его в исходное состояние. Во время измерения элемент остается скрытым.
Пример кода:
var styleBackup = $('#yourHiddenElement').attr('style');
$('#yourHiddenElement').css({
position: 'absolute',
visibility: 'hidden',
display: 'block'
});
var elementHeight = $('#yourHiddenElement').height();
$('#yourHiddenElement').attr('style', styleBackup || '');
Власть в руках: jQuery Плагины
Плагин jQuery Actual делает возможным незаметное для пользователя преобразование элемента, измерение его высоты и последующий возврат в исходное состояние.
Пример кода:
var elementHeight = $('#yourHiddenElement').actual('height');
Там, где стандартные подходы не работают: Решение особых случаев
Нет, это не магия: Учёт наследования CSS
Убедитесь, что ширина клонированного элемента совпадает со шириной родительского — это требуется для корректного измерения.
var clone = $('#yourHiddenElement').clone().css({
display: 'block',
width: $('#yourHiddenElement').parent().width()
}).appendTo('body');
var elementHeight = clone.outerHeight();
clone.remove();
Уловка с видимостью и отображением: Когда место не теряется
Помните о разнице между
visibility: hidden и
display: none. В случае с
visibility: hidden место элемента в макете остается зарезервированным, а при
display: none — нет.
Назад в будущее: Восстановление исходного состояния
Не забудьте вернуть стили элемента на исходные позиции после проведения измерений.
Визуализация
Вообразите себе закрытый чемодан, высоту которого вы хотели бы измерить:
Закрытый чемодан (🧳): [????] 😕
Мы могли бы сделать его временно видимым для измерений:
$(".suitcase").show().height(); // Посмотрели на содержимое, замерили и закрыли обратно
Таким образом высота чемодана готова к использованию:
Открытый чемодан (🧳): [✈️👕👖] 📏
Измеренная высота: [20 дюймов] ✔️
Теперь у нас есть точные измерения, выполненные без затруднений.
Экспертные советы: Дополнительные рекомендации
Ключ к успеху — скорость: Оптимизация производительности
Стремитесь минимизировать изменения в DOM для улучшения производительности. Вносите максимально ограниченное количество изменений и старайтесь делать это быстро и незаметно.
Цепная реакция: Учёт наследования CSS
Учитывайте возможное каскадное влияние на стили дочерних элементов и изолируйте процесс измерения для предотвращения изменений в макете.
Без гребеней волны: Избегайте рефлоу
Проводите измерения в такие моменты, когда рефлоу минимален. Это поможет обеспечить комфорт пользователя.
Полезные материалы
- .height() | Документация API jQuery — справочник по методу
.height()в jQuery.
- jQuery: Как узнать высоту скрытого элемента в jQuery – Stack Overflow — обсуждение вопроса об измерении высоты невидимых элементов на площадке Stack Overflow.
- display | CSS-Tricks — разбор CSS свойства
displayна сайте CSS-Tricks.
- display – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробный обзор свойства
displayна Mozilla Developer Network.
- .show() | Документация API jQuery — документация метода
.show()в jQuery.
- .css() | Документация API jQuery — инструкция по использованию метода
.css().
- visibility | CSS-Tricks — разбор CSS свойства
visibility.
Элина Баранова
разработчик Android