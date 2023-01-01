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jQuery: Определение высоты скрытого элемента эффективно
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jQuery: Определение высоты скрытого элемента эффективно

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для определения высоты скрытого элемента примените следующий подход:

  1. Склонируйте элемент с помощью метода .clone().
  2. Примените к нему такие CSS свойства, что он станет видимым (display: 'block') и будет располагаться за пределами видимой области (position: 'absolute', left: '-9999px').
  3. Добавьте его в DOM при помощи метода .appendTo() и измерьте высоту с использованием .outerHeight().
  4. Удалите клонированный элемент из DOM.

Пример кода:

JS
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var hiddenHeight = $('#yourHiddenElement').clone().css({
    display: 'block', 
    position: 'absolute', 
    left: '-9999px'
}).appendTo('body').outerHeight();

$('#yourHiddenElement').remove();

Этот метод позволяет вычислить высоту элемента без его отображения и без вмешательства в верстку страницы.

Пошаговый план для смены профессии

Видеть необязательно — можно измерить: Ненавязчивый подход

Скрытно и ускользающе: Абсолютное позиционирование и Невидимость

Используйте временные CSS свойства position: 'absolute' и visibility: 'hidden' для измерения высоты элемента. После замера верните его в исходное состояние. Во время измерения элемент остается скрытым.

Пример кода:

JS
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var styleBackup = $('#yourHiddenElement').attr('style');
$('#yourHiddenElement').css({
    position: 'absolute',
    visibility: 'hidden',
    display: 'block'
});
var elementHeight = $('#yourHiddenElement').height();
$('#yourHiddenElement').attr('style', styleBackup || '');

Власть в руках: jQuery Плагины

Плагин jQuery Actual делает возможным незаметное для пользователя преобразование элемента, измерение его высоты и последующий возврат в исходное состояние.

Пример кода:

JS
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var elementHeight = $('#yourHiddenElement').actual('height');

Там, где стандартные подходы не работают: Решение особых случаев

Нет, это не магия: Учёт наследования CSS

Убедитесь, что ширина клонированного элемента совпадает со шириной родительского — это требуется для корректного измерения.

JS
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var clone = $('#yourHiddenElement').clone().css({
    display: 'block', 
    width: $('#yourHiddenElement').parent().width()
}).appendTo('body');
var elementHeight = clone.outerHeight();
clone.remove();

Уловка с видимостью и отображением: Когда место не теряется

Помните о разнице между visibility: hidden и display: none. В случае с visibility: hidden место элемента в макете остается зарезервированным, а при display: none — нет.

Назад в будущее: Восстановление исходного состояния

Не забудьте вернуть стили элемента на исходные позиции после проведения измерений.

Визуализация

Вообразите себе закрытый чемодан, высоту которого вы хотели бы измерить:

Markdown
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Закрытый чемодан (🧳): [????] 😕

Мы могли бы сделать его временно видимым для измерений:

JS
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$(".suitcase").show().height();  // Посмотрели на содержимое, замерили и закрыли обратно

Таким образом высота чемодана готова к использованию:

Markdown
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Открытый чемодан (🧳): [✈️👕👖] 📏
Измеренная высота: [20 дюймов] ✔️

Теперь у нас есть точные измерения, выполненные без затруднений.

Экспертные советы: Дополнительные рекомендации

Ключ к успеху — скорость: Оптимизация производительности

Стремитесь минимизировать изменения в DOM для улучшения производительности. Вносите максимально ограниченное количество изменений и старайтесь делать это быстро и незаметно.

Цепная реакция: Учёт наследования CSS

Учитывайте возможное каскадное влияние на стили дочерних элементов и изолируйте процесс измерения для предотвращения изменений в макете.

Без гребеней волны: Избегайте рефлоу

Проводите измерения в такие моменты, когда рефлоу минимален. Это поможет обеспечить комфорт пользователя.

Полезные материалы

  1. .height() | Документация API jQuery — справочник по методу .height() в jQuery.
  2. jQuery: Как узнать высоту скрытого элемента в jQuery – Stack Overflow — обсуждение вопроса об измерении высоты невидимых элементов на площадке Stack Overflow.
  3. display | CSS-Tricks — разбор CSS свойства display на сайте CSS-Tricks.
  4. display – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробный обзор свойства display на Mozilla Developer Network.
  5. .show() | Документация API jQuery — документация метода .show() в jQuery.
  6. .css() | Документация API jQuery — инструкция по использованию метода .css().
  7. visibility | CSS-Tricks — разбор CSS свойства visibility.
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Элина Баранова

разработчик Android

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