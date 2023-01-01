jQuery: использование document.ready при JS-файлах внизу страницы#Работа с DOM #Подключение JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
Вызов
$(document).ready() гарантирует, что код будет выполнен только после полной загрузки DOM. Это особенно важно при работе с jQuery, так как элементы страницы, с которыми представлено взаимодействие, могут быть ещё не доступны из-за отложенной загрузки ресурсов, например изображений или стилей. Таким образом, мы предлагаем защиту нашим скриптам от ошибок при работе с DOM-элементами:
$(document).ready(function() {
// DOM на месте, приступаем к действиям!
});
Также мы улучшаем надёжность работы наших скриптов, которые зависят от загруженности DOM, и повышаем UX, предотвращая возникновение ошибок.
$(document).ready()
Размещение JavaScript в нижней части страницы обычно обеспечивает готовность DOM к моменту выполнения скриптов. Но использование
$(document).ready() предоставляет дополнительный уровень защиты, обеспечивая предсказуемость и надежность. Разберём подробнее, почему это так:
Совместимость с браузерами
Некоторые браузеры, в особенности старые версии, не гарантируют правильный порядок выполнения скриптов после загрузки DOM. Метод
.ready() обеспечивает унифицированность поведения в различных браузерных окружениях.
Асинхронная загрузка ресурсов
Элементы, загружаемые асинхронно, например изображения или фреймы, могут появиться после формирования DOM.
$(document).ready() предоставляет надёжную опору для скриптов, работающих с DOM.
Чистота кода
Применение
$(document).ready() чётко указывает, что код должен запуститься после инициализации DOM, что упрощает чтение и поддержку кода.
Практическое применение
$(document).ready() помогает предотвратить ошибки и повышает уверенность в процессе разработки. В каких случаях его применение наиболее продуктивно?
Динамическая загрузка контента
Когда содержимое страницы загружается динамически, например с помощью AJAX или посредством шаблонов,
$(document).ready() гарантирует, что всё работает без сюрпризов.
Модульность скриптов
В модульных проектах, где код разделён на несколько файлов,
$(document).ready() обеспечивает корректное взаимодействие между разными модулями.
Сторонние библиотеки
Он позволяет контролировать время выполнения кода на jQuery, даже если сторонние библиотеки загружены асинхронно.
Исключения из правил
Несмотря на использование
$(document).ready(), выполнение кода непосредственно может быть быстрее в простых ситуациях.
Можно обойтись без
$(document).ready(), когда:
- Вы работаете над простой статической страницей без множества зависимостей.
- Скрипт расположен непосредственно под DOM-элементами, которыми он управляет.
- Вы используете современные методы разработки на основе компонентного подхода.
Визуализация
Процесс загрузки страницы можно представить как постройку лагеря в темноте:
🏕️ = Страница
🔦 = JavaScript
Помещение
🔦JavaScript в нижней части страницы можно представить так:
1. Устанавливаем лагерь (🏕️ оформляем HTML).
2. Когда всё на местах, зажигаем 🔦 (выполняем JS).
Использование
$(document).ready() аналогично наличию фонаря на лбу:
Даже в полной темноте (пока HTML грузится), вы можете начать использовать некоторые инструменты (функции), как только они станут доступными.
Повышайте уверенность в стабильности своей работы и предотвращайте возникновение ошибок, независимо от порядка загрузки элементов.
Альтернативы
Развитие языка JavaScript привело к появлению аналогов, таких как события
DOMContentLoaded и
load. Эти нативные механизмы позволяют контролировать запуск скриптов без использования jQuery.
DOMContentLoaded
Событие срабатывает, когда основная HTML-разметка была загружена и обработана, не дожидаясь ресурсов, таких как стили, изображения и фреймы.
window.onload
Событие активируется, когда все элементы страницы, включая изображения, полностью загрузились, что позволяет запускать код позже.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android