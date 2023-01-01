jQuery: использование document.ready при JS-файлах внизу страницы

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Быстрый ответ

Вызов $(document).ready() гарантирует, что код будет выполнен только после полной загрузки DOM. Это особенно важно при работе с jQuery, так как элементы страницы, с которыми представлено взаимодействие, могут быть ещё не доступны из-за отложенной загрузки ресурсов, например изображений или стилей. Таким образом, мы предлагаем защиту нашим скриптам от ошибок при работе с DOM-элементами:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // DOM на месте, приступаем к действиям! });

Также мы улучшаем надёжность работы наших скриптов, которые зависят от загруженности DOM, и повышаем UX, предотвращая возникновение ошибок.

$(document).ready()

Размещение JavaScript в нижней части страницы обычно обеспечивает готовность DOM к моменту выполнения скриптов. Но использование $(document).ready() предоставляет дополнительный уровень защиты, обеспечивая предсказуемость и надежность. Разберём подробнее, почему это так:

Совместимость с браузерами

Некоторые браузеры, в особенности старые версии, не гарантируют правильный порядок выполнения скриптов после загрузки DOM. Метод .ready() обеспечивает унифицированность поведения в различных браузерных окружениях.

Асинхронная загрузка ресурсов

Элементы, загружаемые асинхронно, например изображения или фреймы, могут появиться после формирования DOM. $(document).ready() предоставляет надёжную опору для скриптов, работающих с DOM.

Чистота кода

Применение $(document).ready() чётко указывает, что код должен запуститься после инициализации DOM, что упрощает чтение и поддержку кода.

Практическое применение

$(document).ready() помогает предотвратить ошибки и повышает уверенность в процессе разработки. В каких случаях его применение наиболее продуктивно?

Динамическая загрузка контента

Когда содержимое страницы загружается динамически, например с помощью AJAX или посредством шаблонов, $(document).ready() гарантирует, что всё работает без сюрпризов.

Модульность скриптов

В модульных проектах, где код разделён на несколько файлов, $(document).ready() обеспечивает корректное взаимодействие между разными модулями.

Сторонние библиотеки

Он позволяет контролировать время выполнения кода на jQuery, даже если сторонние библиотеки загружены асинхронно.

Исключения из правил

Несмотря на использование $(document).ready() , выполнение кода непосредственно может быть быстрее в простых ситуациях.

Можно обойтись без $(document).ready() , когда:

Вы работаете над простой статической страницей без множества зависимостей.

Скрипт расположен непосредственно под DOM-элементами, которыми он управляет.

Вы используете современные методы разработки на основе компонентного подхода.

Визуализация

Процесс загрузки страницы можно представить как постройку лагеря в темноте:

Markdown Скопировать код 🏕️ = Страница 🔦 = JavaScript

Помещение 🔦JavaScript в нижней части страницы можно представить так:

Markdown Скопировать код 1. Устанавливаем лагерь (🏕️ оформляем HTML). 2. Когда всё на местах, зажигаем 🔦 (выполняем JS).

Использование $(document).ready() аналогично наличию фонаря на лбу:

Markdown Скопировать код Даже в полной темноте (пока HTML грузится), вы можете начать использовать некоторые инструменты (функции), как только они станут доступными.

Повышайте уверенность в стабильности своей работы и предотвращайте возникновение ошибок, независимо от порядка загрузки элементов.

Альтернативы

Развитие языка JavaScript привело к появлению аналогов, таких как события DOMContentLoaded и load . Эти нативные механизмы позволяют контролировать запуск скриптов без использования jQuery.

DOMContentLoaded

Событие срабатывает, когда основная HTML-разметка была загружена и обработана, не дожидаясь ресурсов, таких как стили, изображения и фреймы.

window.onload

Событие активируется, когда все элементы страницы, включая изображения, полностью загрузились, что позволяет запускать код позже.

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