jQuery Drag-and-drop: обзор плагинов для загрузки файлов

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Быстрый ответ

Дабы реализовать загрузку файлов посредством перетаскивания в jQuery, наилучшим решением будет dropzone.js . Этот инструмент обеспечивает не только базовый функционал, но и различные дополнительные возможности, такие как индикаторы хода загрузки и предпросмотр файлов:

HTML Скопировать код <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dropzone/5.7.0/dropzone.min.css" rel="stylesheet"/> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dropzone/5.7.0/dropzone.min.js"></script> <form action="/upload" class="dropzone"></form>

Вам следует указать подходящий URL обработчика на вашем сервере в атрибуте action . Все остальное, включая интерфейс перетаскивания, dropzone.js выполняет самостоятельно.

Рассмотрение альтернатив

dropzone.js это лишь один из вариантов. Рынок предлагает обилие альтернативных плагинов:

Plupload: Ветеран в мире совместимости

Plupload — это плагин, предложенный разработчиками TinyMCE, который обладает обширным функционалом и поддерживает старые версии браузеров, даже с возможностью отката к HTML4.

jQuery File Upload: Властитель настройки

Если вам требуется гибкий инструмент с подробной документацией, jQuery File Upload предоставит все необходимые ресурсы для гибкой настройки процесса загрузки файлов.

jQuery FileDrop: Провидец будущего

jQuery FileDrop заточен под использование технологий будущего, таких как FileReader API, и позволяет отправлять дополнительные данные вместе с файлами, что актуально для настольных приложений.

Dnd-file-upload: Минималист

Если вы в поиске несложного и надежного решения, dnd-file-upload предоставляет минимальный, но необходимый функционал, не загроможденный излишествами.

Выбор подходящего плагина

Следующие критерии помогут в выборе подходящего плагина:

Нужна ли вам широкая совместимость с браузерами? Plupload вам подойдет.

с браузерами? вам подойдет. Ищете современный и полностью настраиваемый инструмент ? jQuery File Upload будет отличным выбором.

? будет отличным выбором. Акцентирован поиск на функционале будущего ? Выбирайте jQuery FileDrop .

? Выбирайте . Необходимо простое и быстрое решение? Dnd-file-upload станет наилучшим выбором.

Визуализация

Допустим, ваш сайт — это домик на дереве с системой ведра на веревке:

Markdown Скопировать код 🏡 Ваш домик на дереве: Конечная станция для файлов. 🪣 Ведро: Интерфейс Drag & Drop, представленный плагином. 👥 Посетители: Пользователи, загружающие свои файлы.

Загрузка файлов — это похоже на доставку сокровищ (например: 🖼️, 📜, 🎵) в ваш домик с помощью ведра:

Markdown Скопировать код 👥 -> 🖼️📜🎵 -> 🪣 (Drag & Drop) -> 🏡 (Успешная загрузка!)

Идеальный плагин обеспечивает плавный, быстрый и безопасный процесс переноса данных.

Углубление в тему

Вот несколько полезных советов для эффективной работы с перетаскиванием файлов:

Обработка больших файлов

Для больших файлов рекомендуем использовать возможность фрагментации, которую предоставляет, например, Plupload.

Персонализация области перетаскивания

Dropzone.js предлагает множество инструментов для персонализации области загрузки и добавления пользовательских сообщений, что помогает привлечь внимание пользователей.

Повышение безопасности

Безопасность важна при работе с загрузкой файлов. Обеспечьте серверную валидацию чтобы избежать возможных негативных последствий.

Адаптация под мобильные устройства

Важно убедиться в совместимости плагина с сенсорными устройствами: Dropzone.js и jQuery FileDrop отлично адаптированы для таких задач.

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