Извлечение текста из HTML-тегов в Python: парсинг и вывод#Основы Python #Парсинг HTML (BeautifulSoup) #Парсинг и скрейпинг
Быстрый ответ
Для очистки строки от HTML-тегов в Python вы можете использовать совмещение функций
re.sub(), которая служит для поиска и затем удаления тегов, со встроенной функцией
html.unescape() для преобразования HTML-сущностей:
import re
from html import unescape
strip_html = lambda text: unescape(re.sub('<[^<]+?>', '', text))
print(strip_html("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>"))
# Вывод: Привет, мир!
Таким образом, вы эффективно удаляете из строки всё, что относится к HTML, оставляя чистый текст.
Использование html.parser для детальной обработки
Если ваша задача требует более глубокого анализа содержимого HTML, обратите внимание на модуль
html.parser, входящий в состав Python.
from html.parser import HTMLParser
class MLStripper(HTMLParser):
def __init__(self):
super().__init__()
self.strict = False
self.convert_charrefs= True
self.fed = []
def handle_data(self, d):
self.fed.append(d)
def get_data(self):
return ''.join(self.fed)
def strip_tags(html):
s = MLStripper()
s.feed(html)
return s.get_data()
print(strip_tags("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>"))
# Вывод: Привет, мир!
BeautifulSoup для простоты использования
BeautifulSoup — это инструмент, который идеально сочетает в себе удобство использования и возможность гибкого подхода.
from bs4 import BeautifulSoup
def strip_html_bs(html):
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
return soup.get_text()
print(strip_html_bs("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>"))
# Вывод: Привет, мир!
BeautifulSoup отлично справляется с балансировкой между простотой и функциональностью, устраняя сложности, связанные с обработкой HTML.
Ограничения использования регулярных выражений
Регулярные выражения могут быть вполне подходящим решением для простых задач, однако они не годятся для работы с вложенными тегами и нестандартным HTML. Учтите это при выборе подхода.
Защита от распространенных проблем
Защита от XSS-атак
Важно ни в коем случае не путать удаление HTML с его санитизацией. Для того чтобы сохранить безопасный HTML и уберечься от XSS-атак, используйте такие инструменты, как
MarkupSafe и
Bleach.
Декодирование сущностей для красивого отображения текста
Не забывайте преобразовывать HTML-сущности в обычные символы, чтобы текст был легче восприниматься:
clean_text = strip_html("<HTML> сущности вроде & декодируются!")
print(clean_text)
# Вывод: <HTML> сущности вроде & декодируются!
Обращение внимания на управляющие символы ASCII
Иногда бывает необходимым удалить управляющие символы ASCII для корректной обработки текста:
strip_control_chars = lambda text: ''.join(ch for ch in text if ch.isprintable())
С помощью этой операции вы избавляетесь от нежелательных символов, мешающих восприятию текста.
Визуализация
Процесс очистки текста можно представить как работу уборщика в городском парке:
Текстовый парк (🌳📃🌸🗑️🌳): "<div>Привет <b>мир</b>!</div>"
Уборщик (🛀) = HTML Стриппер
🛀✨🌳📃🌸🌳: "Привет мир!"
Он проезжает по парку, собирая HTML-мусор, и оставляет после себя чистый газон текста.
Создание гибких решений
Выбор метода удаления HTML зависит от конкретной задачи и условий работы.
Динамичность с помощью объектно-ориентированных решений
Если вам потребовалось решение для более сложных задач и лямбда-функция не подойдет, вы можете использовать класс
MLStripper из модуля
html.parser, настраиваемый для того, чтобы справиться с любыми трудностями.
Работа с файлами
Приведенные примеры можно легко адаптировать для работы с файлами, что облегчит обработку больших документов или массовое обслуживание несколько файлов одновременно.
Надёжность работы с некорректным HTML
BeautifulSoup и
html.parser отлично справляются с некорректным HTML, что позволяет эффективно извлекать текст даже в ситуациях, где другие методы могут потерпеть неудачу.
Полезные материалы
- Документация Beautiful Soup — для понимания работы с Beautiful Soup при разборе HTML.
- re — Операции с регулярными выражениями — для изучения регулярных выражений в Python.
- Удаление HTML из строк в Python – Stack Overflow — подборка решений и примеров от сообщества.
- Документация Bleach — для понимания работы с инструментом очистки HTML и защиты от XSS-атак.
- html.parser — Простой HTML и XHTML парсер — для изучения работы с HTMLParser в Python.
- regex101 — сервис для создания, тестирования и отладки регулярных выражений.
Платон Карпов
Python-инженер