Извлечение текста из HTML-тегов в Python: парсинг и вывод

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Быстрый ответ

Для очистки строки от HTML-тегов в Python вы можете использовать совмещение функций re.sub() , которая служит для поиска и затем удаления тегов, со встроенной функцией html.unescape() для преобразования HTML-сущностей:

Python Скопировать код import re from html import unescape strip_html = lambda text: unescape(re.sub('<[^<]+?>', '', text)) print(strip_html("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>")) # Вывод: Привет, мир!

Таким образом, вы эффективно удаляете из строки всё, что относится к HTML, оставляя чистый текст.

Использование html.parser для детальной обработки

Если ваша задача требует более глубокого анализа содержимого HTML, обратите внимание на модуль html.parser , входящий в состав Python.

Python Скопировать код from html.parser import HTMLParser class MLStripper(HTMLParser): def __init__(self): super().__init__() self.strict = False self.convert_charrefs= True self.fed = [] def handle_data(self, d): self.fed.append(d) def get_data(self): return ''.join(self.fed) def strip_tags(html): s = MLStripper() s.feed(html) return s.get_data() print(strip_tags("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>")) # Вывод: Привет, мир!

BeautifulSoup для простоты использования

BeautifulSoup — это инструмент, который идеально сочетает в себе удобство использования и возможность гибкого подхода.

Python Скопировать код from bs4 import BeautifulSoup def strip_html_bs(html): soup = BeautifulSoup(html, "html.parser") return soup.get_text() print(strip_html_bs("<h1>Привет, <b>мир</b>!</h1>")) # Вывод: Привет, мир!

BeautifulSoup отлично справляется с балансировкой между простотой и функциональностью, устраняя сложности, связанные с обработкой HTML.

Ограничения использования регулярных выражений

Регулярные выражения могут быть вполне подходящим решением для простых задач, однако они не годятся для работы с вложенными тегами и нестандартным HTML. Учтите это при выборе подхода.

Защита от распространенных проблем

Защита от XSS-атак

Важно ни в коем случае не путать удаление HTML с его санитизацией. Для того чтобы сохранить безопасный HTML и уберечься от XSS-атак, используйте такие инструменты, как MarkupSafe и Bleach .

Декодирование сущностей для красивого отображения текста

Не забывайте преобразовывать HTML-сущности в обычные символы, чтобы текст был легче восприниматься:

Python Скопировать код clean_text = strip_html("<HTML> сущности вроде & декодируются!") print(clean_text) # Вывод: <HTML> сущности вроде & декодируются!

Обращение внимания на управляющие символы ASCII

Иногда бывает необходимым удалить управляющие символы ASCII для корректной обработки текста:

Python Скопировать код strip_control_chars = lambda text: ''.join(ch for ch in text if ch.isprintable())

С помощью этой операции вы избавляетесь от нежелательных символов, мешающих восприятию текста.

Визуализация

Процесс очистки текста можно представить как работу уборщика в городском парке:

Markdown Скопировать код Текстовый парк (🌳📃🌸🗑️🌳): "<div>Привет <b>мир</b>!</div>"

Уборщик (🛀) = HTML Стриппер

Markdown Скопировать код 🛀✨🌳📃🌸🌳: "Привет мир!"

Он проезжает по парку, собирая HTML-мусор, и оставляет после себя чистый газон текста.

Создание гибких решений

Выбор метода удаления HTML зависит от конкретной задачи и условий работы.

Динамичность с помощью объектно-ориентированных решений

Если вам потребовалось решение для более сложных задач и лямбда-функция не подойдет, вы можете использовать класс MLStripper из модуля html.parser , настраиваемый для того, чтобы справиться с любыми трудностями.

Работа с файлами

Приведенные примеры можно легко адаптировать для работы с файлами, что облегчит обработку больших документов или массовое обслуживание несколько файлов одновременно.

Надёжность работы с некорректным HTML

BeautifulSoup и html.parser отлично справляются с некорректным HTML, что позволяет эффективно извлекать текст даже в ситуациях, где другие методы могут потерпеть неудачу.

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