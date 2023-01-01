Извлечение строки из Blob объекта в JavaScript: решение#Основы JavaScript #Web API #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы получить строку из объекта
Blob, воспользуйтесь методом
FileReader.readAsText() вот так:
const blob = new Blob(['Пример текста'], { type: 'text/plain' });
const reader = new FileReader();
reader.onload = () => console.log(reader.result); // Будет выведено "Пример текста"
reader.readAsText(blob);
После того как
Blob загружен, срабатывает событие
onload и на экран выводится полученная строка.
Опера методов чтения Blob
В JavaScript существуют различные методы для работы с
Blob, причём
FileReader — это лишь один из них.
Асинхронное чтение Blob: знакомьтесь, это blob.text()
Функция
blob.text() возвращает промис, который после выполнения превращается в текстовую строку.
const blob = new Blob(['Привет, асинхронный мир'], { type: 'text/plain' });
blob.text().then(text => console.log(text)); // Нашему FileReader уже пора на покой?
Blob в роли Response: и снова – промис
Превратите
Blob в
Response и получите строку, используя метод
.text(), который, как и предыдущий, возвращает промис.
const blob = new Blob(['Blob превращается в промис'], { type: 'text/plain' });
new Response(blob).text().then(console.log); // Давайте приветствуем нового участника!
Пусть fetch() сделает всю работу
Создайте Blob URI с помощью
URL.createObjectURL(), не забыв освободить ресурсы с помощью
URL.revokeObjectURL(), чтобы предотвратить утечки памяти.
const blob = new Blob(['Извлекаем данные'], { type: 'text/plain' });
const blobUrl = URL.createObjectURL(blob);
fetch(blobUrl).then(response => response.text())
.then(text => {
console.log(text); // Готово!
URL.revokeObjectURL(blobUrl);
});
Элегантность async/await
Используйте
async/await для удобства чтения кода, избегая "ада из коллбэков".
const blob = new Blob(['Ожидайте строки'], { type: 'text/plain' });
async function getBlobText(blob) {
return await blob.text();
}
getBlobText(blob).then(console.log); // Вот как легко становится асинхронность!
Не забывайте о возможных ошибках и обрабатывайте их при помощи
try/catch.
Визуализация
Представьте
Blob (
🔒📦), который хранит тайны из вашего
Дневника (
📔).
От секретного дневника (📔) к Blob (🔒📦)
Как раскрыть его содержимое?
let diaryBlob = new Blob(['Тайны'], {type: 'text/plain'});
Открываем замок: 🗝️
let unlockBlob = async (blob) => {
let text = await blob.text(); // И вот дневник открыт!
return text;
};
Ваш дневник снова на свободе: 📔🔓
Секреты дневника раскрыты: "Тайны"
Управление данными на коротком поводке
Тип Blob: ваша защита
Всегда задавайте
type при создании
Blob, чтобы избегать неожиданных изменений данных.
const textBlob = new Blob(['Печатаем текст'], { type: 'text/plain' });
Строки как массивы: безопасность при упаковке
Упаковывайте строки в массив при подаче их в конструктор
Blob, чтобы формат данных оставался неизменным.
const lines = ['Строка 1', 'Строка 2', 'Строка 3'];
const blob = new Blob([lines.join('\n')], { type: 'text/plain' });
// Сохраняем порядок со всеми переносами строк.
Доступ к данным Blob: временной фактор важен
Данные из
Blob доступны только после события
FileReader.onload, поэтому будьте внимательны.
const immediateBlob = new Blob(['Сейчас или никогда'], { type: 'text/plain' });
const reader = new FileReader();
reader.onload = () => {
console.log('Blob шепчет:', reader.result);
};
reader.readAsText(immediateBlob);
// Данные становятся доступны только после этого события!
Полезные материалы
- Использование файлов из веб-приложений – Веб-API | MDN — Гид по работе с файлами в веб-приложениях.
- Как преобразовать blob в строку в JavaScript – Stack Overflow — различные подходы к работе с
Blob.
- Blob – Веб-API | MDN — всё, что нужно знать о
Blob.
- Чтение файлов в JavaScript | Статьи | web.dev — когда с
Blobнужно работать не только ради интереса.
- File API — официальная спецификация.
- FileReader: метод readAsText() – Веб-API | MDN — подробности об
FileReader.
- Response: метод blob() – Веб-API | MDN — как работать с
Blobчерез
Response.blob().
Кристина Крылова
JavaScript-инженер