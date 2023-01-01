Извлечение HTML-строки из объекта bs4 в Python

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Быстрый ответ

Извлечение HTML из объекта BeautifulSoup возможно двумя методами: с помощью soup.prettify() , возвращающем отформатированный HTML, и str(soup) , который возвращает неотформатированную строку HTML. На практике это выглядит так:

Python Скопировать код from bs4 import BeautifulSoup # Предположим, у нас есть объект BeautifulSoup – 'soup'... print(soup.prettify()) # Отформатированный HTML print(str(soup)) # HTML в виде неотформатированной строки

Детальный разбор

Разберёмся, каким образом можно извлечь содержимое HTML с использованием BeautifulSoup.

Извлечение текста и тегов

Вы можете отделить текст от тегов или извлечь определённые теги следующим образом:

Python Скопировать код # Выведем только текст, исключая теги print(soup.get_text()) # Выведем содержимое конкретного тега print(soup.find('span')) # Как часто вы сталкиваетесь со span в своем "супе"?

Особенности различных методов

Помимо этого, обратите внимание на разницу в работе следующих методов:

soup.prettify() добавляет в код переносы строк и отступы для удобства чтения. Он предназначен для создания красивого представления кода.

добавляет в код переносы строк и отступы для удобства чтения. Он предназначен для создания красивого представления кода. str(soup) возвращает HTML в исходном виде, без дополнительного форматирования. Это, можно сказать, прямолинейный подход.

Обработка специальных символов

Заботьтесь о корректной кодировке, если вы работаете с необычными символами:

Python Скопировать код # Преобразуем вывод в кодировку UTF-8 print(soup.prettify().encode('utf-8')) # Готовы к международному формату

Визуализация

Представьте себе строителя (👷), который по чертежам (📃), представляющим собой объект Beautiful Soup, строит веб-страницу:

Markdown Скопировать код 👷‍♂️ Строитель: "Хм... Этот чертёж что-то прямо особенное. Понятно, это объект Beautiful Soup!" 📃 Чертёж: [Объект Beautiful Soup с HTML-элементами и их структурой]

Из строительных материалов получается окончательное здание (🏰) — это наш HTML-код:

Markdown Скопировать код 🏰 Готовая конструкция: "<!DOCTYPE html><html>...</html>" # И вот перед вами — объект Beautiful Soup в виде превосходной HTML-структуры!

Иль простым языком :

HTML Скопировать код BeautifulSoupObject -> 👷‍♂️ -> 🏰 -> 'Готовый HTML'

Это описывает процесс преобразования объекта Beautiful Soup в HTML-код.

Подсказки и советы

Навигация по HTML-структуре

Методы .contents или .children позволят вам навигировать по структуре HTML:

Python Скопировать код # Дочерние элементы объекта soup print(soup.contents) # Все дочерние элементы объекта soup, рекурсивно for child in soup.children: print(child) # Когда-нибудь думали, что у супа могут быть дети?

Обращение к атрибутам

Для того чтобы получить атрибуты, вроде id , class или data-атрибуты, используйте синтаксис обращения к словарю:

Python Скопировать код # Обращение к атрибуту 'id' первого элемента div print(soup.find('div')['id']) # Ищете ID для div? Вот он!

Обработка неполных тегов

Иногда теги могут быть неполными или вовсе отсутствовать. BeautifulSoup отлично справляется и с такими случаями:

Python Скопировать код # Парсинг неполного HTML soup = BeautifulSoup("<div><p>Ой, а где закрывающий тег?", 'html.parser') print(soup.prettify()) # Недостающие теги найдены и добавлены.

Работа с комментариями и скриптами

Комментарии и скрипты также можно удалять и обрабатывать:

Python Скопировать код from bs4 import Comment # Удаление всех комментариев comments = soup.findAll(text=lambda text: isinstance(text, Comment)) [comment.extract() for comment in comments] # До свидания, комментарии! # Поиск тегов script script_tags = soup.find_all('script') # Если они вам не по душе, просто избавьтесь от них!

Полезные ресурсы