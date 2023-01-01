Извлечение HTML-строки из объекта bs4 в Python#Основы Python #Парсинг HTML (BeautifulSoup) #Парсинг и скрейпинг
Быстрый ответ
Извлечение HTML из объекта BeautifulSoup возможно двумя методами: с помощью
soup.prettify(), возвращающем отформатированный HTML, и
str(soup), который возвращает неотформатированную строку HTML. На практике это выглядит так:
from bs4 import BeautifulSoup
# Предположим, у нас есть объект BeautifulSoup – 'soup'...
print(soup.prettify()) # Отформатированный HTML
print(str(soup)) # HTML в виде неотформатированной строки
Детальный разбор
Разберёмся, каким образом можно извлечь содержимое HTML с использованием BeautifulSoup.
Извлечение текста и тегов
Вы можете отделить текст от тегов или извлечь определённые теги следующим образом:
# Выведем только текст, исключая теги
print(soup.get_text())
# Выведем содержимое конкретного тега
print(soup.find('span')) # Как часто вы сталкиваетесь со span в своем "супе"?
Особенности различных методов
Помимо этого, обратите внимание на разницу в работе следующих методов:
soup.prettify()добавляет в код переносы строк и отступы для удобства чтения. Он предназначен для создания красивого представления кода.
str(soup)возвращает HTML в исходном виде, без дополнительного форматирования. Это, можно сказать, прямолинейный подход.
Обработка специальных символов
Заботьтесь о корректной кодировке, если вы работаете с необычными символами:
# Преобразуем вывод в кодировку UTF-8
print(soup.prettify().encode('utf-8')) # Готовы к международному формату
Визуализация
Представьте себе строителя (👷), который по чертежам (📃), представляющим собой объект Beautiful Soup, строит веб-страницу:
👷♂️ Строитель: "Хм... Этот чертёж что-то прямо особенное. Понятно, это объект Beautiful Soup!"
📃 Чертёж: [Объект Beautiful Soup с HTML-элементами и их структурой]
Из строительных материалов получается окончательное здание (🏰) — это наш HTML-код:
🏰 Готовая конструкция: "<!DOCTYPE html><html>...</html>"
# И вот перед вами — объект Beautiful Soup в виде превосходной HTML-структуры!
Иль простым языком :
BeautifulSoupObject -> 👷♂️ -> 🏰 -> 'Готовый HTML'
Это описывает процесс преобразования объекта Beautiful Soup в HTML-код.
Подсказки и советы
Навигация по HTML-структуре
Методы
.contents или
.children позволят вам навигировать по структуре HTML:
# Дочерние элементы объекта soup
print(soup.contents)
# Все дочерние элементы объекта soup, рекурсивно
for child in soup.children:
print(child) # Когда-нибудь думали, что у супа могут быть дети?
Обращение к атрибутам
Для того чтобы получить атрибуты, вроде
id,
class или data-атрибуты, используйте синтаксис обращения к словарю:
# Обращение к атрибуту 'id' первого элемента div
print(soup.find('div')['id']) # Ищете ID для div? Вот он!
Обработка неполных тегов
Иногда теги могут быть неполными или вовсе отсутствовать. BeautifulSoup отлично справляется и с такими случаями:
# Парсинг неполного HTML
soup = BeautifulSoup("<div><p>Ой, а где закрывающий тег?", 'html.parser')
print(soup.prettify()) # Недостающие теги найдены и добавлены.
Работа с комментариями и скриптами
Комментарии и скрипты также можно удалять и обрабатывать:
from bs4 import Comment
# Удаление всех комментариев
comments = soup.findAll(text=lambda text: isinstance(text, Comment))
[comment.extract() for comment in comments] # До свидания, комментарии!
# Поиск тегов script
script_tags = soup.find_all('script') # Если они вам не по душе, просто избавьтесь от них!
Полезные ресурсы
- Официальная документация Beautiful Soup — основной источник информации по всем вопросам, связанным с Beautiful Soup.
- Учебник по Beautiful Soup: создание веб-скрейпера на Python от Real Python — отличный ресурс для тех, кто хотел бы изучить сбор данных из сети с использованием Beautiful Soup и Python.
- Веб-скрапинг с использованием Beautiful Soup и Requests: учебный курс на YouTube от Кори Шафера — видеокурс, в котором детально рассказывается о основах веб-скрапинга и использовании Beautiful Soup.
- Практическое руководство по извлечению содержимого HTML с помощью Beautiful Soup на Python от DigitalOcean — с помощью этого руководства вы сможете освоить практическое применение Beautiful Soup.
- Статья на Medium о способах извлечения атрибутов, текста и HTML с помощью Beautiful Soup на Towards Data Science — интересное чтение для тех, кто работает с Beautiful Soup.
- Краткое руководство по началу работы с Beautiful Soup — полезное руководство для начинающих разработчиков, только начинающих знакомиться с HTML-парсингом.
Платон Карпов
Python-инженер