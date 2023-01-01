Извлечение числового значения padding с элемента в JS#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
В JavaScript значения отступов элемента можно извлечь при помощи метода
window.getComputedStyle. Этот метод поддерживается всеми современными браузерами, в том числе и IE9. Вот как выглядит примерный код:
const compStyle = getComputedStyle(document.getElementById('elemId'));
console.log(compStyle.paddingTop, compStyle.paddingRight, compStyle.paddingBottom, compStyle.paddingLeft);
Переменная
compStyle содержит вычисленные стили, включая отступы с каждой стороны элемента.
Разбор метода getComputedStyle
Вычисленные стили, это окончательный набор стилей элемента, который включает в себя инлайновые стили, стили, определённые в CSS-таблицах, а также базовые стили браузера. Метод
getComputedStyle возвращает объект
CSSStyleDeclaration, который содержит информацию о стилях элемента. Важно учесть, что этот метод конвертирует все отступы, выраженные в единицах em, rem или процентах, в пиксели.
Преобразование извлечённых значений
Для приведения отступов к числовому формату используйте
parseInt или
parseFloat:
let paddingTop = parseInt(compStyle.paddingTop, 10);
Совместимость с браузерами
Обратите внимание, что
getComputedStyle может не функционировать в IE8 и более старых версиях браузера. Если вам требуется поддержка этих версий, следует предусмотреть дополнительный код или применить библиотеку для обеспечения совместимости.
Инлайновые стили
Если имеются инлайновые стили, отступы удобно извлекать напрямую через атрибут
style элемента:
let paddingInline = element.style.padding;
Однако, этот метод применим только к стилям, определённым в атрибуте
style, и не подойдёт для извлечения CSS, заданного внешними или внутренними CSS-таблицами.
Продвинутые методы извлечения отступов
При помощи
getComputedStyle можно извлечь все значения отступов, но для извлечения отступов по отдельности можно использовать следующие методы:
Отдельное извлечение каждого отступа
Для извлечения значений отступов по сторонам:
let style = getComputedStyle(element);
let padding = {
top: parseFloat(style.paddingTop),
right: parseFloat(style.paddingRight),
bottom: parseFloat(style.paddingBottom),
left: parseFloat(style.paddingLeft)
};
Адаптивные отступы
Учтите, что значения отступов могут меняться в зависимости от размера окна браузера, особенно если они заданы с использованием относительных единиц измерения или CSS медиа-запросов.
Кеширование вычисленных стилей
Для улучшения производительности можно кешировать результаты вызова
getComputedStyle:
let cachedComputedStyle = getComputedStyle(element);
Визуализация
Представим HTML-элемент как комнату:
let element = document.getElementById('room');
let compStyle = window.getComputedStyle(element);
let padding = compStyle.padding;
Этот пример помогает визуализировать расстояния (то есть отступы) между содержимым (в данном случае – мебелью) и границами элемента (стенами).
Особые замечания
Сокращённые свойства
Метод
getComputedStyle способен обрабатывать и сокращённые свойства, при этом выдаёт индивидуальные значения для каждой стороны.
Визуальные и макетные отступы
При работе с отступами важно помнить, что они влияют не только на внешний вид элемента, но и на макет всего документа.
Доступность
Внесение изменений в отступы требует обдуманного подхода, чтобы не снизить удобство и доступность сайта для пользователей.
Живая демонстрация
По ссылке ниже вы сможете изучить пример на JSFiddle:
Здесь вы можете наблюдать изменение значений отступов в реальном времени.
Полезные материалы
- Метод Element.getBoundingClientRect() – Web API | MDN — детальное руководство по измерению размеров елементов.
- Свойство HTML DOM Style padding — разъяснение основ чтения и модификации отступов через JavaScript.
- Полное руководство по табличному элементу | CSS-Tricks — всё о таблицах и отступах между ячейками.
- Учим CSS Box Model за 8 минут – YouTube — обзор основ CSS box model в видеоформате.
- Метод Window.getComputedStyle() – Web API | MDN — подробно о вычисленных стилях в JavaScript.
- Использование CSS-переменных (custom properties) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детальный разбор работы с CSS-переменными.
- Создание модального окна с помощью CSS и JavaScript — поэтапное руководство по созданию модального окна с правильным управлением отступами.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик