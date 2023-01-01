Извлечение числового значения padding с элемента в JS

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Быстрый ответ

В JavaScript значения отступов элемента можно извлечь при помощи метода window.getComputedStyle . Этот метод поддерживается всеми современными браузерами, в том числе и IE9. Вот как выглядит примерный код:

JS Скопировать код const compStyle = getComputedStyle(document.getElementById('elemId')); console.log(compStyle.paddingTop, compStyle.paddingRight, compStyle.paddingBottom, compStyle.paddingLeft);

Переменная compStyle содержит вычисленные стили, включая отступы с каждой стороны элемента.

Разбор метода getComputedStyle

Вычисленные стили, это окончательный набор стилей элемента, который включает в себя инлайновые стили, стили, определённые в CSS-таблицах, а также базовые стили браузера. Метод getComputedStyle возвращает объект CSSStyleDeclaration , который содержит информацию о стилях элемента. Важно учесть, что этот метод конвертирует все отступы, выраженные в единицах em, rem или процентах, в пиксели.

Преобразование извлечённых значений

Для приведения отступов к числовому формату используйте parseInt или parseFloat :

JS Скопировать код let paddingTop = parseInt(compStyle.paddingTop, 10);

Совместимость с браузерами

Обратите внимание, что getComputedStyle может не функционировать в IE8 и более старых версиях браузера. Если вам требуется поддержка этих версий, следует предусмотреть дополнительный код или применить библиотеку для обеспечения совместимости.

Инлайновые стили

Если имеются инлайновые стили, отступы удобно извлекать напрямую через атрибут style элемента:

JS Скопировать код let paddingInline = element.style.padding;

Однако, этот метод применим только к стилям, определённым в атрибуте style , и не подойдёт для извлечения CSS, заданного внешними или внутренними CSS-таблицами.

Продвинутые методы извлечения отступов

При помощи getComputedStyle можно извлечь все значения отступов, но для извлечения отступов по отдельности можно использовать следующие методы:

Отдельное извлечение каждого отступа

Для извлечения значений отступов по сторонам:

JS Скопировать код let style = getComputedStyle(element); let padding = { top: parseFloat(style.paddingTop), right: parseFloat(style.paddingRight), bottom: parseFloat(style.paddingBottom), left: parseFloat(style.paddingLeft) };

Адаптивные отступы

Учтите, что значения отступов могут меняться в зависимости от размера окна браузера, особенно если они заданы с использованием относительных единиц измерения или CSS медиа-запросов.

Кеширование вычисленных стилей

Для улучшения производительности можно кешировать результаты вызова getComputedStyle :

JS Скопировать код let cachedComputedStyle = getComputedStyle(element);

Визуализация

Представим HTML-элемент как комнату:

JS Скопировать код let element = document.getElementById('room'); let compStyle = window.getComputedStyle(element); let padding = compStyle.padding;

Этот пример помогает визуализировать расстояния (то есть отступы) между содержимым (в данном случае – мебелью) и границами элемента (стенами).

Особые замечания

Сокращённые свойства

Метод getComputedStyle способен обрабатывать и сокращённые свойства, при этом выдаёт индивидуальные значения для каждой стороны.

Визуальные и макетные отступы

При работе с отступами важно помнить, что они влияют не только на внешний вид элемента, но и на макет всего документа.

Доступность

Внесение изменений в отступы требует обдуманного подхода, чтобы не снизить удобство и доступность сайта для пользователей.

Живая демонстрация

По ссылке ниже вы сможете изучить пример на JSFiddle:

Здесь вы можете наблюдать изменение значений отступов в реальном времени.

Полезные материалы