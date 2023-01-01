Изменение вида родителя при фокусе дочернего элемента CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
В CSS прямой воздействие на стиль родительского элемента при получении дочерним фокуса не предусмотрено. Но преодолеть данное ограничение можно при помощи невидимого чекбокса и селекторов соседних элементов. Ниже приведён пример, демонстрирующий этот метод:
<div>
<input type="checkbox" id="toggle" class="invisible">
<label for="toggle" class="child">Нажми меня, чтобы научить родителя новым трюкам</label>
<div class="parent">Я родитель, и я готов к новым урокам!</div>
</div>
.invisible {
position: absolute;
opacity: 0;
}
.invisible:focus + .child + .parent {
background-color: yellow;
}
Фокусировку на элемент 'label' через клик переводит на чекбокс, включая изменение визуального состояния элемента с классом 'parent'. Фокус и структура документа здесь используются для косвенной стилизации родительского элемента.
Увеличение удобства работы с :focus-within
Псевдокласс
:focus-within позволяет стилизовать родительский элемент, когда фокус установлен на одном из его дочерних элементов. Это преимущественно улучшает взаимодействие пользователя с формами:
fieldset:focus-within {
border: 2px solid blue;
}
legend:focus-within {
color: green;
}
Совместимость с браузерами можно проверить на caniuse.com.
:focus-within значительно повышает доступность интерфейса, позволяя выделить активные элементы форм без применения JavaScript.
Использование JavaScript для более старых подходов
Если
:focus-within не подойдёт для вашего проекта, возможно привлечь JavaScript. Он позволяет динамически добавлять или удалять класс 'focused' у родительского элемента в ответ на события фокус и потеря фокуса дочернего элемента:
let parent = document.querySelector('.parent');
let child = parent.querySelector('.child');
child.addEventListener('focus', () => parent.classList.add('focused'));
child.addEventListener('blur', () => parent.classList.remove('focused'));
Преобразование метки в поле ввода
Благодаря CSS можно создать визуальные преобразования, такие как переход метки в текстовое поле при получении фокуса:
label {
/* Визуально сходна с обычным текстом до момента фокусировки */
}
label:focus-within input[type="text"] {
/* Включение трансформации при фокусе */
}
Применение ng-blur в Angular
В контексте Angular директива
ng-blur пригодится для возврата поля ввода в изначальное состояние после потери фокуса и скрытия его меточного представления.
Переключение режимов с помощью contenteditable
Атрибут
contenteditable облегчает переключение между режимами просмотра и редактирования, исключая необходимость в дополнительных преобразованиях:
<label contenteditable="true">Я редактируем. Нажми и попробуй.</label>
Этот метод упрощает взаимодействие пользователя с элементом. Тем не менее, помните, что управление состоянием такого элемента может отличать от применяемого в формах.
Визуализация
Представим семейное фото на стене. Когда вы фокусируетесь на одном из членов семьи, всё фото выделяется вот так:
👨👩👧👦🖼️ До фокусировки: Фото в мягком освещении. 👨👩👧👦🎇 После фокусировки: При нацеливании света прожектора (🔍) на кого-то, фотография становится светлее!
Фокус на отдельном лице (🔍) ассоциируется с фокусом на дочернем элементе, в том время как изменение освещённости фотографии символизирует изменение состояния родительского элемента.
Развёрнутые примеры и рекомендации
Для понятия предложенных подходов изучите интерактивные примеры с использованием
:focus-within в CSS и JavaScript на jsfiddle. Обращайте внимание на воздействие использования JavaScript на доступность и производительность, если сравнивать с решениями на чистом CSS.
Грамотное сочетание
:focus-within с псевдоклассом
:not даст более тонкий контроль:
.parent:not(:focus-within) {
/* Стилизация, проводимая когда ни один из дочерних элементов не фокусирован */
}
Учтите нюансы работы с атрибутом contenteditable, например, возможную нежелательную потерю фокуса, которые могут оказать значительное влияние на взаимодействие пользователя с веб-страницей.
Рекомендации по разработке программного обеспечения
В сложных проектах применяйте готовые библиотеки или фреймворки для управления состояниями. Они предлагают систематизированные подходы к отслеживанию изменений состояний, наступающих вследствие действий пользователя.
Полезные материалы
- :focus – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Исчерпывающая информация о псевдоклассе
:focusи принципах его функционирования.
- :focus-within | CSS-Tricks — Разъяснение принципов работы псевдокласса
:focus-withinи методов его использования.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Таблицы совместимости CSS-псевдокласса
:focus-withinс современными браузерами.
- Selectors Level 4 — Законодательная спецификация CSS псевдокласса
:focus-withinот W3C.
- Обозначение фокуса для улучшения доступности – Mozilla Hacks — Как оптимизировать доступность интерфейса с помощью фокуса.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда