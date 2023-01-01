Изменение цветовой темы сайта JS через CSS :root переменные

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Быстрый ответ

Способ изменения CSS переменных для :root с помощью JavaScript прост и быстр. Вам просто нужно обратиться к document.documentElement (корневому элементу HTML) и использовать метод style.setProperty() :

JS Скопировать код // Переключаемся на светлую тему, изменяя `--color-var` на '#ff4500' document.documentElement.style.setProperty('--color-var', '#ff4500');

--color-var — это имя вашей переменной, а #ff4500 — новое значение цвета. Замените их согласно вашим потребностям.

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Сохранение настроек темы

Опция сохранения пользовательского опыта позволяет нам оставить тему интерфейса прежней между сессиями браузера. Это можно сделать с помощью localStorage:

JS Скопировать код // Активируем светлую тему, меняем значение --color-var и сохраняем его в localStorage const newColor = '#ff4500'; document.documentElement.style.setProperty('--color-var', newColor); localStorage.setItem('themeColor', newColor);

Восстановить настройки при повторном посещении сайта пользователя можно просто:

JS Скопировать код // Добро пожаловать обратно! Вот настройки темы, которыми вы пользовались в прошлый раз: const savedColor = localStorage.getItem('themeColor'); if (savedColor) { document.documentElement.style.setProperty('--color-var', savedColor); }

Учет пользовательских предпочтений

Учитывайте предпочтения пользователей между светлыми и темными темами с помощью функции window.matchMedia() в JavaScript:

JS Скопировать код // У каждого свой выбор. Какую тему предпочитаете: светлую или темную? if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) { // Переходим на темную тему для любителей ночного режима document.documentElement.style.setProperty('--background-color', '#333'); document.documentElement.style.setProperty('--text-color', '#fff'); } else { // Переходим на светлую тему, создаем атмосферу светлого дня document.documentElement.style.setProperty('--background-color', '#fff'); document.documentElement.style.setProperty('--text-color', '#333'); }

Пакет изменений переменных

Если вам требуется изменить несколько переменных одновременно, это также можно сделать. Для этого достаточно собрать их в объект и применить в цикле JavaScript:

JS Скопировать код const themeColors = { '--background-color': '#282c34', '--text-color': '#f7f7f7', '--highlight-color': '#ff4081' }; // Меняем стили интерфейса всего одной командой! Object.entries(themeColors).forEach(([key, value]) => { document.documentElement.style.setProperty(key, value); });

Визуализация

Понимайте это так:

Ваша HTML-страница — это 🏠. В этом доме разноцветные 💡, метками которых являются переменные CSS :root .

Управление этими "светильниками" аналогично управлению переменными из :root с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // Включаем РОЗОВЫЙ свет! (Необычный выбор, но это ваш рычаг управления) document.documentElement.style.setProperty('--light-color', '#FF69B4');

Такова динамика изменений:

До: 🏠 освещен обычными 💡[Синий, Зелёный, Красный]

После: 🏠 оживает в цветовой гамме 💡[💗, Зелёный, Красный]

Синий цвет сменяется на розовый по вашей команде!

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Создание динамических тем

Хотите сделать дизайн сайта более интересным, внедряя новые стилевые решения? Добавьте их в таблицу стилей "на лету", обогащая интерфейс пользователя, с помощью метода insertRule() :

JS Скопировать код // Добавляем новый стиль магической командой! const newStyle = '--new-theme-color: #4a90e2;'; document.styleSheets[0].insertRule(`:root { ${newStyle} }`, 0);

Получение значений CSS переменных

Для того чтобы аккуратно извлечь значение существующей переменной, используйте функцию getComputedStyle() :

JS Скопировать код // Шпионим за стилями. Какое значение у нашего основного цвета?: const rootStyles = getComputedStyle(document.documentElement); const mainColor = rootStyles.getPropertyValue('--main-color').trim(); // Теперь вы знаете, какое значение используется для --main-color.

Локальные переменные для элементов

Несмотря на то, что :root дает глобальный доступ, иногда бывает полезно менять переменные CSS непосредственно для конкретных элементов:

JS Скопировать код let button = document.querySelector('.my-button'); button.style.setProperty('--button-hover-color', '#FF6347');

Здесь переменная --button-hover-color будет применяться только для элементов с классом .my-button .

Применение свойства color-scheme

Вы можете использовать свойство color-scheme для автоматического переключения между светлыми и темными темами:

CSS Скопировать код :root { color-scheme: light dark; }

Учитывая color-scheme , браузер выполнит переключение тем самостоятельно.

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