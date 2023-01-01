Изменение цветовой темы сайта JS через CSS :root переменные#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Способ изменения CSS переменных для
:root с помощью JavaScript прост и быстр. Вам просто нужно обратиться к
document.documentElement (корневому элементу HTML) и использовать метод
style.setProperty():
// Переключаемся на светлую тему, изменяя `--color-var` на '#ff4500'
document.documentElement.style.setProperty('--color-var', '#ff4500');
--color-var — это имя вашей переменной, а
#ff4500 — новое значение цвета. Замените их согласно вашим потребностям.
Гибкость в темах JavaScript
Сохранение настроек темы
Опция сохранения пользовательского опыта позволяет нам оставить тему интерфейса прежней между сессиями браузера. Это можно сделать с помощью localStorage:
// Активируем светлую тему, меняем значение --color-var и сохраняем его в localStorage
const newColor = '#ff4500';
document.documentElement.style.setProperty('--color-var', newColor);
localStorage.setItem('themeColor', newColor);
Восстановить настройки при повторном посещении сайта пользователя можно просто:
// Добро пожаловать обратно! Вот настройки темы, которыми вы пользовались в прошлый раз:
const savedColor = localStorage.getItem('themeColor');
if (savedColor) {
document.documentElement.style.setProperty('--color-var', savedColor);
}
Учет пользовательских предпочтений
Учитывайте предпочтения пользователей между светлыми и темными темами с помощью функции
window.matchMedia() в JavaScript:
// У каждого свой выбор. Какую тему предпочитаете: светлую или темную?
if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
// Переходим на темную тему для любителей ночного режима
document.documentElement.style.setProperty('--background-color', '#333');
document.documentElement.style.setProperty('--text-color', '#fff');
} else {
// Переходим на светлую тему, создаем атмосферу светлого дня
document.documentElement.style.setProperty('--background-color', '#fff');
document.documentElement.style.setProperty('--text-color', '#333');
}
Пакет изменений переменных
Если вам требуется изменить несколько переменных одновременно, это также можно сделать. Для этого достаточно собрать их в объект и применить в цикле JavaScript:
const themeColors = {
'--background-color': '#282c34',
'--text-color': '#f7f7f7',
'--highlight-color': '#ff4081'
};
// Меняем стили интерфейса всего одной командой!
Object.entries(themeColors).forEach(([key, value]) => {
document.documentElement.style.setProperty(key, value);
});
Визуализация
Понимайте это так:
Ваша HTML-страница — это 🏠. В этом доме разноцветные 💡, метками которых являются переменные CSS
:root.
Управление этими "светильниками" аналогично управлению переменными из
:root с помощью JavaScript:
// Включаем РОЗОВЫЙ свет! (Необычный выбор, но это ваш рычаг управления)
document.documentElement.style.setProperty('--light-color', '#FF69B4');
Такова динамика изменений:
До: 🏠 освещен обычными 💡[Синий, Зелёный, Красный]
После: 🏠 оживает в цветовой гамме 💡[💗, Зелёный, Красный]
Синий цвет сменяется на розовый по вашей команде!
Использование JavaScript на полную мощность: продвинутые приёмы и потенциальные трудности
Создание динамических тем
Хотите сделать дизайн сайта более интересным, внедряя новые стилевые решения? Добавьте их в таблицу стилей "на лету", обогащая интерфейс пользователя, с помощью метода
insertRule():
// Добавляем новый стиль магической командой!
const newStyle = '--new-theme-color: #4a90e2;';
document.styleSheets[0].insertRule(`:root { ${newStyle} }`, 0);
Получение значений CSS переменных
Для того чтобы аккуратно извлечь значение существующей переменной, используйте функцию
getComputedStyle():
// Шпионим за стилями. Какое значение у нашего основного цвета?:
const rootStyles = getComputedStyle(document.documentElement);
const mainColor = rootStyles.getPropertyValue('--main-color').trim();
// Теперь вы знаете, какое значение используется для --main-color.
Локальные переменные для элементов
Несмотря на то, что
:root дает глобальный доступ, иногда бывает полезно менять переменные CSS непосредственно для конкретных элементов:
let button = document.querySelector('.my-button');
button.style.setProperty('--button-hover-color', '#FF6347');
Здесь переменная
--button-hover-color будет применяться только для элементов с классом
.my-button.
Применение свойства color-scheme
Вы можете использовать свойство
color-scheme для автоматического переключения между светлыми и темными темами:
:root {
color-scheme: light dark;
}
Учитывая
color-scheme, браузер выполнит переключение тем самостоятельно.
Полезные материалы
- Использование CSS пользовательских свойств (переменных) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Ознакомьтесь с основами работы CSS пользовательских свойств.
- JavaScript DOM CSS – W3Schools — Изучите инструменты для управления DOM и стилями в JavaScript: настройте CSS под свои требования!
- Полное руководство по пользовательским свойствам | CSS-Tricks — Погрузитесь в тонкости работы с CSS переменными в руководстве от CSS-Tricks.
- Обновление CSS переменной с помощью JavaScript | CSS-Tricks — Узнайте, как применять динамические CSS переменные в сочетании с JavaScript.
- Стили и классы – JavaScript.info — Станьте мастером по модификации стилей документа.
- Генерация случайного числа между двумя числами в JavaScript – Stack Overflow — Экспериментируйте и открывайте для себя новые решения в диалогах о генерации случайных чисел!
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик