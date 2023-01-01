Изменение цвета SVG файлов через внешний CSS: решение

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Быстрый ответ

Для стилизации SVG можно применить внешний CSS, назначив SVG-элементам классы или идентификаторы точно так же, как и в HTML. Затем в файле CSS определите соответствующие стили для этих классов или идентификаторов:

CSS Скопировать код /* styles.css */ .red-stroke { stroke: red; stroke-width: 3; }

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <svg width="100" height="100"> <circle cx="50" cy="50" r="40" class="red-stroke" /> </svg>

Для подключения файла CSS к HTML используйте тег <link rel="stylesheet" href="styles.css"> в секции <head> . Тогда ваш SVG будет отображаться с присвоенными стилями, что обеспечит единообразный вид HTML и SVG элементов.

SVG как элементы рисования и как изображения

SVG можно втроить в HTML как элементы для рисования или как изображения. В первом случае у вас есть возможность стилизации с помощью внешнего CSS. Если SVG используется в роли изображения ( <img src="image.svg"> ), применяются встроенные стили, указанные непосредственно в файле SVG, что делает внешний CSS неактуальным.

Всемогущий атрибут viewBox

Атрибут viewBox в SVG работает как магическое зелье, обеспечивая адаптивный дизайн и корректное масштабирование изображений на разных устройствах. Используйте его вместе с CSS-медиазапросами для ещё большей адаптивности.

Нанесение стилей на SVG через CSS и JavaScript

Для расширения взаимодействия со SVG можно использовать JavaScript, который позволяет динамически менять стили. JavaScript умеет создавать и вставлять стилевые элементы непосредственно в SVG, благодаря чему стили могут меняться в реальном времени.

Идентификация стилей: внутренние, внешние и инлайн

Для предоставления каждому SVG своего уникального стиля можно использовать встроенный тег <style> . Если нужно применить динамические стили или шрифты, подключите внешний CSS-файл через <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"> . Для немедленных изменений подходят инлайн стили, но не забывайте, что они обладают высоким приоритетом и могут переопределить другие стили.

Визуализация

Давайте проиллюстрируем процесс стилизации SVG с помощью внешнего CSS на простом примере:

SVG в HTML: 🖼 ==> [Без изменений]

Добавляем внешний CSS:

CSS Скопировать код /* external-style.css */ .stylish { stroke: blue; fill: yellow; }

Подключаем CSS к HTML:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="external-style.css">

SVG + Связанный CSS: 🖼 + 🎨 ==> [Полное преображение!]

В результате SVG приобретает элегантный вид благодаря внешнему CSS.

Стилизация при помощи символов SVG

SVG-символы <symbol> используются как шаблоны для повторного использования элементов. Их внешняя стилизация не влияет на внутренние пути символов, но каждый экземпляр их использования через тег <use> можно стилизовать индивидуально.

Взаимодействие с внешними файлами SVG

Для ссылок на внешние SVG используйте <use xlink:href="path/to/svg#icon-name"> . Это позволяет сократить расход памяти. Проверьте, что стили, которыми должен обладать SVG, определены заранее, так как после загрузки в HTML они не смогут использовать внешние CSS-стили.

Преобразование цвета при помощи CSS-фильтров

Для изменения цветовых схем с помощью CSS-фильтров можно использовать функцию hue-rotate . Это удобно для тематической стилизации иконок или создания различных визуальных эффектов без перестройки исходного SVG.

Использование инструментов для работы с SVG

Инструмент для Ruby Nokogiri идеально подходит для редактирования файлов SVG. Альтернативные XML-библиотеки в других языках программирования также могут быть использованы для изменения стилей SVG и других манипуляций, необходимых для стилизации с помощью внешнего CSS.

Поддержание функциональности SVG

Важно сохранять интерактивные функции SVG, такие как подсказки или кликабельность. Используйте теги <a> для навигации и стилизуйте их таким образом, чтобы они были не только привлекательными, но и полностью функциональными.

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