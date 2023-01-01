Изменение цвета SVG файлов через внешний CSS: решение#CSS и верстка #Canvas и SVG #SVG в HTML
Быстрый ответ
Для стилизации SVG можно применить внешний CSS, назначив SVG-элементам классы или идентификаторы точно так же, как и в HTML. Затем в файле CSS определите соответствующие стили для этих классов или идентификаторов:
/* styles.css */
.red-stroke { stroke: red; stroke-width: 3; }
<!-- HTML -->
<svg width="100" height="100">
<circle cx="50" cy="50" r="40" class="red-stroke" />
</svg>
Для подключения файла CSS к HTML используйте тег
<link rel="stylesheet" href="styles.css"> в секции
<head>. Тогда ваш SVG будет отображаться с присвоенными стилями, что обеспечит единообразный вид HTML и SVG элементов.
SVG как элементы рисования и как изображения
SVG можно втроить в HTML как элементы для рисования или как изображения. В первом случае у вас есть возможность стилизации с помощью внешнего CSS. Если SVG используется в роли изображения (
<img src="image.svg">), применяются встроенные стили, указанные непосредственно в файле SVG, что делает внешний CSS неактуальным.
Всемогущий атрибут viewBox
Атрибут
viewBox в SVG работает как магическое зелье, обеспечивая адаптивный дизайн и корректное масштабирование изображений на разных устройствах. Используйте его вместе с CSS-медиазапросами для ещё большей адаптивности.
Нанесение стилей на SVG через CSS и JavaScript
Для расширения взаимодействия со SVG можно использовать JavaScript, который позволяет динамически менять стили. JavaScript умеет создавать и вставлять стилевые элементы непосредственно в SVG, благодаря чему стили могут меняться в реальном времени.
Идентификация стилей: внутренние, внешние и инлайн
Для предоставления каждому SVG своего уникального стиля можно использовать встроенный тег
<style>. Если нужно применить динамические стили или шрифты, подключите внешний CSS-файл через
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">. Для немедленных изменений подходят инлайн стили, но не забывайте, что они обладают высоким приоритетом и могут переопределить другие стили.
Визуализация
Давайте проиллюстрируем процесс стилизации SVG с помощью внешнего CSS на простом примере:
SVG в HTML: 🖼 ==> [Без изменений]
Добавляем внешний CSS:
/* external-style.css */
.stylish { stroke: blue; fill: yellow; }
Подключаем CSS к HTML:
<link rel="stylesheet" href="external-style.css">
SVG + Связанный CSS: 🖼 + 🎨 ==> [Полное преображение!]
В результате SVG приобретает элегантный вид благодаря внешнему CSS.
Стилизация при помощи символов SVG
SVG-символы
<symbol> используются как шаблоны для повторного использования элементов. Их внешняя стилизация не влияет на внутренние пути символов, но каждый экземпляр их использования через тег
<use> можно стилизовать индивидуально.
Взаимодействие с внешними файлами SVG
Для ссылок на внешние SVG используйте
<use xlink:href="path/to/svg#icon-name">. Это позволяет сократить расход памяти. Проверьте, что стили, которыми должен обладать SVG, определены заранее, так как после загрузки в HTML они не смогут использовать внешние CSS-стили.
Преобразование цвета при помощи CSS-фильтров
Для изменения цветовых схем с помощью CSS-фильтров можно использовать функцию
hue-rotate. Это удобно для тематической стилизации иконок или создания различных визуальных эффектов без перестройки исходного SVG.
Использование инструментов для работы с SVG
Инструмент для Ruby Nokogiri идеально подходит для редактирования файлов SVG. Альтернативные XML-библиотеки в других языках программирования также могут быть использованы для изменения стилей SVG и других манипуляций, необходимых для стилизации с помощью внешнего CSS.
Поддержание функциональности SVG
Важно сохранять интерактивные функции SVG, такие как подсказки или кликабельность. Используйте теги
<a> для навигации и стилизуйте их таким образом, чтобы они были не только привлекательными, но и полностью функциональными.
Полезные материалы
- SVG и CSS – SVG: Масштабируемая векторная графика | MDN — Официальная документация MDN, настоящая кладезь знаний для стилизации SVG при помощи CSS.
- Пользование SVG | CSS-Tricks — Руководство CSS-Tricks по шагам по встраиванию SVG в веб-страницы.
- Inline SVG против шрифтов иконок | CSS-Tricks — Анализ преимуществ и недостатков SVG и иконок-шрифтов от CSS-Tricks.
- Стилизация содержимого SVG-элемента <use> при помощи CSS | Codrops — Урок Codrops о продвинутых методах стилизации SVG клиентским CSS.
- Понимание систем координат и преобразований в SVG (Часть 1) – Сара Суэйдан — Подробное изложение работы систем координат SVG от Сары Суэйдан.
- Практическое руководство по использованию SVG в Интернете — Комплексное руководство по эффективному применению SVG на веб-сайтах.
Георгий Рожков
специалист по доступности