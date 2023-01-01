logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов

#CSS и верстка  #Списки (ul/ol/li)  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите быстро поменять цвет маркеров в списке, примените CSS-псевдоэлемент ::marker:

CSS
Скопировать код
li::marker {
  color: red; /* Маркеры окрасим в красный цвет, текст останется без изменений */
}

Таким образом, вы сможете выделить маркеры новым цветом, не затрагивая текст.

Пошаговый план для смены профессии

Пользовательская настройка цвета маркеров через псевдоэлементы

Если вам требуется более точное управление внешним видом маркеров, можно использовать псевдоэлемент ::before:

CSS
Скопировать код
ul {
  list-style: none; /* Отменяем стандартные маркеры */
}

li::before {
  content: '•';    /* Добавляем символ в качестве маркера, например, классическую точку */
  color: blue;     /* Задаём цвет, насыщенный как морской бриз */
  font-size: 20px; /* Устанавливаем крупный размер шрифта */
  margin-right: 8px; /* Добавляем пространство справа от маркера */
  font-family: 'Arial'; /* Выбираем шрифт для маркера */
  line-height: 1; /* Настраиваем выравнивание */
}

Вы можете убрать стандартные маркеры при помощи list-style: none и создать собственные, используя ::before.

Не забывайте о совместимости

Псевдоэлемент ::marker удобен своей простотой, но стоит учесть, что его поддержка некоторыми браузерами ограничена. Если вам важна совместимость со старыми версиями, например, с Internet Explorer, лучшим выбором будет ::before:

CSS
Скопировать код
li::before {
  content: url('bullet.svg'); /* SVG позволяет создать стильные маркеры */
}

SVG предоставляет широкие возможности для создания маркеров. Не забывайте про правильное использование URI-кодировки.

Внешний вид оживляет код

Визуализация концепции окрашивания маркеров списков делает процесс ещё более интересным:

Markdown
Скопировать код
Исходный список:         Список с окрашенными маркерами:
- 🎈                    – 🔵🎈 Пункт 1
- 🎈                    – 🔴🎈 Пункт 2
- 🎈                    – 🟢🎈 Пункт 3

Давайте окрасим эти маркеры, не затрагивая воздушные шары:

CSS
Скопировать код
li::marker {
    color: red; /* Маркеры красим в красный цвет, оставляя шары такими же весёлыми */
}

Просто и эффектно, не так ли? Мы смогли изменить цвет маркеров, при этом текст остался нетронутым. 🎨🖌️

Создание эксклюзивных пользовательских маркеров при помощи CSS3

Не ограничивайтесь шаблонными решениями! Добавьте уникальности вашим спискам, создав эксклюзивные маркеры. В этом помогут функции CSS3, такие как border-radius, и свойство -moz-background-clip для обеспечения кроссбраузерной поддержки:

CSS
Скопировать код
li::first-line {
  color: #555; /* Первая строка будет выделена тёплым оттенком, маркеры оставляем нетронутыми */
}

Поиск идеального сочетания стилизации и читабельности текста поможет создать великолепный дизайн и обеспечить читабельность.

Полезные материалы

  1. ::marker – CSS: Cascading Style Sheets | MDN
  2. CSS Стилизация списков
  3. Псевдоэлемент ::marker в CSS | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc
  4. ::before / ::after | CSS-Tricks
  5. javascript – Как одновременно вызвать события OnClick и OnClientClick в ASP.NET при использовании jQuery? – Stack Overflow
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как поменять цвет маркеров в списке HTML с помощью CSS?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024

Загрузка...