Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите быстро поменять цвет маркеров в списке, примените CSS-псевдоэлемент
::marker:
li::marker {
color: red; /* Маркеры окрасим в красный цвет, текст останется без изменений */
}
Таким образом, вы сможете выделить маркеры новым цветом, не затрагивая текст.
Пользовательская настройка цвета маркеров через псевдоэлементы
Если вам требуется более точное управление внешним видом маркеров, можно использовать псевдоэлемент
::before:
ul {
list-style: none; /* Отменяем стандартные маркеры */
}
li::before {
content: '•'; /* Добавляем символ в качестве маркера, например, классическую точку */
color: blue; /* Задаём цвет, насыщенный как морской бриз */
font-size: 20px; /* Устанавливаем крупный размер шрифта */
margin-right: 8px; /* Добавляем пространство справа от маркера */
font-family: 'Arial'; /* Выбираем шрифт для маркера */
line-height: 1; /* Настраиваем выравнивание */
}
Вы можете убрать стандартные маркеры при помощи
list-style: none и создать собственные, используя
::before.
Не забывайте о совместимости
Псевдоэлемент
::marker удобен своей простотой, но стоит учесть, что его поддержка некоторыми браузерами ограничена. Если вам важна совместимость со старыми версиями, например, с Internet Explorer, лучшим выбором будет
::before:
li::before {
content: url('bullet.svg'); /* SVG позволяет создать стильные маркеры */
}
SVG предоставляет широкие возможности для создания маркеров. Не забывайте про правильное использование URI-кодировки.
Внешний вид оживляет код
Визуализация концепции окрашивания маркеров списков делает процесс ещё более интересным:
Исходный список: Список с окрашенными маркерами:
- 🎈 – 🔵🎈 Пункт 1
- 🎈 – 🔴🎈 Пункт 2
- 🎈 – 🟢🎈 Пункт 3
Давайте окрасим эти маркеры, не затрагивая воздушные шары:
li::marker {
color: red; /* Маркеры красим в красный цвет, оставляя шары такими же весёлыми */
}
Просто и эффектно, не так ли? Мы смогли изменить цвет маркеров, при этом текст остался нетронутым. 🎨🖌️
Создание эксклюзивных пользовательских маркеров при помощи CSS3
Не ограничивайтесь шаблонными решениями! Добавьте уникальности вашим спискам, создав эксклюзивные маркеры. В этом помогут функции CSS3, такие как
border-radius, и свойство
-moz-background-clip для обеспечения кроссбраузерной поддержки:
li::first-line {
color: #555; /* Первая строка будет выделена тёплым оттенком, маркеры оставляем нетронутыми */
}
Поиск идеального сочетания стилизации и читабельности текста поможет создать великолепный дизайн и обеспечить читабельность.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда