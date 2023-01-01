Изменение цвета маркеров списка HTML без доп. элементов

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Быстрый ответ

Если вы хотите быстро поменять цвет маркеров в списке, примените CSS-псевдоэлемент ::marker :

CSS Скопировать код li::marker { color: red; /* Маркеры окрасим в красный цвет, текст останется без изменений */ }

Таким образом, вы сможете выделить маркеры новым цветом, не затрагивая текст.

Пользовательская настройка цвета маркеров через псевдоэлементы

Если вам требуется более точное управление внешним видом маркеров, можно использовать псевдоэлемент ::before :

CSS Скопировать код ul { list-style: none; /* Отменяем стандартные маркеры */ } li::before { content: '•'; /* Добавляем символ в качестве маркера, например, классическую точку */ color: blue; /* Задаём цвет, насыщенный как морской бриз */ font-size: 20px; /* Устанавливаем крупный размер шрифта */ margin-right: 8px; /* Добавляем пространство справа от маркера */ font-family: 'Arial'; /* Выбираем шрифт для маркера */ line-height: 1; /* Настраиваем выравнивание */ }

Вы можете убрать стандартные маркеры при помощи list-style: none и создать собственные, используя ::before .

Не забывайте о совместимости

Псевдоэлемент ::marker удобен своей простотой, но стоит учесть, что его поддержка некоторыми браузерами ограничена. Если вам важна совместимость со старыми версиями, например, с Internet Explorer, лучшим выбором будет ::before :

CSS Скопировать код li::before { content: url('bullet.svg'); /* SVG позволяет создать стильные маркеры */ }

SVG предоставляет широкие возможности для создания маркеров. Не забывайте про правильное использование URI-кодировки.

Внешний вид оживляет код

Визуализация концепции окрашивания маркеров списков делает процесс ещё более интересным:

Markdown Скопировать код Исходный список: Список с окрашенными маркерами: - 🎈 – 🔵🎈 Пункт 1 - 🎈 – 🔴🎈 Пункт 2 - 🎈 – 🟢🎈 Пункт 3

Давайте окрасим эти маркеры, не затрагивая воздушные шары:

CSS Скопировать код li::marker { color: red; /* Маркеры красим в красный цвет, оставляя шары такими же весёлыми */ }

Просто и эффектно, не так ли? Мы смогли изменить цвет маркеров, при этом текст остался нетронутым. 🎨🖌️

Создание эксклюзивных пользовательских маркеров при помощи CSS3

Не ограничивайтесь шаблонными решениями! Добавьте уникальности вашим спискам, создав эксклюзивные маркеры. В этом помогут функции CSS3, такие как border-radius , и свойство -moz-background-clip для обеспечения кроссбраузерной поддержки:

CSS Скопировать код li::first-line { color: #555; /* Первая строка будет выделена тёплым оттенком, маркеры оставляем нетронутыми */ }

Поиск идеального сочетания стилизации и читабельности текста поможет создать великолепный дизайн и обеспечить читабельность.

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