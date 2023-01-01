Изменение цвета конкретных слов в HTML и inline CSS

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Быстрый ответ

Хотите поменять цвет отдельных слов в тексте? Используйте тег <span> и присвойте ему необходимый цвет посредством CSS-стиля, расположенного прямо в этом теге. Ниже приведён пример того, как это можно сделать:

HTML Скопировать код <p> Обычный текст <span style="color: #F00;">красное слово</span> обычный текст. </p>

В данном примере #F00 обозначает красный цвет. Он может быть заменён на любой другой цвет с использованием его шестнадцатеричного кода или стандартного обозначения.

Отдаём предпочтение CSS-классам перед внутренними стилями

Встроенные стили обеспечивают быстрый способ изменить стиль, однако приводят к дублированию кода. Лучше определить классы внутри тега <head> или в отдельном CSS-файле. Это упростит поддержку кода и обеспечит его повторное использование.

HTML Скопировать код <head> <style> .red-text { color: #FF0000; } .blue-text { color: #0000A0; } </style> </head> <body> <p> Обычный текст <span class="red-text">красное слово</span> обычный текст <span class="blue-text">синее слово</span>. </p> </body>

Управляем конфликтами специфичности

При использовании внешних CSS-файлов или блоков <style> обязательно соблюдайте принцип каскадности CSS и примите во внимание иерархию специфичности. Внутренние стили имеют более высокий уровень специфичности и приоритет перед внешними.

Семантически правильное выделение

Если вам необходимо выделить текст, обратите внимание на тег <mark> . Такой тег уже несёт семантический смысл и имеет предустановленный цвет, который может быть изменён.

HTML Скопировать код <p> Обычный текст <mark style="background-color: #FF0;">выделенный текст</mark> обычный текст. </p>

Экранируем специальные символы HTML, чтобы избежать путаницы

Чтобы браузер не воспринимал ваш текст как код, экранируйте специальные HTML-символы.

HTML Скопировать код <!-- Плохо: текст будет отображён жирным --> Мой абзац с <b>жирным текстом</b>. <!-- Хорошо: текст отображается в виде кода --> Мой абзац с <b>жирным текстом</b>.

Соблюдаем стилевую целостность и читаемость кода

Избегайте частого использования встроенных стилей, так как это усложняет код. Вместо этого используйте CSS-классы для обеспечения читаемости и удобства поддержки кода.

Визуализация

Сделайте ваш текст ярче, обозначив важные слова цветом, как, например, в этом саду:

Markdown Скопировать код 🌸🌱🌼🌱(**подсолнечник**🌻)🌱🌼🌱🌸

Здесь обычный текст зелёный ( <span> ), подсолнечник🌻 — ярко-жёлтый ( <span style="color:yellow">подсолнечник</span> ).

HTML Скопировать код <p> <span>🌸🌱🌼🌱</span> <span style="color:yellow">подсолнечник</span> <span>🌱🌼🌱🌸</span> </p>

Такой подход делает текст привлекательным и помогает привлечь внимание читателя.

Не допускаем искажений цветов: эффект браузера-фантома

Важно проверить, корректно ли отображаются выбранные вами цвета в различных браузерах и на разных устройствах, поскольку разные технологии может искажать цветовые оттенки.

Пользуемся преимуществами CSS, забывая о устаревших тегах

Старайтесь избегать использования устаревшего тега <font> : CSS представляет собой более мощный инструмент для стилизации и совместимости кода.

Стремимся к высокой производительности

Не забывайте, что браузеры кэшируют внешние CSS-файлы. Это ускоряет загрузку страниц и повышает их производительность в сравнении с использованием встроенных стилей.

Обеспечиваем одинаковое восприятие на разных устройствах и доступность

Тестируйте контрастность цветов на разных устройствах для обеспечения комфортного опыта пользователя и доступности контента для всех посетителей вашего сайта.

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