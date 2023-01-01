Изменение цвета иконки Font Awesome внутри тега <a>

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Быстрый ответ

Да, изменить цвет иконки шестеренки Font Awesome легко с помощью свойства CSS color . Вот как это делается для конкретной иконки:

HTML Скопировать код <!-- Будь броским, как фламинго в стае обычных птиц --> <i class="fa fa-cog" style="color: #FF0000;"></i> <!-- Иконка шестеренки красного цвета -->

Или же цвет всех иконок шестеренок можно изменить глобально через CSS:

CSS Скопировать код /* Для любителей пурпура и индиго – эти стили для вас --> .fa-cog { color: #FF0000; /* Подкрасим все иконки шестеренок в красный --> }

Не забывайте заменять #FF0000 на нужнее вам шестнадцатеричное значение цвета.

Инлайновые стили против классов: Меньше проторенный путь

Вы предпочитаете индивидуальность или унификацию? Для однократных изменений подойдёт инлайновый стиль. Чтобы сохранять единый стиль сайта, лучше воспользоваться внешним файлом CSS:

CSS Скопировать код /* Продемонстрируем шестеренки в эмо-стиле --> a .fa-cog { color: black; /*Черные шестеренки повсюду, даже вложенные в тег `<a>` --> }

Цвета с помощью классов: целая палитра в ваших руках

С помощью утилитарных классов фреймворка, таких как Tailwind CSS, можно быстро применять классы цветов. Добавьте class="text-[color]" , чтобы изменить цвет:

HTML Скопировать код <!-- Будь пикантным, красный цвет не только для роз и яблок --> <i class="fa fa-cog text-red-500"></i> <!-- Иконка шестеренки красного цвета в стиле Tailwind -->

Не только цвет: расширяем границы воображения

Стилизация включает в себя гораздо больше, чем простое изменение цвета. Изменяйте размер, добавляйте тени и даже анимацию, чтобы создать для вашей иконки уникальный стиль:

CSS Скопировать код /* Цифровой дождь в стиле Cyberpunk 2077 с красными шестеренками --> .fa-cog { color: #FF0000; /* Оживляем красками */ text-shadow: 2px 2px 4px #000000; /* Добавляем немного тени --> }

Умело сочетайте утилитарные классы с тегом <i> , чтоб придать элементу больше искусства:

HTML Скопировать код <!-- Всё вращается, как волшебный мир --> <i class="fa fa-cog fa-3x fa-spin" style="color: #FF0000;"></i> <!-- Великая иконка шестеренки красного цвета. Оно вращается! -->

Визуализация

Вообразите, как обыкновенная иконка шестеренки Font Awesome ( ⚙️ ) становится хамелеоном, маскирующимся под листву:

Markdown Скопировать код До: ⚙️ – Обыкновенная шестеренка на солнце После CSS: 🦎 – Она вполне вписалась в окружающий её мир

CSS обрати вашу шестеренку ( ⚙️ ) в маскирующегося хамелеона на 🌿^ листве:

CSS Скопировать код /* Готовится к повторению цветового карнавала на День святого Патрика --> .fa-cog { color: #28a745; /* Хамелеон под листвой --> }

Борьба с приоритетом в CSS

По закону Мерфи для CSS: "Цвет не изменится тогда, когда это будет особенно важно". Эта проблема обычно связана с иерархией правил стилей. Чтобы изменить это, увеличьте специфичность селектора или используйте !important . Однако имейте в виду, что с большим мощью !important приходит большая ответственность:

CSS Скопировать код /* Непревзойденный вид одной шестеренки в мире CSS-стилей --> #my-div .fa-cog { color: #29a8db !important; /* Вызывает восхищение среди остальных --> }

Учитываем изменчивость вьюпорта: Отзывчивый дизайн

Используйте динамические цвета для динамичных интерфейсов. Медиазапросы и псевдоклассы позволяют иконкам шестеренок адаптироваться к любой среде. Теперь иконка будет вести себя как Золотой Снич в игре Квиддич:

CSS Скопировать код /* Попробуйте поймать меня --> .fa-cog:hover { color: #ffcc00; /* При наведении шестеренка становится золотой, как прямо из Хогвартса --> }

Классы CSS освобождают вас от

инлайн Скопировать код

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