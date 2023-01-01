Изменение цвета эл-тов SVG, заданных как фон в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы изменить цвет заливки SVG, который вы используете в качестве фонового изображения, вам необходимо добавить код SVG непосредственно в функцию
url в CSS:
<div style="background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect fill="#HEX_COLOR" width="100%" height="100%"/></svg>');"></div>
Замените место
#HEX_COLOR на желаемый цвет. Такой подход не требует применения JavaScript и позволит вам стилизовать SVG через CSS. Не забывайте корректно кодировать URL для SVG-данных.
Усиление контроля над цветом SVG через CSS
Применение масок и фильтров CSS
Вы можете использвать маски CSS для изменения цвета элементов в SVG, как бы вы наводили на изображение цветной свет. Отрегулируйте оттенок источника света по желанию!
Также вы можете улучшить трансформацию цвета, применив фильтры CSS такие как
sepia,
hue-rotate,
brightness и
saturation:
.element-with-svg-background {
-webkit-mask-image: url('path/to/your.svg'); /* Наконец-то маска и фоновое SVG-изображение сошлись */
mask-image: url('path/to/your.svg');
background-color: red; /* Устанавливаем фон */
filter: hue-rotate(90deg); /* Поворачиваем цветовое колесо */
}
Интеграция SVG с использованием Data URI
Для более глубокого контроля над изображением, вы можете встроить код SVG прямо в CSS с использованием Data URI. Это уже более продвинутое решение:
@mixin svg-background($color) {
background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect fill="#{$color}" width="100%" height="100%"/></svg>'); /* Устанавливаем цвет внутри SVG */
}
.element {
@include svg-background(#ff0000); /* Делаем фон красным */
}
Динамическое изменение SVG с сервера
Для более обширных проектов можно использовать серверную генерацию SVG с динамическим изменением цвета с помощью GET-параметров. Этот подход позволяет легко менять цветовую палитру:
https://example.com/icon.svg?color=ff0000 /* Пример: красные SVG-иконки */
Управление слоями с помощью z-index
Абсолютное позиционирование SVG и настройка
z-index предоставят вам абсолютный контроль над слоями SVG:
.svg-background {
position: absolute;
z-index: 1; /* "Я на нижнем уровне" */
}
.another-element {
z-index: 2; /* "Я забираю верх" */
}
Визуализация
Допустим, мы перекрываем SVG новым цветным слоем, подобно применению цветного фильтра:
Первоначальный вариант 🧴: Прозрачный и безцветный
Настройка SVG 🏷️: Исходное SVG изображение в своей цветовой гамме
При добавлении цветного слоя 🏷️:
🧴 + 🔵🏷️ = 🧴 со синим SVG
Это аналогично применению псевдо-элемента
::before и изменению цвета заливки перед SVG.
Обратите внимание на совместимость с браузерами
Стоит отметить, что совместимость с различными браузерами может вызвать некоторые проблемы. Не все методы будут работать одинаково хорошо в разных браузерах, проверьте информацию на CanIuse.
Работа с уникальными URL
Для каждого URL вы можете создать уникальный цвет SVG, используя GET-параметры.
Анимация SVG
Оживите ваши SVG, применив CSS-анимацию. Ваши изображения могут стать динамичными, благодаря стилям CSS!
Обучение с помощью учебных материалов
Не останавливайте обучение: знание о том, как изменить цвета SVG, может открыть новые возможности и улучшить ваши навыки работы с SVG!
Полезные материалы
- Использование SVG | CSS-Tricks — руководство по применению SVG в веб-дизайне.
- background-image – CSS | MDN — официальная документация MDN о свойстве
background-imageв CSS.
- css – Как поменять цвет элемента SVG? | Stack Overflow — обсуждение на сообществе о изменении цветов SVG с использованием CSS.
- Уроки по SVG | W3Schools — вступительные уроки по использованию SVG от компании W3Schools.
- SVGOMG | SVGO's Missing GUI — Онлайн утилита SVGO от Jake Archibald, предназначенная для оптимизации SVG.
- Стилизация и анимация SVG с помощью CSS | Smashing Magazine — Обширный обзор по стилизации и анимации SVG с использованием CSS.
- Полное руководство по SVG | Web Designer Depot — Углублённое изучение SVG в этом иcчерпывающем руководстве.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда