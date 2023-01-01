Изменение цвета эл-тов SVG, заданных как фон в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы изменить цвет заливки SVG, который вы используете в качестве фонового изображения, вам необходимо добавить код SVG непосредственно в функцию url в CSS:

HTML Скопировать код <div style="background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect fill="#HEX_COLOR" width="100%" height="100%"/></svg>');"></div>

Замените место #HEX_COLOR на желаемый цвет. Такой подход не требует применения JavaScript и позволит вам стилизовать SVG через CSS. Не забывайте корректно кодировать URL для SVG-данных.

Усиление контроля над цветом SVG через CSS

Применение масок и фильтров CSS

Вы можете использвать маски CSS для изменения цвета элементов в SVG, как бы вы наводили на изображение цветной свет. Отрегулируйте оттенок источника света по желанию!

Также вы можете улучшить трансформацию цвета, применив фильтры CSS такие как sepia , hue-rotate , brightness и saturation :

CSS Скопировать код .element-with-svg-background { -webkit-mask-image: url('path/to/your.svg'); /* Наконец-то маска и фоновое SVG-изображение сошлись */ mask-image: url('path/to/your.svg'); background-color: red; /* Устанавливаем фон */ filter: hue-rotate(90deg); /* Поворачиваем цветовое колесо */ }

Интеграция SVG с использованием Data URI

Для более глубокого контроля над изображением, вы можете встроить код SVG прямо в CSS с использованием Data URI. Это уже более продвинутое решение:

scss Скопировать код @mixin svg-background($color) { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect fill="#{$color}" width="100%" height="100%"/></svg>'); /* Устанавливаем цвет внутри SVG */ } .element { @include svg-background(#ff0000); /* Делаем фон красным */ }

Динамическое изменение SVG с сервера

Для более обширных проектов можно использовать серверную генерацию SVG с динамическим изменением цвета с помощью GET-параметров. Этот подход позволяет легко менять цветовую палитру:

url Скопировать код https://example.com/icon.svg?color=ff0000 /* Пример: красные SVG-иконки */

Управление слоями с помощью z-index

Абсолютное позиционирование SVG и настройка z-index предоставят вам абсолютный контроль над слоями SVG:

CSS Скопировать код .svg-background { position: absolute; z-index: 1; /* "Я на нижнем уровне" */ } .another-element { z-index: 2; /* "Я забираю верх" */ }

Визуализация

Допустим, мы перекрываем SVG новым цветным слоем, подобно применению цветного фильтра:

Markdown Скопировать код Первоначальный вариант 🧴: Прозрачный и безцветный Настройка SVG 🏷️: Исходное SVG изображение в своей цветовой гамме

При добавлении цветного слоя 🏷️:

Markdown Скопировать код 🧴 + 🔵🏷️ = 🧴 со синим SVG

Это аналогично применению псевдо-элемента ::before и изменению цвета заливки перед SVG.

Обратите внимание на совместимость с браузерами

Стоит отметить, что совместимость с различными браузерами может вызвать некоторые проблемы. Не все методы будут работать одинаково хорошо в разных браузерах, проверьте информацию на CanIuse.

Работа с уникальными URL

Для каждого URL вы можете создать уникальный цвет SVG, используя GET-параметры.

Анимация SVG

Оживите ваши SVG, применив CSS-анимацию. Ваши изображения могут стать динамичными, благодаря стилям CSS!

Обучение с помощью учебных материалов

Не останавливайте обучение: знание о том, как изменить цвета SVG, может открыть новые возможности и улучшить ваши навыки работы с SVG!

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