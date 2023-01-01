Изменение текста в элементе <span> с помощью JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #Div и спаны
Быстрый ответ
Для изменения текста HTML-элемента с помощью JavaScript используйте свойства
textContent или
innerText. Пример кода представлен ниже:
document.querySelector('#elementId').textContent = 'Обновленный текст';
Вместо
#elementId подставьте идентификатор вашего элемента, а
'Обновленный текст' замените на текст, который вы хотите увидеть. Свойство
textContent применимо для обычного текста, в то время как
innerText подходит для текста с CSS-стилизацией.
Надежный путь: использование textContent
Если требуется надежно изменить текст, выберите
textContent. Этот метод предотвращает XSS-атаки при работе с пользовательскими данными и обеспечивает безопасность:
document.getElementById('myElement').textContent = 'Безопасность прежде всего!';
При использовании элемента по ID у вас есть полный контроль над изменениями в DOM.
Осторожный создатель: использование textNode
Для максимальной защиты приложения создайте и вставьте textNode в нужный элемент:
let textNode = document.createTextNode('Пробей меня, если сможешь!');
document.getElementById('myElement').replaceChild(textNode, document.getElementById('myElement').firstChild);
Этот метод помогает исключить появление неожиданных **проблем с безопасностью при работе с конфиденциальной информацией.
Щепотка jQuery
Если вы работаете с jQuery, то для изменения текста достаточно только одной строки:
$('#myElement').text('Быстро и пикантно');
Этот метод так же безопасен, как
textContent, благодаря удобству синтаксиса jQuery.
Визуализация
Процесс замены текста элемента в HTML с помощью JavaScript можно представить, как обновление текста на рекламном щите:
До обновления JS: 📜🔗👀 "Добро пожаловать на Stackoverflow!"
После обновления JS: 📜🔗👀 "Привет, мир!"
Это можно сравнить с изменением содержимого вашего интернет-билборда:
document.getElementById('billboard').textContent = "Привет, мир!";
Ваша веб-страница сразу же отображает новое сообщение.
Осторожный кулинар: использование innerHTML с пользовательскими вводами
Используйте
innerHTML с данными, введенными пользователями, очень осторожно, чтобы избежать XSS-уязвимостей:
document.getElementById('userContent').innerHTML = userInput; // Без применения антисептика
Лучше предпочесть
textContent вместо
innerHTML или обрабатывать пользовательские данные, уделяя особое внимание безопасности.
Раскиньте сети совместимости: textContent против innerText
Для учета стилей CSS используйте
innerText, но помните, что он может вести себя неодинаково в различных браузерах:
document.getElementById('myElement').innerText = 'Изысканно с изюминкой!';
innerText имеет стилистические преимущества, в то время как
textContent лучше подходит для обеспечения совместимости в разных браузерах и для сохранения однородности.
Время перемен: эффективное обновление текста
Повышайте взаимодействие пользователей с сайтом, динамически обновляя текст в ответ на их действия:
document.getElementById('welcomeMessage').textContent = `С возвращением, ${userName}!`;
Сделайте ваш сайт интерактивным и непрерывно обновляемым.
Изменяющий поля: обновление полей форм
Когда вы работаете с формами и полями ввода, используйте свойство
value:
document.getElementById('myInput').value = 'Новое блестящее значение';
Это обеспечит логичность и эффективность пользовательского интерфейса ввода.
Полезные материалы
- Element: innerHTML property – Web APIs | MDN — станьте экспертом в использовании
innerHTMLдля изменения HTML-содержимого.
- Node: textContent property – Web APIs | MDN — узнайте больше о том, как изменять текст без обработки HTML.
- JavaScript DOM HTML — руководство от W3Schools по использованию JavaScript для обновления содержимого HTML.
- HTML DOM Element innerText Property — изучите свойство
innerText.
- 'innerText' works in IE, but not in Firefox – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о манипуляции текстом в разных браузерах.
- Modifying the document — руководство от JavaScript.info по динамическому изменению HTML-документов.
- The Basics of DOM Manipulation in Vanilla JavaScript (No jQuery) — SitePoint — подробное руководство по манипуляции DOM без использования jQuery.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик