Изменение текста в элементе <span> с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для изменения текста HTML-элемента с помощью JavaScript используйте свойства textContent или innerText . Пример кода представлен ниже:

JS Скопировать код document.querySelector('#elementId').textContent = 'Обновленный текст';

Вместо #elementId подставьте идентификатор вашего элемента, а 'Обновленный текст' замените на текст, который вы хотите увидеть. Свойство textContent применимо для обычного текста, в то время как innerText подходит для текста с CSS-стилизацией.

Надежный путь: использование textContent

Если требуется надежно изменить текст, выберите textContent . Этот метод предотвращает XSS-атаки при работе с пользовательскими данными и обеспечивает безопасность:

JS Скопировать код document.getElementById('myElement').textContent = 'Безопасность прежде всего!';

При использовании элемента по ID у вас есть полный контроль над изменениями в DOM.

Осторожный создатель: использование textNode

Для максимальной защиты приложения создайте и вставьте textNode в нужный элемент:

JS Скопировать код let textNode = document.createTextNode('Пробей меня, если сможешь!'); document.getElementById('myElement').replaceChild(textNode, document.getElementById('myElement').firstChild);

Этот метод помогает исключить появление неожиданных **проблем с безопасностью при работе с конфиденциальной информацией.

Щепотка jQuery

Если вы работаете с jQuery, то для изменения текста достаточно только одной строки:

JS Скопировать код $('#myElement').text('Быстро и пикантно');

Этот метод так же безопасен, как textContent , благодаря удобству синтаксиса jQuery.

Визуализация

Процесс замены текста элемента в HTML с помощью JavaScript можно представить, как обновление текста на рекламном щите:

Markdown Скопировать код До обновления JS: 📜🔗👀 "Добро пожаловать на Stackoverflow!" После обновления JS: 📜🔗👀 "Привет, мир!"

Это можно сравнить с изменением содержимого вашего интернет-билборда:

JS Скопировать код document.getElementById('billboard').textContent = "Привет, мир!";

Ваша веб-страница сразу же отображает новое сообщение.

Осторожный кулинар: использование innerHTML с пользовательскими вводами

Используйте innerHTML с данными, введенными пользователями, очень осторожно, чтобы избежать XSS-уязвимостей:

JS Скопировать код document.getElementById('userContent').innerHTML = userInput; // Без применения антисептика

Лучше предпочесть textContent вместо innerHTML или обрабатывать пользовательские данные, уделяя особое внимание безопасности.

Раскиньте сети совместимости: textContent против innerText

Для учета стилей CSS используйте innerText , но помните, что он может вести себя неодинаково в различных браузерах:

JS Скопировать код document.getElementById('myElement').innerText = 'Изысканно с изюминкой!';

innerText имеет стилистические преимущества, в то время как textContent лучше подходит для обеспечения совместимости в разных браузерах и для сохранения однородности.

Время перемен: эффективное обновление текста

Повышайте взаимодействие пользователей с сайтом, динамически обновляя текст в ответ на их действия:

JS Скопировать код document.getElementById('welcomeMessage').textContent = `С возвращением, ${userName}!`;

Сделайте ваш сайт интерактивным и непрерывно обновляемым.

Изменяющий поля: обновление полей форм

Когда вы работаете с формами и полями ввода, используйте свойство value :

JS Скопировать код document.getElementById('myInput').value = 'Новое блестящее значение';

Это обеспечит логичность и эффективность пользовательского интерфейса ввода.

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