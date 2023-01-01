Изменение стиля родителя при наведении на дочерний элемент в CSS

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Быстрый ответ

С использованием только CSS стилизовать родительский элемент при событии наведения на дочерний не получится. Чтобы этого достичь, потребуется небольшая помощь от JavaScript. С его помощью мы можем при наведении на дочерний элемент добавить родительскому класс. Вот пример реализации:

JS Скопировать код // По мановению волшебной палочки у нашего родителя появляется класс "hovered" document.querySelector('.child').addEventListener('mouseenter', function() { this.parentElement.classList.add('hovered'); }); // ...и как волшебством класс исчезает, когда наш курсор покидает дочерний элемент. document.querySelector('.child').addEventListener('mouseleave', function() { this.parentElement.classList.remove('hovered'); });

А вот так мы можем применить стилизацию к нашему родительскому элементу через CSS:

CSS Скопировать код .hovered { /* Превращения, превращения... */ border: 2px solid blue; }

Так при наведении на дочерний элемент, родитель получает класс .hovered . Когда с дочернего элемента уходит фокус, класс также удаляется.

Продвинутые CSS селекторы

Хотя JavaScript отлично справляется со своей задачей, у CSS также есть несколько хитростей в арсенале. Давайте рассмотрим их подробнее:

Используем псевдокласс :has

Псевдокласс :has позволяет применить стили к родительскому элементу, основываясь на состоянии дочернего:

CSS Скопировать код parent:has(> child:hover) { /* Невероятное преображение родителя */ background-color: lightblue; }

Однако стоит помнить что :has пока ещё не поддерживается всеми браузерами — например, Firefox. Не забывайте проверять совместимость.

Используем селекторы элементов на одном уровне вложенности и абсолютное позиционирование

Соприкасаемся с благородным миром (*селекторов) одноранговых элементов, с применением абсолютного позиционирования:

CSS Скопировать код .parent { position: relative; } .sibling { /* Мирный дозор родства */ position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; pointer-events: none; } .child:hover + .sibling { /* Рыцарь в блестящих доспехах */ border: 2px dashed red; }

Таким образом, можно использовать селектор «Следующий элемент (+)» или «Все последующие элементы (~)». Хитрая тактика противостояния семейным узам!

Используем каскадирование

CSS позволяет создавать цепи зависимостей, с образованием целого ордена разнообразных состояний:

CSS Скопировать код .child:hover { /* Дочерний элемент в фокусе */ } .child:hover ~ .sibling { /* Реагирование однорангового элемента на фокусировку элемента-потомка */ }

Хотя прямого воздействия на родительский элемент нет, мы создаем заметное взаимное влияние. Ведь важна не сила, а тактика.

Визуализация

Псевдографически представьте себе родительский элемент как мегаполис, а наведение на дочерний, как миг действия супергероя:

Markdown Скопировать код Вот она, карта героев (🦸) и мегаполиса (🏙️): 🏙️ Родитель └── 🦸 Дочерний (Набираем энергию!)

В особый момент, дочерний элемент загорается в фокусе, освещая родительский.

CSS Скопировать код parent:hover {} child:hover { parent { /* Режим мирного города: родители пока не светятся. */ } }

Запомните: Сейчас в CSS нет возможности напрямую воздействовать на родительский элемент через событие наведения дочернего. Но с применением Javascript или умело выбранных CSS-трюков можно создать впечатляющий эффект.

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