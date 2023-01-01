Изменение стиля родителя при наведении на дочерний элемент в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
С использованием только CSS стилизовать родительский элемент при событии наведения на дочерний не получится. Чтобы этого достичь, потребуется небольшая помощь от JavaScript. С его помощью мы можем при наведении на дочерний элемент добавить родительскому класс. Вот пример реализации:
// По мановению волшебной палочки у нашего родителя появляется класс "hovered"
document.querySelector('.child').addEventListener('mouseenter', function() {
this.parentElement.classList.add('hovered');
});
// ...и как волшебством класс исчезает, когда наш курсор покидает дочерний элемент.
document.querySelector('.child').addEventListener('mouseleave', function() {
this.parentElement.classList.remove('hovered');
});
А вот так мы можем применить стилизацию к нашему родительскому элементу через CSS:
.hovered {
/* Превращения, превращения... */
border: 2px solid blue;
}
Так при наведении на дочерний элемент, родитель получает класс
.hovered. Когда с дочернего элемента уходит фокус, класс также удаляется.
Продвинутые CSS селекторы
Хотя JavaScript отлично справляется со своей задачей, у CSS также есть несколько хитростей в арсенале. Давайте рассмотрим их подробнее:
Используем псевдокласс
:has
Псевдокласс
:has позволяет применить стили к родительскому элементу, основываясь на состоянии дочернего:
parent:has(> child:hover) {
/* Невероятное преображение родителя */
background-color: lightblue;
}
Однако стоит помнить что
:has пока ещё не поддерживается всеми браузерами — например, Firefox. Не забывайте проверять совместимость.
Используем селекторы элементов на одном уровне вложенности и абсолютное позиционирование
Соприкасаемся с благородным миром (*селекторов) одноранговых элементов, с применением абсолютного позиционирования:
.parent {
position: relative;
}
.sibling {
/* Мирный дозор родства */
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
pointer-events: none;
}
.child:hover + .sibling {
/* Рыцарь в блестящих доспехах */
border: 2px dashed red;
}
Таким образом, можно использовать селектор «Следующий элемент (+)» или «Все последующие элементы (~)». Хитрая тактика противостояния семейным узам!
Используем каскадирование
CSS позволяет создавать цепи зависимостей, с образованием целого ордена разнообразных состояний:
.child:hover {
/* Дочерний элемент в фокусе */
}
.child:hover ~ .sibling {
/* Реагирование однорангового элемента на фокусировку элемента-потомка */
}
Хотя прямого воздействия на родительский элемент нет, мы создаем заметное взаимное влияние. Ведь важна не сила, а тактика.
Визуализация
Псевдографически представьте себе родительский элемент как мегаполис, а наведение на дочерний, как миг действия супергероя:
Вот она, карта героев (🦸) и мегаполиса (🏙️):
🏙️ Родитель
└── 🦸 Дочерний (Набираем энергию!)
В особый момент, дочерний элемент загорается в фокусе, освещая родительский.
parent:hover {}
child:hover { parent { /* Режим мирного города: родители пока не светятся. */ } }
Запомните: Сейчас в CSS нет возможности напрямую воздействовать на родительский элемент через событие наведения дочернего. Но с применением Javascript или умело выбранных CSS-трюков можно создать впечатляющий эффект.
Полезные материалы
- Child and Sibling Selectors от CSS-Tricks — Обстоятельное руководство по взаимоотношениям элементов в CSS.
- MDN Web Docs – Псевдокласс :hover — Официальное руководство по использованию псевдокласса
:hover.
- W3Schools – How TO – Image Hover Overlay — Урок по созданию эффекта наведения для изображений с персонализированными примерами на HTML и CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда