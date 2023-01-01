Изменение синего свечения при фокусе в Bootstrap: CSS код#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если хочется избавиться от синей подсветки при фокусе на элементах ввода Bootstrap, стоит использовать свойство
box-shadow: none;. Если же вы хотите подсветку при фокусе другого цвета, укажите
box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(ВашЦвет, Прозрачность);.
input:focus {
box-shadow: none; /* Так подсветка остается в прошлом */
}
/* Или для подсветки фокуса выбранным цветом, например, красным с прозрачностью 25% */
input:focus {
box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 0, 0, 0.25); /* Словно вспышка красной световой ракеты! */
}
Для корректного отображения изменений убедитесь, что ваши стили подключены после bootstrap.css.
Руководство по детализированной стилизации
Выбирая стиль фокуса для элементов ввода, мы заботимся не только о визуальной гармонии проекта, но и о его доступности.
Создание визуального единства
Стили фокуса, заданные в Bootstrap, затрагивают
<input>,
<textarea> и
<select>. Внеся изменения в эти стили, нам нужно обеспечить их однородность:
.form-control:focus {
border-color: #ced4da; /* Обновляем рамку до более сдержанного стиля */
outline: none; /* Стандартный контур мы отправляем в архив */
box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25); /* Меняем атмосферу с помощью теней */
}
Зона применения стилей
Применяйте индивидуальные стили к определенным элементам или классам, чтобы ваши модификации были целенаправленными и локализованными:
input.my-custom-input:focus {
box-shadow: none; /* Эффекты воздействия выключим */
border-color: #ff7518; /* Обрамление в апельсиновых тонах */
}
Бонусы использования Sass
Работая с Bootstrap и Sass, можно внести локальные изменения, редактируя переменные в
_variables.scss или создавая настраиваемые
@mixin, что существенно упростит процесс:
$primary: #007bff; // Лазурное небо для вашей страницы
$input-focus-border-color: lighten($primary, 20%); // И мягкий оттенок для наших лазурных "облаков"
Не забудьте скомпилировать файлы Sass в CSS перед их публикацией.
Визуализация
Примеры визуальных изменений подсветки элементов ввода в Bootstrap могут быть представлены так:
- 👔 Стандартное видение (выделение по умолчанию)
- 🔵 По умолчанию (синий цвет Bootstrap)
- 🎨 Персонифицированное видение (индивидуальные стили CSS)
Редактирование:
input:focus {
box-shadow: none; /* Отключаем стандартную синюю подсветку */
border-color: #FF5733; /* Элемент ввода поджигаем */
}
Результат:
- 👔✂️🎨 Индивидуально наряженный элемент ввода (без стандартного синего, но с стильной рамкой)
Руководство по продвинутой кастомизации
Помимо визуального соответствия, стоит также присмотреться к таким вещам как доступность, совместимость с браузерами, сбалансированность выбора цветов и создание динамичных взаимодействий – всё для улучшения пользовательского опыта.
Полезные материалы
- Элементы формы · Bootstrap v5.0 — Официальная документация Bootstrap.
- outline – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Подробное описание свойства CSS
outline.
- Как скрыть цвет автозаполнения в Chrome? – Stack Overflow — Хитрости работы со стилями автозаполнения в Chrome.
- Подождите... – Codepen — Живой пример изменения подсветки элемента формы Bootstrap.
- html – Изменение синего свечения при фокусе на элементах ввода Bootstrap – Stack Overflow — Обсуждение в комьюнити о замене стандартной подсветки Bootstrap.
- Дизайн для облегчения взаимодействия – A List Apart — Руководство по созданию удобных для пользователя интерфейсов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда