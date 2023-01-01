Изменение синего свечения при фокусе в Bootstrap: CSS код

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Быстрый ответ

Если хочется избавиться от синей подсветки при фокусе на элементах ввода Bootstrap, стоит использовать свойство box-shadow: none; . Если же вы хотите подсветку при фокусе другого цвета, укажите box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(ВашЦвет, Прозрачность); .

CSS Скопировать код input:focus { box-shadow: none; /* Так подсветка остается в прошлом */ } /* Или для подсветки фокуса выбранным цветом, например, красным с прозрачностью 25% */ input:focus { box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 0, 0, 0.25); /* Словно вспышка красной световой ракеты! */ }

Для корректного отображения изменений убедитесь, что ваши стили подключены после bootstrap.css.

Руководство по детализированной стилизации

Выбирая стиль фокуса для элементов ввода, мы заботимся не только о визуальной гармонии проекта, но и о его доступности.

Создание визуального единства

Стили фокуса, заданные в Bootstrap, затрагивают <input> , <textarea> и <select> . Внеся изменения в эти стили, нам нужно обеспечить их однородность:

CSS Скопировать код .form-control:focus { border-color: #ced4da; /* Обновляем рамку до более сдержанного стиля */ outline: none; /* Стандартный контур мы отправляем в архив */ box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25); /* Меняем атмосферу с помощью теней */ }

Зона применения стилей

Применяйте индивидуальные стили к определенным элементам или классам, чтобы ваши модификации были целенаправленными и локализованными:

CSS Скопировать код input.my-custom-input:focus { box-shadow: none; /* Эффекты воздействия выключим */ border-color: #ff7518; /* Обрамление в апельсиновых тонах */ }

Бонусы использования Sass

Работая с Bootstrap и Sass, можно внести локальные изменения, редактируя переменные в _variables.scss или создавая настраиваемые @mixin , что существенно упростит процесс:

scss Скопировать код $primary: #007bff; // Лазурное небо для вашей страницы $input-focus-border-color: lighten($primary, 20%); // И мягкий оттенок для наших лазурных "облаков"

Не забудьте скомпилировать файлы Sass в CSS перед их публикацией.

Визуализация

Примеры визуальных изменений подсветки элементов ввода в Bootstrap могут быть представлены так:

👔 Стандартное видение (выделение по умолчанию)

🔵 По умолчанию (синий цвет Bootstrap)

🎨 Персонифицированное видение (индивидуальные стили CSS)

Редактирование:

CSS Скопировать код input:focus { box-shadow: none; /* Отключаем стандартную синюю подсветку */ border-color: #FF5733; /* Элемент ввода поджигаем */ }

Результат:

👔✂️🎨 Индивидуально наряженный элемент ввода (без стандартного синего, но с стильной рамкой)

Руководство по продвинутой кастомизации

Помимо визуального соответствия, стоит также присмотреться к таким вещам как доступность, совместимость с браузерами, сбалансированность выбора цветов и создание динамичных взаимодействий – всё для улучшения пользовательского опыта.

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