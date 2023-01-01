Изменение шрифта и размера шрифта в HTML: input tag

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если требуется срочно изменить шрифт элемента input , следует применить к нему свойства CSS font-family и font-size :

HTML Скопировать код <input type="text" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px;">

Теперь элемент <input> оформлен с использованием шрифта Arial и размером 16px.

Обобщённое применение стилей: использование селекторов

Оставьте инлайновые стили в пользу CSS-селекторов:

CSS Скопировать код /* Селектор по ID */ #myStylishInput { font-family: 'Courier New', monospace; // Шарм печатной машинки всегда к месту font-size: 18px; }

Назначьте этот стиль в HTML:

HTML Скопировать код <input type="text" id="myStylishInput">

Управляйте стилями в целом, используя селекторы по типу атрибута для всех input :

CSS Скопировать код /* Селектор по атрибуту */ input[type=text] { font-family: 'Verdana', sans-serif; // Для современного и простого вида font-size: 14px; }

Используйте веб-шрифты

Благодаря возможностям CSS3 можно использовать веб-шрифты, например, с Google Fonts:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">

Преобразуем обычные поля ввода:

CSS Скопировать код input { font-family: 'Poppins', sans-serif; // Жалко немного разнообразия в обойму шрифтов font-size: 16px; }

Адаптация и взаимодействие: отзывчивые и стили при наведении

Современный веб не мыслится без адаптивности. Используйте динамические единицы измерения для подстройки под различные размеры экранов:

CSS Скопировать код input { font-size: calc(1vmin + 10px); // Размер шрифта имеет значение }

Добавьте интерактивности с помощью стилей при наведении:

CSS Скопировать код input:hover { background-color: #f0f0f0; font-size: 22px; // Сюрприз! Шрифт увеличивается при наведении курсора }

Визуализация

Представьте, что мы "переодеваем" наш <input> :

HTML Скопировать код <input style="font-family: 'Comic Sans MS', cursive; font-size: 20px;">

Превращаем одежду нашего <input> :

Markdown Скопировать код Было: [🎽] Стало: [👕]

Перед вами <input> в шрифте Comic Sans размером 20px.

Принципы качественного дизайна и доступности

Хороший дизайн требует согласованности. Настраивая стили, не забывайте о доступности:

CSS Скопировать код input { font-size: larger; /* Упрощаем чтение для пользователей с ограничениями зрения */ }

Использование атрибутов aria-label помогает программам для чтения с экрана:

HTML Скопировать код <input type="text" aria-label="Имя пользователя">

Найдите баланс между стильными решениями и удобством использования для создания лучшего пользовательского опыта.

Применение стилей в зависимости от контекста

Выбирайте стиль в соответствии с контекстом. Для коротких заметок подойдут меньшие шрифты:

CSS Скопировать код input.shortInfo { font-family: 'Tahoma', sans-serif; // Компактность и содержательность font-size: 12px; }

Для критически важных полей или для отображения ошибок используйте бросающиеся в глаза стили:

CSS Скопировать код input.error { font-family: 'Impact', sans-serif; // Выразительный шрифт для важных сообщений font-size: 14px; color: #FF0000; }

Полезные материалы