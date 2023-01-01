Изменение шрифта и размера шрифта в HTML: input tag#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Если требуется срочно изменить шрифт элемента
input, следует применить к нему свойства CSS
font-family и
font-size:
<input type="text" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
Теперь элемент
<input> оформлен с использованием шрифта Arial и размером 16px.
Обобщённое применение стилей: использование селекторов
Оставьте инлайновые стили в пользу CSS-селекторов:
/* Селектор по ID */
#myStylishInput {
font-family: 'Courier New', monospace; // Шарм печатной машинки всегда к месту
font-size: 18px;
}
Назначьте этот стиль в HTML:
<input type="text" id="myStylishInput">
Управляйте стилями в целом, используя селекторы по типу атрибута для всех
input:
/* Селектор по атрибуту */
input[type=text] {
font-family: 'Verdana', sans-serif; // Для современного и простого вида
font-size: 14px;
}
Используйте веб-шрифты
Благодаря возможностям CSS3 можно использовать веб-шрифты, например, с Google Fonts:
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
Преобразуем обычные поля ввода:
input {
font-family: 'Poppins', sans-serif; // Жалко немного разнообразия в обойму шрифтов
font-size: 16px;
}
Адаптация и взаимодействие: отзывчивые и стили при наведении
Современный веб не мыслится без адаптивности. Используйте динамические единицы измерения для подстройки под различные размеры экранов:
input {
font-size: calc(1vmin + 10px); // Размер шрифта имеет значение
}
Добавьте интерактивности с помощью стилей при наведении:
input:hover {
background-color: #f0f0f0;
font-size: 22px; // Сюрприз! Шрифт увеличивается при наведении курсора
}
Визуализация
Представьте, что мы "переодеваем" наш
<input>:
<input style="font-family: 'Comic Sans MS', cursive; font-size: 20px;">
Превращаем одежду нашего
<input>:
Было: [🎽]
Стало: [👕]
Перед вами
<input> в шрифте Comic Sans размером 20px.
Принципы качественного дизайна и доступности
Хороший дизайн требует согласованности. Настраивая стили, не забывайте о доступности:
input {
font-size: larger; /* Упрощаем чтение для пользователей с ограничениями зрения */
}
Использование атрибутов
aria-label помогает программам для чтения с экрана:
<input type="text" aria-label="Имя пользователя">
Найдите баланс между стильными решениями и удобством использования для создания лучшего пользовательского опыта.
Применение стилей в зависимости от контекста
Выбирайте стиль в соответствии с контекстом. Для коротких заметок подойдут меньшие шрифты:
input.shortInfo {
font-family: 'Tahoma', sans-serif; // Компактность и содержательность
font-size: 12px;
}
Для критически важных полей или для отображения ошибок используйте бросающиеся в глаза стили:
input.error {
font-family: 'Impact', sans-serif; // Выразительный шрифт для важных сообщений
font-size: 14px;
color: #FF0000;
}
Полезные материалы
- font | CSS-Tricks — Полное руководство по сокращённому свойству
fontв CSS.
- <input>: The Input (Form Input) element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Официальная документация MDN по стилизации элементов
<input>с помощью CSS.
- Designing Efficient Web Forms: On Structure, Inputs, Labels And Actions — Smashing Magazine — Глубокие мысли о создании высокоэффективных веб-форм, включая выбор шрифтов и стилей.
- font-size | Codrops — Обширный справочник по пониманию и использованию
font-sizeв CSS.
- Typography in ten minutes | Butterick’s Practical Typography — Концентрированное и объемное руководство по типографике, полезное в контексте веб-дизайна.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда