Изменение размеров div с сохранением пропорций: CSS решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы элемент
div при изменении размера окна сохранял пропорции, примените свойство
aspect-ratio в совокупности с относительной шириной. Например:
.div-ratio {
width: 100%; /* Гибкая ширина для любых устройств */
aspect-ratio: 16 / 9; /* Пропорции, аналогичные экрану — 16:9 */
}
<div class="div-ratio"></div>
Таким образом, будет сохраняться соотношение сторон 16:9, характерное для широкоформатных экранов, независимо от изменения размеров окна просмотра.
Трюк с padding-top для сохранения пропорций
Ранее вы, вероятно, сталкивались с методикой использования padding-top для сохранения пропорций? Вот как она работает:
.aspect-ratio-box {
position: relative;
width: 100%; /* Ширина всего экрана для максимального визуального восприятия */
padding-top: 56.25%; /* Делим высоту на ширину (9 / 16 = 0.5625) и сохраняем соотношение 16:9 */
}
.aspect-ratio-box > .content {
position: absolute;
top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; /* Заполняем всю область родительского блока */
}
<div class="aspect-ratio-box">
<div class="content">Ваш контент выглядит превосходно, пропорции сохранены!</div>
</div>
Использование метода с
padding-top позволяет сохранить заданное соотношение сторон благодаря ширине контейнера.
Свойство display и магическая сила псевдоэлементов
Если вы предпочитаете применять самые современные браузеры, можно воспользоваться псевдоэлементом
::before с свойством
display для сохранения пропорций без указания явного значения высоты:
.ratio-container::before {
content: '';
display: block;
padding-top: 56.25%; /* Магия сохранения соотношения сторон 16:9 */
}
.ratio-container > .content {
position: absolute;
top: 0;
width: 100%; height: 100%; /* Мы занимаем всю область родительского блока */
}
Псевдоэлемент
::before создает «невидимый» слой, который служит основанием для пропорций, а содержимое благодаря абсолютному позиционированию целиком заполняет указанный объем.
Применение единиц измерения Viewport
Единицы измерения Viewport —
vw и
vh — представляют собой настоящее спасение для достижения действительно адаптивных размеров текста и элементов. Они прекрасно вписываются под размеры окна просмотра:
.responsive-text {
font-size: 4vw; /* Размер текста меняется в соответствии с шириной окна */
}
.fluid-div {
width: 50vw; /* Занимает половину ширины окна */
height: 50vh; /* и половину его высоты */
}
С помощью единиц измерения Viewport можно обеспечить сохранение пропорций не только для контейнеров, но и для элементов типографики, а также их адаптивности к размерам.
Max/Min-width и height для установления адаптивных ограничений
Применяйте max/min-width и max/min-height, чтобы задать максимальные и минимальные пределы изменения размеров элемента:
.bounded-ratio-div {
width: 80%; /* Элемент масштабируется осознанно */
max-width: 800px;
min-width: 300px;
aspect-ratio: 16 / 9;
}
Такая стратегия позволяет элементу меняться в размерах, при этом сохраняя свои пропорции и избегая слишком крупных или мелких форм.
Решение проблем верстки с помощью clearfix
Clearfix может эффективно устранить некоторые проблемы верстки у элементов с
float, особенно в адаптивном дизайне. Он помогает родительскому блоку принимать во внимание свои «плавающие» дочерние элементы:
.clearfix::after {
content: '';
display: table;
clear: both; /* Очистка в верстке */
}
Clearfix гарантирует, что плавающие элементы не выходят за пределы родительского элемента, что великолепно сочетается с сохранением соотношения сторон.
Переиспользуемые CSS-классы для задания соотношения сторон
Создавайте переиспользуемые CSS-классы для удобства сохранения пропорций и соблюдения принципа DRY (Don't Repeat Yourself, то есть "Не повторяй себя"). Это поможет сохранить ваш HTML-код чистым и аккуратным:
.aspect-ratio-16-9 {
aspect-ratio: 16 / 9; /* Просто добавьте класс — и пропорции 16:9 сохранены */
}
.aspect-ratio-4-3 {
aspect-ratio: 4 / 3; /* Также легко сохранить и пропорции 4:3 */
}
/* Используйте классы для div, чтобы задать нужное соотношение */
<div class="aspect-ratio-16-9"></div>
<div class="aspect-ratio-4-3"></div>
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда