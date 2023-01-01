Изменение размера шрифта в текстовом поле HTML и CSS

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Быстрый ответ

Для изменения размера шрифта в текстовом поле присвойте атрибут style тегу <input> , указав CSS-свойство font-size :

HTML Скопировать код <input type="text" style="font-size: 20px;">

Таким образом, размер шрифта будет установлен в 20 пикселей. Выберите значение, которое соответствует требованиям вашего дизайна.

В качестве альтернативы можно использовать относительные единицы измерения, такие как em или rem :

HTML Скопировать код <input type="text" style="font-size: 1.25em;">

В этом примере 1.25em изменит размер шрифта в соответствии с размером шрифта родительского элемента.

Путь от встроенных к внешним стилям

Нужно отойти от временных решений и перейти к эффективному управлению типографикой в ваших формах.

Улучшаем текстовые поля с помощью CSS

Оптимальным решением будет прописывать стили в внешнем CSS-файле или в блоке <style> :

CSS Скопировать код /* Стилизация через внешний file.css или секцию <style> */ input[type="text"], textarea { font-size: 18px; /* Выберите подходящее значение */ }

Этот подход помогает обеспечивать консистентность визуальных элементов сайта и обеспечивает более эффективный контроль над стилями, нежели при использовании встроенного CSS.

Применение относительных единиц для размера шрифта

Использование относительных единиц помогает адаптировать дизайн к различным устройствам и пользовательским настройкам:

CSS Скопировать код input[type="text"], textarea { font-size: 1rem; /* Универсальный размер, 1rem соответствует размеру шрифта корневого элемента */ }

Этот подход уважает предпочтения пользователей в их браузерах и ОС, создавая ориентированный на пользователя интерфейс.

Эффективное применение CSS-селекторов

Используйте CSS-селекторы с фокусом на конкретные задачи:

CSS Скопировать код /* Класс для группы текстовых полей */ .textbox-large { font-size: 24px; /* Увеличиваем размер шрифта, словно укрепляем мышцы после тренировки */ }

Присвоив класс .textbox-large определённым элементам input , вы сможете акцентировать внимание на ключевых текстовых полях.

Стремление к консистентности и доступности

С развитием проекта на передний план выходят вопросы управления и удобства использования.

Разработка структуры стилей для будущего успеха

Создание стилей с учетом их эффективного восприятия и поддержки в будущем:

CSS Скопировать код /* Явные комментарии для пояснения назначения */ input[type="text"].textbox-important { font-size: 20px; /* Увеличиваем визуальную важность поля ввода за счет его размера */ }

Сведение использования встроенных стилей к минимуму и четкое структурирование HTML помогут поддерживать код. Стили следует переносить в внутренние или внешние CSS.

Создание доступного дизайна для всех пользователей

Учитывайте в дизайне потребности пользователей с нарушениями зрения:

CSS Скопировать код /* Продуманный дизайн */ @media (prefers-reduced-motion: reduce) { input[type="text"], textarea { font-size: larger; /* Читаемость имеет важное значение! */ } }

Стремитесть создавать текстовые поля, которые легко читаются и используются. Увеличенные размеры шрифта улучшат интерактивность для многих пользователей.

Визуализация

Настройка размера шрифта в текстовом поле столь же проста, как регулировка масштаба текста:

Markdown Скопировать код До: +-------------------+ | Обычный текст... | +-------------------+ После: +-------------------+ | Увеличиваем! | +-------------------+

CSS-свойство: font-size

CSS Скопировать код textarea { font-size: 20px; /* Регулируем масштабирование */ }

Изменение размера шрифта с помощью font-size приводит к увеличению или уменьшению содержимого текстового поля. 🎈 ➡️ 🎈🔍

Лучшие практики для идеальных текстовых полей

Сделайте текстовые поля соответствующими вашему проектному замыслу.

Гармонично вписываем размер шрифта в общий дизайн

Убедитесь, что размер шрифта в текстовых полях гармонично сочетается с общим визуальным оформлением. Это обеспечивает единый пользовательский интерфейс и плавный пользовательский опыт.

CSS Скопировать код /* Базовые стили для общего вида */ :root { --base-font-size: 16px; } input[type="text"], textarea { font-size: var(--base-font-size); /* Обеспечиваем консистентность и гармонию */ }

Использование CSS кастомных переменных облегчает поддержание стиля на разных участках проекта.

Предотвращаем проблемы с переполнением

Следите за тем, чтобы текст всегда помещался в поля ввода, даже при увеличении размера шрифта:

CSS Скопировать код textarea { font-size: 16px; overflow-y: auto; /* Появление скролла при необходимости, как супергерой */ }

Адаптируемся к различным размерам экрана с помощью медиа-запросов

Настройте размер шрифта в зависимости от размера экрана с помощью медиа-запросов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { input[type="text"], textarea { font-size: 14px; /* Уменьшенный размер для мобильных устройств */ } }

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