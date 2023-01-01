Изменение размера поля input с типом "number" в HTML#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Размеры поля
<input type="number"> устанавливаются при помощи CSS, задавая свойства
width и
height. Если ваши стили взаимодействуют с другими, добавьте ключевое слово
!important, чтобы предоставить им более высокий приоритет.
input[type="number"] {
width: 200px !important; /* Потому что размер имеет значение */
height: 40px !important; /* И высота не исключение */
}
Этот фрагмент кода обеспечит сохранение заданных размеров для числового поля ввода. Корректируйте эти значения с учетом дизайна вашего проекта.
Проблемы изменения размера
HTML5 привнес множество новшеств, но, возможно, вы столкнулись с тем, что атрибут
size не влияет на
type="number". Детали работы с полем
<input type="number"> требуют более тонкой настройки, которую мы и рассмотрим.
Загадка атрибута
size
Атрибут
size отлично работает для
text,
password, но оказывается бессильным против
number. И не забывайте:
size отождествляется с количеством видимых символов, а не с физическими размерами!
Обход кроссбраузерности
Различные браузеры используют собственные стили, что может привести к неожиданному виду ваших полей ввода. Чтобы избежать этой проблемы, задайте фиксированные ширины с помощью CSS.
Игра с атрибутами
min и
max
Атрибуты
min и
max устанавливают допустимый диапазон числовых значений и не влияют на ширину поля, помогая ограничить ввод пользователя в нужных пределах.
Адаптивность во имя гибкости макетов
При создании адаптивного дизайна используйте проценты или единицы, относящиеся к размерам экрана, для того чтобы поля ввода естественно дополняли любое пространство.
Визуализация
Работа с
input type="number" напоминает корректировку размера вагона под различную ширину железнодорожных путей:
Стандартная колея: |---------------------|
Под узкий путь размер вагона должен быть уменьшен:
Узкая колея: |---|
Стандартная колея: |---------------------|
Но существует минимум для размера вагона:
Минимальный размер: |------|
Неиспользуемое пространство: |--------------------|
С помощью CSS можно настроить размер поля ввода, отходя от стандартных настроек браузера:
Ваша CSS-мастерская: |---|
Новая колея: |---|
Правильная настройка размера требует точных стилей, а не применения стандартных настроек браузера!
Лучшие практики и техники
Адаптивные поля ввода
Создание динамичной ширины для разных экранов возможно при помощи процентов или единиц, связанных с размером экрана:
input[type="number"] {
width: 50%; /* Займет половину ширины родительского элемента */
/* или */
width: 25vw; /* Четверть ширины экрана, что весьма комфортно */
}
Подготовка полей под длинные числовые значения
Поля ввода следует делать достаточно широкими для размещения максимально возможных числовых значений, которые может ввести пользователь.
Использование
<input type="range">
Если речь идет о числовом диапазоне,
<input type="range"> мож
ет быть отличной альтернативой, предлагая более наглядную визуализацию, которую можно стилизовать в соответствии со стилем сайта.
Гибкость макетов
Для создания интуитивно понятных и легко масштабируемых макетов используйте Flexbox и CSS Grid:
.form-container {
display: flex; /* Flexbox не только для визуального улучшения */
justify-content: space-between;
}
Полезные материалы
- Можно ли скрыть стрелки управления в числовом поле HTML5
input[type='number']? — Обсуждение стилизации числового поля в HTML с практическими решениями.
<input>: Элемент ввода формы — Детальное руководство по поведению и особенностям элементов ввода в HTML.
- Как создать адаптивную форму с помощью CSS — Пошаговое руководство по созданию адаптивных полей ввода в HTML с использованием CSS.
- Полное руководство по таблицам — Хотя это не напрямую связано с полями ввода, статья дает полезные советы по структурированию веб-элементов которые могут быть связаны с вашими полями ввода.
- Советы по стилизации модального окна — Статья предлагает идеи о стилизации компонентов интерфейса пользователя, которые могут быть полезными при работе с полями ввода в модальных окнах.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда