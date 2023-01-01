Изменение размера поля input с типом "number" в HTML

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Быстрый ответ

Размеры поля <input type="number"> устанавливаются при помощи CSS, задавая свойства width и height . Если ваши стили взаимодействуют с другими, добавьте ключевое слово !important , чтобы предоставить им более высокий приоритет.

CSS Скопировать код input[type="number"] { width: 200px !important; /* Потому что размер имеет значение */ height: 40px !important; /* И высота не исключение */ }

Этот фрагмент кода обеспечит сохранение заданных размеров для числового поля ввода. Корректируйте эти значения с учетом дизайна вашего проекта.

Проблемы изменения размера

HTML5 привнес множество новшеств, но, возможно, вы столкнулись с тем, что атрибут size не влияет на type="number" . Детали работы с полем <input type="number"> требуют более тонкой настройки, которую мы и рассмотрим.

Загадка атрибута size

Атрибут size отлично работает для text , email и password , но оказывается бессильным против number . И не забывайте: size отождествляется с количеством видимых символов, а не с физическими размерами!

Обход кроссбраузерности

Различные браузеры используют собственные стили, что может привести к неожиданному виду ваших полей ввода. Чтобы избежать этой проблемы, задайте фиксированные ширины с помощью CSS.

Игра с атрибутами min и max

Атрибуты min и max устанавливают допустимый диапазон числовых значений и не влияют на ширину поля, помогая ограничить ввод пользователя в нужных пределах.

Адаптивность во имя гибкости макетов

При создании адаптивного дизайна используйте проценты или единицы, относящиеся к размерам экрана, для того чтобы поля ввода естественно дополняли любое пространство.

Визуализация

Работа с input type="number" напоминает корректировку размера вагона под различную ширину железнодорожных путей:

Markdown Скопировать код Стандартная колея: |---------------------|

Под узкий путь размер вагона должен быть уменьшен:

Markdown Скопировать код Узкая колея: |---| Стандартная колея: |---------------------|

Но существует минимум для размера вагона:

Markdown Скопировать код Минимальный размер: |------| Неиспользуемое пространство: |--------------------|

С помощью CSS можно настроить размер поля ввода, отходя от стандартных настроек браузера:

Markdown Скопировать код Ваша CSS-мастерская: |---| Новая колея: |---|

Правильная настройка размера требует точных стилей, а не применения стандартных настроек браузера!

Лучшие практики и техники

Адаптивные поля ввода

Создание динамичной ширины для разных экранов возможно при помощи процентов или единиц, связанных с размером экрана:

CSS Скопировать код input[type="number"] { width: 50%; /* Займет половину ширины родительского элемента */ /* или */ width: 25vw; /* Четверть ширины экрана, что весьма комфортно */ }

Подготовка полей под длинные числовые значения

Поля ввода следует делать достаточно широкими для размещения максимально возможных числовых значений, которые может ввести пользователь.

Использование <input type="range">

Если речь идет о числовом диапазоне, <input type="range"> мож ет быть отличной альтернативой, предлагая более наглядную визуализацию, которую можно стилизовать в соответствии со стилем сайта.

Гибкость макетов

Для создания интуитивно понятных и легко масштабируемых макетов используйте Flexbox и CSS Grid:

CSS Скопировать код .form-container { display: flex; /* Flexbox не только для визуального улучшения */ justify-content: space-between; }

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