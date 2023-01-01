Изменение прозрачности фонового изображения с CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для изменения прозрачности фонового изображения используйте псевдоэлементы
::before или
::after, установив необходимую величину
opacity. При этом содержимое элемента останется непрозрачным, а фон с изображением приобретёт заданную прозрачность.
.element::before {
content: "";
background-image: url('your-image.jpg');
opacity: 0.5;
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
Выбранный метод приводит к тому, что текст на переднем плане остаётся чётким, а фоновое изображение становится полупрозрачным, создавая эффект прозрачности фонового изображения.
Реализация плавных переходов
Для создания визуального эффекта плавной смены прозрачности изображения со временем используйте CSS-переходы.
.element::before {
transition: opacity 0.5s ease;
}
.element:hover::before {
opacity: 0.7;
}
Интерфейс можно сделать адаптивным, меняя прозрачность с помощью CSS-псевдоклассов, таких как
:hover, или динамически применяя JavaScript для работы с классами элементов.
Использование сгенерированного контента для подстройки изображения
Свойство
content в сгенерированном контенте CSS, наряду с функцией
url(), позволяет установить фоновое изображение:
.element::before {
content: url('your-image.jpg');
/* Обязательные дополнительные свойства */
}
Вы также можете создать слои с линейными градиентами, используя цвета в формате
rgba, чтобы точно настроить уровни прозрачности:
.element::before {
background-image: linear-gradient(
rgba(255, 255, 255, 0.5),
rgba(255, 255, 255, 0.5)
), url('your-image.jpg');
}
Новые подходы для работы с фонами
Использование свойства box-shadow для создания прозрачности
Свойство box-shadow с параметрами внутренней тени позволяет создать эффект прозрачности фонового изображения, обходясь без использования
opacity.
.element {
box-shadow: inset 0 0 0 1000px rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
Создание слоёв с помощью многочисленных фонов
Исследуйте новые визуальныe возможности с несколькими фонами, наложенными друг на друга и имеющими разную прозрачность.
.element {
background-image:
linear-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0.5)),
url('your-image.jpg');
}
Использование техники спрайтов для универсальной прозрачности
Для оптимальной загрузки воспользуйтесь техникой спрайтов, которая помогает сохранить производительность: заранее создавайте изображения с разной прозрачностью.
Визуализация
Если представить окно с тонированным стеклом, которое рассеивает свет но не позволяет изменять прозрачность,
🖼️🔲🔳 – тогда это ваше окно с фиксированной прозрачностью (фоновое изображение в CSS).
А, управление светом в комнате можно осуществить через шторы (after🚪).
.window::after { /* 🚪 здесь играют роль шторы */
content: "";
display: block;
position: absolute;
top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Добавленная тень, подрезающая свет */
}
В нашей аналогии именно шторы, а не стекло, помогают регулировать прозрачность фонового изображения в CSS, при этом первоначальное содержимое остаётся неизменным.
|Прозрачность элемента
|Прозрачность ::after (над изображением)
|Полная 😎
|Регулируемая 🌗
Адаптация под адаптивный дизайн
При проектировании адаптивных макетов регулируйте прозрачность через альфа-канал, учитывая состояние элемента или медиа-запросы, чтобы достичь плавного и отзывчивого интерфейса.
Поддержка устаревших браузеров
Максимум совместимости с различными браузерами достигается благодаря использованию префиксов вендоров и свойств набора
box-shadow. Для сохранения аккуратности оформления и чтобы не влиять на дочерние элементы, объединяйте значения
rgba с
opacity.
Полезные материалы
- background-blend-mode | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Полное руководство по свойству background-blend-mode в CSS.
- background-image – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация по свойству
background-imageв CSS.
- CSS Backgrounds — Обучающее руководство по использованию свойств фона в CSS.
- CSS Image Opacity / Transparency — Примеры применения прозрачности и полупрозрачности изображений с помощью CSS.
- Краткое введение в прозрачность и RGBA – CSS3 . Info — Обзор прозрачности и RGBA в CSS3.
- Использование множественных фонов в CSS3 – CSS3 . Info — Техники применения нескольких фонов в CSS3 для современного веб-дизайна.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда