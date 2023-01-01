Изменение font-weight в Bootstrap: предопределенные классы

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Быстрый ответ

В Bootstrap для установки жирности шрифта можно использовать такие вспомогательные классы как .fw-bold для жирного текста, .fw-semibold для полужирного и .fw-normal для текста с нормальной толщиной шрифта:

HTML Скопировать код <strong class="fw-bold">Жирный текст во всей своей красе!</strong> <strong class="fw-semibold">Полужирный текст – оптимальный вариант</strong> <span class="fw-normal">Обычный текст, спокойствие и умеренность</span>

Это помогает сохранить порядок в CSS, делая его аккуратным и структурированным.

Вспомогательные классы Bootstrap для контролирования жирности текста

Bootstrap порадует вас разнообразием уровней толщины шрифтов. В четвёртой версии фреймворка появились такие классы как .font-weight-bold , .font-weight-normal и .font-weight-light , призванные облегчить и усовершенствовать выделение текста, сохраняя при этом стиль и оформление в духе Bootstrap.

Нет необходимости создавать собственные классы

Если Bootstrap предоставляет обширный спектр готовых классов, то нет никакой необходимости усложнять ситуацию, создавая собственные CSS-классы, такие как .font-bold . Вместо этого можно применять уже существующие классы, что сэкономит время и спасёт от неконсистентности дизайна.

Помните проверенную истину: не стоит чинить то, что работает.

Дальше простого: управление жирностью текста с использованием классов Bootstrap

Для быстрого применения жирного начертания текста идеально подойдёт тег <strong>. Однако, если вам нужен полный контроль над всеми градациями жирности, то стоит обратиться к классам Bootstrap, таким как .fw-light , .fw-normal , .fw-bold и .fw-bolder . Они помогут передать все нюансы текстового сообщения.

Визуализация

Представьте набор классов Bootstrap для контроля жирности шрифта как универсальную ящичку с инструментами (🧰), где каждый инструмент соответствует определённому уровню жирности:

Markdown Скопировать код | Класс Bootstrap | Инструмент | Жирность | |--------------------|---------------|-------------| | .fw-light | 🪶 Перышко | Лёгкий | | .fw-normal | 📄 Листок | Нормальный | | .fw-bold | 🔨 Молот | Жирный | | .fw-bolder | 🛠️ Кувалда | Очень жирный|

Применение этого набора классов Bootstrap существенно улучшит вашу стилистику.

Сохранение единства визуального внешнего вида

Консистентность — залог успешного дизайна. Преднастроенные классы Bootstrap помогают её достичь, минимизируя визуальные недочёты, которые могут возникнуть при использовании самописных классов. Созданием классов в Bootstrap занимаются профессионалы, которые проводят тщательное тестирование для обеспечения идеального визуального восприятия.

Пользовательские классы: когда это необходимо

Иногда для специальных проектов стандартные классы Bootstrap не подойдут. В таких случаях создание собственных CSS-классов может быть оправданным, например:

CSS Скопировать код /* Когда 300 — это новый нормальный вес */ .font-weight-300 { font-weight: 300; }

Используйте собственные классы обдуманно, когда это действительно необходимо:

HTML Скопировать код <p class="font-weight-300">Текст лёгкости лета</p>

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