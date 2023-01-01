Изменение фона div в зависимости от ширины экрана#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
CSS @media правила применить во встроенных стилях невозможно. Однако существует возможность изменять стили в зависимости от разрешения экрана посредством JavaScript. Рассмотрим пример:
window.matchMedia('(max-width: 600px)').matches
? document.getElementById('example').style.color = 'blue' // При ширине окна <= 600px цвет текста синий.
: document.getElementById('example').style.color = 'red'; // В противном случае цвет текста красный.
Этот сценарий меняет цвет текста на синий или красный, в зависимости от ширины окна браузера. Отметим, что для создания масштабирующегося адаптивного дизайна наилучшим решением будет использование
@media в теге
<style> или во внешних файлах CSS.
Реализация динамического стилизования без использования встроенных медиа-запросов
Медиа-запросы играют существенную роль в создании адаптивного дизайна. Если требуется динамическая подстройка стилей без прибегания к встроенным CSS, можно воспользоваться следующими альтернативными методами:
JavaScript позволяет менять стили динамически или загружать изображения, соответствующие разрешению экрана пользователя.
CSS Пользовательские свойства, или CSS-переменные, определенные глобально, могут быть модифицированы в тегах
<style>или во внешних CSS-файлах с использованием медиа-запросов. Этот подход придаёт коду более аккуратный вид и упрощает поддержку.
Использование HTML элементов
<picture>и
<source>позволяет загружать наиболее подходящие изображения для разных разрешений экрана без применения медиа-запросов.
Применение CSS переменных и элементов picture
Использование CSS переменных для динамической подстройки
CSS-переменные применяются для изменения значений в одном месте. Используйте их в сочетании с медиа-запросами во внешних стилях для реализации адаптивных решений:
:root {
--dynamic-color: red; // Традиционный цвет опасного!
}
@media (min-width: 600px) {
:root { --dynamic-color: blue; } // Умиротворяющий синий для больших экранов.
}
.example { color: var(--dynamic-color); } // Здравствуйте, динамичность!
Адаптивное изображение с использованием элементов picture и source
С помощью элементов
<picture> и
<source> можно без труда предоставлять изображения, подстраивающиеся под разные размеры экранов, без необходимости использования CSS медиа-запросов:
<picture>
<source media="(min-width: 800px)" srcset="large.jpg">
<source media="(min-width: 400px)" srcset="medium.jpg">
<img src="small.jpg" alt="адаптивное изображение"> // Для малых экранов.
</picture>
В результате всегда происходит загрузка наиболее подходящего изображения, отвечающего разрешению экрана пользователя.
Профессиональные рекомендации по адаптивному дизайну
Дизайн с приоритетом мобильных устройств
Следуя принципу мобильного дизайна в первую очередь, вы начинаете разработку с учетом малых экранов, а затем постепенно расширяете стили для больших устройств. Этот подход известен как прогрессивное улучшение.
Стили с ограниченной областью применения для точечной кастомизации
Атрибут
scoped дает возможность применять блок
<style> непосредственно в HTML, определяя стили лишь для определенной области документа. Однако необходимо проявлять осторожность: данный атрибут не поддерживается во всех браузерах.
<div>
<style scoped>
@media (min-width: 600px) {
.example { background-color: green; } // Зеленый цвет для больших экранов.
}
</style>
<div class="example">Адаптивный контент</div>
</div>
Прототипирование с помощью Bootstrap
Если требуется быстро создать макет или нет желания писать много пользовательского CSS, Bootstrap станет спасением. Его сеточная система и утилитарные классы облегчают управление видимостью и адаптивностью элементов.
Непрерывное обучение и использование инструментов разработки
Следить за последними обновлениями в веб-разработке и стандартами CSS, а также использовать встроенные инструменты разработчика браузеров – все это поможет вам совершенствовать адаптивные стили и уточнять точность селекторов.
Визуализация
Допустимо ли применение CSS
@media правил во встроенных стилях? Иллюстрируем:
<div style="@media (min-width: 600px) { background: lime; }">Недопустимо!</div>
Лаймовый цвет для широких экранов, казалось бы, хорошая идея, однако она противоречит правилам CSS:
🚫 <- [Встроенные @media правила? Ни в коем случае!]
@media правила предполагают наличие
<style> или .css файлов:
✅ <- [@media правила предназначены для <style> или .css файлов!]
Альтернативное создание адаптивных встроенных стилей
Применение JavaScript для динамического стилизирования
JavaScript наделен великолепными возможностями. Он умеет манипулировать встроенными стилями, даже когда статический HTML и CSS этого сделать не могут.
Компонентный подход к стилям
Компонентные подходы в таких фреймворках, как React или Vue, позволяют вам заключить адаптивные стили внутри компонентов, что невозможно с чистым HTML и CSS.
Применение встроенных стилей с использованием CSS-фреймворков
Tailwind CSS предлагает утилитарные классы для встроенных применений, которые упрощают адаптивное стилизование элементов и ускоряют процесс разработки.
Полезные материалы
- Использование CSS пользовательских переменных — погрузитесь глубже в возможности CSS-переменных.
- @media — MDN Web Docs — основы CSS медиа-запросов.
- Can I use… Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы совместимости браузеров с медиа-запросами.
- CSS3 Media Queries – Примеры — W3Schools — практические примеры медиа-запросов для прокачки навыков.
- Адаптивный веб-дизайн – A List Apart — статья, рассматривающая аспекты адаптивного дизайна.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда