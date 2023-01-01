Изменение фона div в зависимости от ширины экрана

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

CSS @media правила применить во встроенных стилях невозможно. Однако существует возможность изменять стили в зависимости от разрешения экрана посредством JavaScript. Рассмотрим пример:

JS Скопировать код window.matchMedia('(max-width: 600px)').matches ? document.getElementById('example').style.color = 'blue' // При ширине окна <= 600px цвет текста синий. : document.getElementById('example').style.color = 'red'; // В противном случае цвет текста красный.

Этот сценарий меняет цвет текста на синий или красный, в зависимости от ширины окна браузера. Отметим, что для создания масштабирующегося адаптивного дизайна наилучшим решением будет использование @media в теге <style> или во внешних файлах CSS.

Реализация динамического стилизования без использования встроенных медиа-запросов

Медиа-запросы играют существенную роль в создании адаптивного дизайна. Если требуется динамическая подстройка стилей без прибегания к встроенным CSS, можно воспользоваться следующими альтернативными методами:

JavaScript позволяет менять стили динамически или загружать изображения, соответствующие разрешению экрана пользователя.

CSS Пользовательские свойства , или CSS-переменные, определенные глобально, могут быть модифицированы в тегах <style> или во внешних CSS-файлах с использованием медиа-запросов. Этот подход придаёт коду более аккуратный вид и упрощает поддержку.

Использование HTML элементов <picture> и <source> позволяет загружать наиболее подходящие изображения для разных разрешений экрана без применения медиа-запросов.

Применение CSS переменных и элементов picture

Использование CSS переменных для динамической подстройки

CSS-переменные применяются для изменения значений в одном месте. Используйте их в сочетании с медиа-запросами во внешних стилях для реализации адаптивных решений:

CSS Скопировать код :root { --dynamic-color: red; // Традиционный цвет опасного! } @media (min-width: 600px) { :root { --dynamic-color: blue; } // Умиротворяющий синий для больших экранов. } .example { color: var(--dynamic-color); } // Здравствуйте, динамичность!

Адаптивное изображение с использованием элементов picture и source

С помощью элементов <picture> и <source> можно без труда предоставлять изображения, подстраивающиеся под разные размеры экранов, без необходимости использования CSS медиа-запросов:

HTML Скопировать код <picture> <source media="(min-width: 800px)" srcset="large.jpg"> <source media="(min-width: 400px)" srcset="medium.jpg"> <img src="small.jpg" alt="адаптивное изображение"> // Для малых экранов. </picture>

В результате всегда происходит загрузка наиболее подходящего изображения, отвечающего разрешению экрана пользователя.

Профессиональные рекомендации по адаптивному дизайну

Дизайн с приоритетом мобильных устройств

Следуя принципу мобильного дизайна в первую очередь, вы начинаете разработку с учетом малых экранов, а затем постепенно расширяете стили для больших устройств. Этот подход известен как прогрессивное улучшение.

Стили с ограниченной областью применения для точечной кастомизации

Атрибут scoped дает возможность применять блок <style> непосредственно в HTML, определяя стили лишь для определенной области документа. Однако необходимо проявлять осторожность: данный атрибут не поддерживается во всех браузерах.

HTML Скопировать код <div> <style scoped> @media (min-width: 600px) { .example { background-color: green; } // Зеленый цвет для больших экранов. } </style> <div class="example">Адаптивный контент</div> </div>

Прототипирование с помощью Bootstrap

Если требуется быстро создать макет или нет желания писать много пользовательского CSS, Bootstrap станет спасением. Его сеточная система и утилитарные классы облегчают управление видимостью и адаптивностью элементов.

Непрерывное обучение и использование инструментов разработки

Следить за последними обновлениями в веб-разработке и стандартами CSS, а также использовать встроенные инструменты разработчика браузеров – все это поможет вам совершенствовать адаптивные стили и уточнять точность селекторов.

Визуализация

Допустимо ли применение CSS @media правил во встроенных стилях? Иллюстрируем:

Markdown Скопировать код <div style="@media (min-width: 600px) { background: lime; }">Недопустимо!</div>

Лаймовый цвет для широких экранов, казалось бы, хорошая идея, однако она противоречит правилам CSS:

Markdown Скопировать код 🚫 <- [Встроенные @media правила? Ни в коем случае!]

@media правила предполагают наличие <style> или .css файлов:

Markdown Скопировать код ✅ <- [@media правила предназначены для <style> или .css файлов!]

Альтернативное создание адаптивных встроенных стилей

Применение JavaScript для динамического стилизирования

JavaScript наделен великолепными возможностями. Он умеет манипулировать встроенными стилями, даже когда статический HTML и CSS этого сделать не могут.

Компонентный подход к стилям

Компонентные подходы в таких фреймворках, как React или Vue, позволяют вам заключить адаптивные стили внутри компонентов, что невозможно с чистым HTML и CSS.

Применение встроенных стилей с использованием CSS-фреймворков

Tailwind CSS предлагает утилитарные классы для встроенных применений, которые упрощают адаптивное стилизование элементов и ускоряют процесс разработки.

Полезные материалы