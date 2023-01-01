Изменение CSS свойства через атрибут aria-expanded в HTML#CSS и верстка #Теги и атрибуты #Доступность (ARIA)
Быстрый ответ
Для оформления элементов с использованием
aria-expanded="true" наиболее подходящими будут селекторы атрибутов CSS. Они позволяют динамически менять визуальный стиль элементов в соответствии с состоянием атрибута.
Пример:
button[aria-expanded="true"] {
color: red; /* Кнопка примет красный цвет, если будет в раскрытом состоянии */
}
Через JavaScript мы будем переключать значение
aria-expanded между
true и
false, что сигнализирует о необходимости активировать определённую стилизацию.
Кусок кода:
document.querySelector('#toggle').addEventListener('click', function() {
var expanded = this.getAttribute('aria-expanded') === 'true';
this.setAttribute('aria-expanded', !expanded);
});
Основные пункты:
- Селектор
[aria-expanded="true"]в CSS отвечает за стилизацию элементов.
- JavaScript изменяет значение
aria-expandedдля корректировки стиля в зависимости от текущего состояния элемента.
Глубокое погружение в материал
Добавим некоторую изюминку, используя JavaScript не только для коррекции
aria-expanded, но и для манипуляций с CSS-свойствами:
document.querySelector('#advancedToggle').addEventListener('click', function() {
this.classList.toggle('is-expanded');
var expanded = this.getAttribute('aria-expanded') === 'true';
this.setAttribute('aria-expanded', !expanded);
});
Теперь, переключение класса
.is-expanded вносит сложные изменения во внешний вид:
button.is-expanded {
transform: rotate(180deg); /* При раскрытии кнопка поворачивается на 180 градусов! */
}
Мы можем использовать переходы и анимации, чтобы визуальная обратная связь стала более плавной и видимой.
Думаем в категориях состояний: делаем CSS восприимчивым
Ваши стили должны корректно реагировать как на состояние
aria-expanded="true", так и на дефолтное или состояние
false:
/* Дефолтное состояние */
button {
transition: background-color 0.3s ease;
}
/* Раскрытое состояние */
button[aria-expanded="true"] {
background-color: green; /* Кнопка принимает зелёный цвет, подчёркивая свою экологичность в раскрытом состоянии */
}
Важный момент: если возникают проблемы с приоритетностью или наследованием в CSS, соединяйте селекторы атрибутов с классами:
nav.main-navigation button[aria-expanded="true"] {
border: 2px solid blue; /* Теперь только раскрытые кнопки в рамках .main-navigation будут иметь синюю рамку! */
}
С помощью этого подхода вы сможете точечно применять стили к кнопкам внутри
.main-navigation, которые в данный момент находятся в раскрытом состоянии.
Визуализация
Считайте aria-expanded своего рода переключателем света (
🔘), который управляет лампочкой (
💡):
`aria-expanded="false"`: 🔘🌑💡
// Свет выключен, CSS-свойства остаются без изменений.
`aria-expanded="true"`: 🔘🌕💡
// Свет включён, CSS-свойства меняются, элемент видим.
Переключаясь между режимами, вы влияете на состояние лампочки — так же как изменение
aria-expanded влияет на CSS-свойства:
[aria-expanded="false"] .details {
display: none; /* "Детали скрыты" 🌑 */
}
[aria-expanded="true"] .details {
display: block; /* "Детали видимы!" 🌕 */
}
Переключите и увидите, как изменяется освещение комнаты, аналогично трансформации CSS элемента.
Синергия: сочетаем доступность с динамическим стилем
Учет доступности при работе с
aria-expanded имеет важное значение. Ваши визуальные изменения должны не только служить эстетической приятности, но и облегчать взаимодействие для всех пользователей:
- Стандартные стили фокуса идеально подходят для навигации с помощью клавиатуры:
button:focus {
outline: none;
box-shadow: 0 0 0 3px #aaa; /* Тень выделяет элемент при переключении с помощью клавиши Tab */
}
- Визуальные индикаторы помогают пользователю осознавать статус раскрытого содержимого:
button::after {
content: attr(aria-expanded) ' content'; /* Кнопка "сообщает" о своём состоянии */
}
- Обязательно следуйте рекомендациям WCAG о контрастности.
Добавляем изюминку с помощью jQuery:
Если вы привыкли работать с jQuery, вы можете динамически применять стилизацию в зависимости от состояния
aria-expanded, используя метод
.css():
$('#dynamicToggle').click(function() {
var $this = $(this);
$this.attr('aria-expanded', $this.attr('aria-expanded') === 'false');
$this.css('background-color', $this.attr('aria-expanded') === 'true' ? 'yellow' : 'silver'); /* Фоновый цвет меняется вместе с состоянием элемента */
});
Помните, что каждый интерактивный элемент с
aria-expanded должен поддерживать управление с помощью клавиатуры и иметь соответствующие ARIA роли для улучшения доступности для читалок экрана.
Полезные материалы
- ARIA – Доступность | MDN — Углубленный материал по ARIA.
- Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 — Подробное руководство W3C по
aria-expanded.
- "Хакерство с чекбоксом" (и что с этим можно сделать) | CSS-Tricks — Примеры того, как можно использовать чекбоксы для управления стилями без использования JavaScript.
- Как скрыть контент – Проект A11Y — Основы работы со скрытием контента в паре с
aria-expanded.
- WebAIM: CSS в действии – Невидимый контент для пользователей читающих экран — Способы создания невидимого контента с помощью CSS.
- API доступности: ключ к доступности Интернета — Smashing Magazine — Подробно о взаимодействии ARIA с доступностью API браузера.
- Selectors Level 3 — Спецификация W3C для CSS-селекторов атрибутов, ваш инструмент для стилизации элементов на основе
aria-expanded.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда