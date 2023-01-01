Изменение CSS свойства через атрибут aria-expanded в HTML

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Быстрый ответ

Для оформления элементов с использованием aria-expanded="true" наиболее подходящими будут селекторы атрибутов CSS. Они позволяют динамически менять визуальный стиль элементов в соответствии с состоянием атрибута.

Пример:

CSS Скопировать код button[aria-expanded="true"] { color: red; /* Кнопка примет красный цвет, если будет в раскрытом состоянии */ }

Через JavaScript мы будем переключать значение aria-expanded между true и false , что сигнализирует о необходимости активировать определённую стилизацию.

Кусок кода:

JS Скопировать код document.querySelector('#toggle').addEventListener('click', function() { var expanded = this.getAttribute('aria-expanded') === 'true'; this.setAttribute('aria-expanded', !expanded); });

Основные пункты:

Селектор [aria-expanded="true"] в CSS отвечает за стилизацию элементов.

в CSS отвечает за элементов. JavaScript изменяет значение aria-expanded для корректировки стиля в зависимости от текущего состояния элемента.

Глубокое погружение в материал

Добавим некоторую изюминку, используя JavaScript не только для коррекции aria-expanded , но и для манипуляций с CSS-свойствами:

JS Скопировать код document.querySelector('#advancedToggle').addEventListener('click', function() { this.classList.toggle('is-expanded'); var expanded = this.getAttribute('aria-expanded') === 'true'; this.setAttribute('aria-expanded', !expanded); });

Теперь, переключение класса .is-expanded вносит сложные изменения во внешний вид:

CSS Скопировать код button.is-expanded { transform: rotate(180deg); /* При раскрытии кнопка поворачивается на 180 градусов! */ }

Мы можем использовать переходы и анимации, чтобы визуальная обратная связь стала более плавной и видимой.

Думаем в категориях состояний: делаем CSS восприимчивым

Ваши стили должны корректно реагировать как на состояние aria-expanded="true" , так и на дефолтное или состояние false :

CSS Скопировать код /* Дефолтное состояние */ button { transition: background-color 0.3s ease; } /* Раскрытое состояние */ button[aria-expanded="true"] { background-color: green; /* Кнопка принимает зелёный цвет, подчёркивая свою экологичность в раскрытом состоянии */ }

Важный момент: если возникают проблемы с приоритетностью или наследованием в CSS, соединяйте селекторы атрибутов с классами:

CSS Скопировать код nav.main-navigation button[aria-expanded="true"] { border: 2px solid blue; /* Теперь только раскрытые кнопки в рамках .main-navigation будут иметь синюю рамку! */ }

С помощью этого подхода вы сможете точечно применять стили к кнопкам внутри .main-navigation , которые в данный момент находятся в раскрытом состоянии.

Визуализация

Считайте aria-expanded своего рода переключателем света ( 🔘 ), который управляет лампочкой ( 💡 ):

Markdown Скопировать код `aria-expanded="false"`: 🔘🌑💡 // Свет выключен, CSS-свойства остаются без изменений. `aria-expanded="true"`: 🔘🌕💡 // Свет включён, CSS-свойства меняются, элемент видим.

Переключаясь между режимами, вы влияете на состояние лампочки — так же как изменение aria-expanded влияет на CSS-свойства:

CSS Скопировать код [aria-expanded="false"] .details { display: none; /* "Детали скрыты" 🌑 */ } [aria-expanded="true"] .details { display: block; /* "Детали видимы!" 🌕 */ }

Переключите и увидите, как изменяется освещение комнаты, аналогично трансформации CSS элемента.

Синергия: сочетаем доступность с динамическим стилем

Учет доступности при работе с aria-expanded имеет важное значение. Ваши визуальные изменения должны не только служить эстетической приятности, но и облегчать взаимодействие для всех пользователей:

Стандартные стили фокуса идеально подходят для навигации с помощью клавиатуры:

CSS Скопировать код button:focus { outline: none; box-shadow: 0 0 0 3px #aaa; /* Тень выделяет элемент при переключении с помощью клавиши Tab */ }

Визуальные индикаторы помогают пользователю осознавать статус раскрытого содержимого:

CSS Скопировать код button::after { content: attr(aria-expanded) ' content'; /* Кнопка "сообщает" о своём состоянии */ }

Обязательно следуйте рекомендациям WCAG о контрастности.

Добавляем изюминку с помощью jQuery:

Если вы привыкли работать с jQuery, вы можете динамически применять стилизацию в зависимости от состояния aria-expanded , используя метод .css() :

JS Скопировать код $('#dynamicToggle').click(function() { var $this = $(this); $this.attr('aria-expanded', $this.attr('aria-expanded') === 'false'); $this.css('background-color', $this.attr('aria-expanded') === 'true' ? 'yellow' : 'silver'); /* Фоновый цвет меняется вместе с состоянием элемента */ });

Помните, что каждый интерактивный элемент с aria-expanded должен поддерживать управление с помощью клавиатуры и иметь соответствующие ARIA роли для улучшения доступности для читалок экрана.

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