Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF

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Быстрый ответ

Если вы хотите избежать переноса строк таблицы на разные страницы при печати, то в CSS применяется свойство page-break-inside: avoid; к элементу tr :

CSS Скопировать код tr { page-break-inside: avoid; }

Таким образом, каждая строка будет рассматриваться как неделимый блок и останется цельным на одной странице.

Вместе мы углубимся в данную тему, возможность улучшить данную методику и обеспечиванию более профессионального результата печати, а также проанализируем типичные примеры.

CSS и печать: Совершенная симбиоз

Мы можем улучшить восприятие печатных документов, создав специфический класс для печати и применив к нему правила стилей:

CSS Скопировать код @media print { .print-friendly tr { page-break-inside: avoid; } }

Обработка сложных таблиц

Со сложными таблицами приходится немного посерьезнее поработать, чтобы сохранить структуру и эстетику в печатной версии:

Гармоничные границы: Чтобы границы таблиц были идеальными, примените border-collapse: collapse; . Адекватное содержание: Добавление white-space: nowrap; к ячейкам таблицы предотвратит перенос содержимого и разрыв строк. Гибкий печатный процесс: Внутри медиа-запроса @media print вы можете изменить display-свойства элемента tr . Однако стоит избегать значений, таких как inline-block или flex , которые могут повредить структуру таблицы. Особенности браузеров: У каждого браузера, в том числе Chrome, есть свойства управления разрывами страниц. Регулярное тестирование печати в различных браузерах поможет избежать неожиданных неудобств.

Комбинированный CSS для оптимальных печатных макетов

Для улучшения печатных макетов можно комбинировать CSS-свойства вместе с page-break-inside: avoid :

Прощайте, дублирование: Псевдоэлементы с 4-пиксельной высотой помогают избежать дублирования границ, которое может возникнуть при печати.

CSS Скопировать код @media print { .print-friendly tr:before, .print-friendly tr:after { content: ""; display: block; height: 4px; } }

Сохранение целостности потока: Встроенные div в td с применением page-break-inside: avoid и добавлением отступов избавляют пространство от разрывов близ текста.

CSS Скопировать код @media print { .print-friendly td div { margin: 4px; } }

Сталкиваемся с новым миром CSS

Для тех, кто любит экспериментировать, подойдет использование CSS Grid для создания печатных макетов:

CSS Скопировать код @media print { .print-grid-container { display: grid; } }

При использовании Grid для печати динамических данных будьте осторожны и постоянно проверяйте результаты, чтобы не столкнуться с неожиданными последствиями.

Визуализация

Визуализируем полученный результат:

До: Строка таблицы 📄 разрывается на границе страниц 📄

После: Строка таблицы 📄 целиком помещается на страницу 📄

Применимы следующие свойства:

CSS Скопировать код tr { display: block; page-break-inside: avoid; }

Как справиться с таблицами, разделенными на страницы с повторяющимися заголовками

Повторение заголовков на каждой новой странице при печати таблиц многократного использования – ключ к хорошему чтению. Ведь это словно маяк, указывающий путь:

CSS Скопировать код thead { display: table-header-group; }

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