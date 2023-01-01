Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Быстрый ответ
Если вы хотите избежать переноса строк таблицы на разные страницы при печати, то в CSS применяется свойство
page-break-inside: avoid; к элементу
tr:
tr { page-break-inside: avoid; }
Таким образом, каждая строка будет рассматриваться как неделимый блок и останется цельным на одной странице.
Вместе мы углубимся в данную тему, возможность улучшить данную методику и обеспечиванию более профессионального результата печати, а также проанализируем типичные примеры.
CSS и печать: Совершенная симбиоз
Мы можем улучшить восприятие печатных документов, создав специфический класс для печати и применив к нему правила стилей:
@media print {
.print-friendly tr { page-break-inside: avoid; }
}
Обработка сложных таблиц
Со сложными таблицами приходится немного посерьезнее поработать, чтобы сохранить структуру и эстетику в печатной версии:
Гармоничные границы: Чтобы границы таблиц были идеальными, примените
border-collapse: collapse;.
Адекватное содержание: Добавление
white-space: nowrap;к ячейкам таблицы предотвратит перенос содержимого и разрыв строк.
Гибкий печатный процесс: Внутри медиа-запроса
@media printвы можете изменить display-свойства элемента
tr. Однако стоит избегать значений, таких как
inline-blockили
flex, которые могут повредить структуру таблицы.
Особенности браузеров: У каждого браузера, в том числе Chrome, есть свойства управления разрывами страниц. Регулярное тестирование печати в различных браузерах поможет избежать неожиданных неудобств.
Комбинированный CSS для оптимальных печатных макетов
Для улучшения печатных макетов можно комбинировать CSS-свойства вместе с
page-break-inside: avoid:
- Прощайте, дублирование: Псевдоэлементы с 4-пиксельной высотой помогают избежать дублирования границ, которое может возникнуть при печати.
@media print {
.print-friendly tr:before,
.print-friendly tr:after {
content: "";
display: block;
height: 4px;
}
}
- Сохранение целостности потока: Встроенные
divв
tdс применением
page-break-inside: avoidи добавлением отступов избавляют пространство от разрывов близ текста.
@media print {
.print-friendly td div { margin: 4px; }
}
Сталкиваемся с новым миром CSS
Для тех, кто любит экспериментировать, подойдет использование CSS Grid для создания печатных макетов:
@media print {
.print-grid-container {
display: grid;
}
}
При использовании Grid для печати динамических данных будьте осторожны и постоянно проверяйте результаты, чтобы не столкнуться с неожиданными последствиями.
Визуализация
Визуализируем полученный результат:
До: Строка таблицы 📄 разрывается на границе страниц 📄
После: Строка таблицы 📄 целиком помещается на страницу 📄
Применимы следующие свойства:
tr { display: block; page-break-inside: avoid; }
Как справиться с таблицами, разделенными на страницы с повторяющимися заголовками
Повторение заголовков на каждой новой странице при печати таблиц многократного использования – ключ к хорошему чтению. Ведь это словно маяк, указывающий путь:
thead { display: table-header-group; }
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда