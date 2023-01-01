logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Избегаем разрыва страниц в строках HTML таблицы на PDF

#CSS и верстка  #Практика верстки (кейсы)  #Таблицы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите избежать переноса строк таблицы на разные страницы при печати, то в CSS применяется свойство page-break-inside: avoid; к элементу tr:

CSS
Скопировать код
tr { page-break-inside: avoid; }

Таким образом, каждая строка будет рассматриваться как неделимый блок и останется цельным на одной странице.

Вместе мы углубимся в данную тему, возможность улучшить данную методику и обеспечиванию более профессионального результата печати, а также проанализируем типичные примеры.

Пошаговый план для смены профессии

CSS и печать: Совершенная симбиоз

Мы можем улучшить восприятие печатных документов, создав специфический класс для печати и применив к нему правила стилей:

CSS
Скопировать код
@media print {
  .print-friendly tr { page-break-inside: avoid; }
}

Обработка сложных таблиц

Со сложными таблицами приходится немного посерьезнее поработать, чтобы сохранить структуру и эстетику в печатной версии:

  1. Гармоничные границы: Чтобы границы таблиц были идеальными, примените border-collapse: collapse;.

  2. Адекватное содержание: Добавление white-space: nowrap; к ячейкам таблицы предотвратит перенос содержимого и разрыв строк.

  3. Гибкий печатный процесс: Внутри медиа-запроса @media print вы можете изменить display-свойства элемента tr. Однако стоит избегать значений, таких как inline-block или flex, которые могут повредить структуру таблицы.

  4. Особенности браузеров: У каждого браузера, в том числе Chrome, есть свойства управления разрывами страниц. Регулярное тестирование печати в различных браузерах поможет избежать неожиданных неудобств.

Комбинированный CSS для оптимальных печатных макетов

Для улучшения печатных макетов можно комбинировать CSS-свойства вместе с page-break-inside: avoid:

  • Прощайте, дублирование: Псевдоэлементы с 4-пиксельной высотой помогают избежать дублирования границ, которое может возникнуть при печати.
CSS
Скопировать код
@media print {
  .print-friendly tr:before,
  .print-friendly tr:after {
    content: "";
    display: block;
    height: 4px;
  }
}
  • Сохранение целостности потока: Встроенные div в td с применением page-break-inside: avoid и добавлением отступов избавляют пространство от разрывов близ текста.
CSS
Скопировать код
@media print {
  .print-friendly td div { margin: 4px; }
}

Сталкиваемся с новым миром CSS

Для тех, кто любит экспериментировать, подойдет использование CSS Grid для создания печатных макетов:

CSS
Скопировать код
@media print {
  .print-grid-container {
    display: grid;
  }
}

При использовании Grid для печати динамических данных будьте осторожны и постоянно проверяйте результаты, чтобы не столкнуться с неожиданными последствиями.

Визуализация

Визуализируем полученный результат:

До: Строка таблицы 📄 разрывается на границе страниц 📄
После: Строка таблицы 📄 целиком помещается на страницу 📄

Применимы следующие свойства:

CSS
Скопировать код
tr { display: block; page-break-inside: avoid; }

Как справиться с таблицами, разделенными на страницы с повторяющимися заголовками

Повторение заголовков на каждой новой странице при печати таблиц многократного использования – ключ к хорошему чтению. Ведь это словно маяк, указывающий путь:

CSS
Скопировать код
thead { display: table-header-group; }

Полезные материалы

  1. page-break-inside – CSS | MDN
  2. break-inside | CSS-Tricks
  3. CSS Paged Media Module Level 3
  4. Дизайн для печати с помощью CSS — Smashing Magazine
  5. break-after – CSS | MDN
  6. CSS для вёрстки страниц для печати — SitePoint
  7. CSS руководство | DigitalOcean
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое CSS-свойство поможет избежать разрыва строк таблицы при печати?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...