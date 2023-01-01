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Избавляемся от подсказки "No file chosen" в Chrome

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Если вам требуется скрыть сообщение "Файл не выбран", вам потребуется использовать CSS для того, чтобы область для загрузки файла стала невидимой. Также вы можете воспользоваться JavaScript для улучшения взаимодействия с пользователем. Приведенный ниже код поможет:

HTML
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<style>
  /* Делаем наше поле ввода файла невидимым */
  .custom-file-input {
    opacity: 0;
    width: 0.1px;
    height: 0.1px;
    z-index: -1; /* "Скрываем" поле ввода */
  }
  /* Создаем "подмену" кнопки */
  .file-btn {
    background: #f1f1f1;
    border: 1px solid #d3d3;
    padding: 5px 15px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
  }
</style>

<label class="file-btn" for="hidden-file">Загрузить файл</label>
<input id="hidden-file" class="custom-file-input" type="file" onchange="document.getElementById('file-label').textContent = this.files[0].name"> <!-- Теперь подсказка "Файл не выбран" не отображается -->
<span id="file-label"></span>

Здесь мы устанавливаем непрозрачность и размеры области для загрузки файла в минимальные значения, "маскируя" его этим образом. Метка становится "кнопкой" интерактивного действия и отображает имя загруженного файла.

Пошаговый план для смены профессии

Кастомизация всплывающей подсказки с помощью атрибута

Если вы хотите изменить текст всплывающей подсказки, добавьте атрибут title и напишите в нём свой текст. Однако, если нужно отключить подсказку, достаточно оставить пустым title, указав пустую строку или пробел. Вот так выглядят примеры использования подсказок в Chrome:

HTML
Скопировать код
<input type="file" title=" " />

Данный метод устанавливает title в виде одного пробела и удаляет всплывающую подсказку. Чтобы сохранить обычный внешний вид поля для загрузки файла без лишних надписей, примените CSS для его стилизации. К примеру, делаете его прозрачным:

HTML
Скопировать код
<input type="file" title=" " style="color: transparent;" />

Создание доступного поля ввода файла

При работе с полями для загрузки файлов не стоит забывать об доступности для дополнительного доступа при помощи вспомогательных технологий, например, скринридеров. Важно обеспечить корректную настройку атрибутов ARIA и поддержку управления с помощью клавиатуры.

  • Используйте aria-label или aria-labelledby для описания скрытой области ввода.
  • Убедитесь в том, что ваша "подмена" кнопки доступна для управления с клавиатуры.
  • Не забывайте про визуальные подсказки для таких событий, как наведение мыши, активность и фокус.

Использование JavaScript

Для более глубокого контроля вы можете воспользоваться JavaScript:

JS
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document.getElementById('file-btn').addEventListener('click', function() {
  // Да, вы кликнули по подмене!
  document.getElementById('hidden-file').click();
});

Теперь элемент с идентификатором 'file-btn' выполняет роль "спускового крючка" для нашего скрытого поля ввода, предотвращая появление нежелательных подсказок.

Визуализация

"Магия" скрытия подсказки "Файл не выбран" выглядит так:

Markdown
Скопировать код
До: 🚫 Подсказка "Файл не выбран" 🛑
После: 🚫🛑 Свободный путь!

Сделайте интерфейс чище! 🚀

Потенциальные ограничения и предостережения

Несмотря на эффективность данных методов, следует учитывать некоторые нюансы:

  • Проверяйте совместимость с разными браузерами.
  • Обратите внимание на опыт пользователей — важно, чтобы выбранный файл был заметен для пользователя.
  • Избегайте использования JavaScript-методов, которые могут угрожать безопасности данных.

Полезные материалы

  1. <input type="file"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное описание элемента ввода файла в официальной документации.
  2. html – Как стилизовать кнопку для input type="file" – Stack Overflow — обсуждение вопросов стилизации пользовательских полей ввода на Stack Overflow.
  3. "file input" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — сайт для проверки совместимости в разных браузерах.
  4. Просто момент... – CodePen — примеры кастомизированных полей для загрузки файлов.
  5. [MISC] Нам нужен лучший дизайн для поля ввода файла · Issue #75 · openui/open-ui · GitHub — обсуждения дизайна и использования полей для загрузки файлов.
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Как скрыть сообщение 'Файл не выбран' в Chrome?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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