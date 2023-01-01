Из кнопки в HTML сделать ссылку: метод GET и редирект#Формы #Кнопки и элементы управления #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для реализации перехода на другую страницу по нажатию на элемент input используйте следующий код:
<input type="button" value="Перейти" onclick="window.location='https://example.com'">
Этот код позволит переадресовать пользователя на указанный URL при нажатии на кнопку, для этого будет использован GET-запрос.
Применение Javascript для реализации переадресации
В быстром ответе рекомендовано использование Javascript для обеспечения функционала перенаправления. Этот подход особенно эффективен в ситуациях, когда:
- Нужно имитировать нажатие кнопки, отключив стандартную отправку формы.
- Важно обеспечить простую реализацию прямого GET-запроса.
- Не предполагается работа со сложными Javascript библиотеками или фреймворками.
Альтернативные способы создания кнопок со ссылками без использования Javascript
Если было принято решение избегать использования метода onclick и Javascript в целом, в HTML есть другие варианты:
Замаскированная ссылка: Элемент
<a>, стилизованный под кнопку с помощью CSS, сохраняет все функции гиперссылки.
<a href="https://example.com" class="button-like">Перейти</a>
Отправка через форму: Для отправки формы используйте
<input type="submit">внутри
<form>, задав метод отправки "get".
<form action="https://example.com"> <input type="submit" value="Перейти"> </form>
Передача параметров в GET-запросе
Непосредственно в URL вы можете добавить параметры для более детальной настройки функционала:
<input type="button" value="Поиск" onclick="location.href='https://example.com?query=searchTerm';">
Такой подход позволит отправить поисковый запрос как параметр.
Визуализация
Процесс действия кнопки, представленной в виде такси 🚖, выглядит следующим образом:
<input type="button" value="Посетить Бродвей" onclick="location.href='http://broadway.com';">
🚖 Нажмите 'Посетить Бродвей' -> Отправляется запрос на маршрут (HTTP GET) -> Переход на Бродвей (broadway.com)
Одно нажатие – и вас мгновенно перенаправляют в новое место, словно герой приключенческого фильма.
Управление сложными переадресациями с помощью метода onclick
Обработчик события onclick в Javascript – это удобный инструмент для управления переадресацией:
Условная переадресация: Выполняйте проверку условий перед переходом, используя конструкцию if-else для обработки динамических данных.
function redirectUser() { if (userHasPermissions) { location.href = 'https://example.com/private'; } else { alert('Доступ запрещен!'); } }
Добавление параметров запроса: Нажатие кнопки может передать данные из формы в URL, используя кодирование URI.
function searchWithParams() { const searchTerm = document.getElementById('searchInput').value; location.href = `https://example.com?query=${encodeURIComponent(searchTerm)}`; }
Управление навигацией: Если форма не прошла проверку, запрещайте действие по умолчанию и указывайте пользователю на ошибки.
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function(event) { if (formIsValid()) { location.href = 'https://example.com'; } else { event.preventDefault(); alert('Форма заполнена неверно.'); } });
SEO и UX: Синергия подходов
За каждой аккуратно выполненной кнопкой на самом деле скрываются некоторые правила SEO и UX:
- Основная навигация: Для обозначения основной навигации используйте тег
<a>.
- Действия внутри приложения: В таком случае лучше использовать
<button>или
<input>.
- Понятность для пользователя: Цель действия кнопки должна быть понятной для пользователя.
Полезные материалы
- Тег <a>: Якорь – HTML: HyperText Markup Language | MDN – детальное руководство MDN по использованию тега
<a>.
- Тег button – W3Schools – подробный обзор использования тега
<button>от W3Schools.
- Когда нужно использовать элемент Button | CSS-Tricks – объяснение от CSS-Tricks о правильном использовании кнопок.
- Как сделать HTML-кнопку, которая будет действовать как ссылка? – Stack Overflow – обсуждение создания HTML кнопки-ссылки на Stack Overflow.
- Тег <form>: Форма – HTML: HyperText Markup Language | MDN – всё, что нужно знать о формах от MDN.
- Метод Event: preventDefault() – Web APIs | MDN – подробное руководство по использованию метода
Event.preventDefault().
- Стандарт HTML для элемента <button> – описание стандарта HTML для тега
<button>.
Геннадий Игнатьев
методист обучения