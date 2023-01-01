Исправляем ширину td элемента с CSS: позиционирование

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Быстрый ответ

Чтобы задать фиксированную ширину ячейке td , следует установить одинаковые параметры для width и min-width :

CSS Скопировать код td.fixed-width { width: 100px; min-width: 100px; }

Примените этот класс к нужному элементу в HTML-коде:

HTML Скопировать код <td class="fixed-width"></td>

Дополнительное применение стилей к элементу table с директивой table-layout: fixed; обеспечит соблюдение фиксированной ширины колонки в 100px.

Гарантируйте, чтобы общая ширина таблицы была достаточной для всех td , чтобы предотвратить нежелательное перекрытие.

Задание и соблюдение фиксированной ширины колонок

Для управления шириной колонок таблицы указываем стиль table-layout: fixed; :

CSS Скопировать код table { width: 100%; table-layout: fixed; }

Не забывайте определить ширину каждой ячейки td или th , чтобы она соответствовала размерам таблицы:

HTML Скопировать код <td class="column-fixed-width"></td>

или

HTML Скопировать код <td style="width: 200px;"></td>

Воздействие абсолютного позиционирования на ячейки таблицы

Учтите, что присваивание ячейке свойства position: absolute; может вызвать проблемы с распределением содержимого таблицы.

CSS Скопировать код td.relative-position { position: relative; }

Контроль переполнения контента

Чтобы контролировать содержимое, превышающее ширину td , используйте свойство overflow :

CSS Скопировать код td { overflow: hidden; // Скрыть избыток overflow: auto; // Добавить скроллбар при необходимости }

Визуализация

Представим, что мы декорируем стол для эксклюзивного ужина:

🍴 Расположение на столе 🍽 📐 Габариты Место для гостя (td) Ширина: 📏 (Фиксированная)

Каждое место для гостя — это элемент td :

CSS Скопировать код td { position: absolute; width: 80px; } /* Каждое блюдо 🍽 занимает именно свое место без искажений! */

Управление переполнением контента

Это можно ассоциировать с подносом, переполненным блюдами. Как удержать на нем порядок? Точно так же мы ограничиваем переполнение содержимого в ячейках:

С overflow: hidden; избыточное содержимое скрыто,

избыточное содержимое скрыто, overflow: scroll; предлагает скроллинг для доступа к скрытому контенту,

предлагает скроллинг для доступа к скрытому контенту, overflow: auto; позволяет системе принимать решение, когда скрыть или показать скроллинг.

Создание реагирующих таблиц

Чтобы таблица правильно отображалась на устройствах с разной шириной экрана, используйте медиа-запросы для настройки ширины ячеек:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { .responsive-table td:nth-child(even) { display: none; // Скрываем менее важные колонки на узких экранах } }

Эти стили обеспечат корректную работу таблицы на любых устройствах.

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