Исправляем прыжки фона при скрытии адресной строки на мобильных

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Быстрый ответ

Хотите устранить скачки фонового изображения в процессе изменения размеров окна браузера? Используйте CSS свойства background-attachment: fixed; и background-size: cover; . Они позволят вам зафиксировать положение фонового изображения и обеспечить его равномерное распределение по всему доступному пространству.

CSS Скопировать код .element { background-image: url('image.jpg'); background-attachment: fixed; background-size: cover; }

Применив указанные стили к элементам, вы обеспечите неизменность позиции фона даже при движении адресной строки.

Способ преодоления проблемы подскакивающей высоты с помощью JavaScript

Проблему с высотой vh в iOS можно решить при помощи JavaScript, динамически подстраивающего высоту элементов. Данный скрипт оперативно корректирует размеры, учитывая изменения в области просмотра.

JS Скопировать код function resizeBackground() { var extraHeight = 60; // Добавляем немного свободного пространства для компенсации изменяемости адресной строки document.getElementById('bg1').style.height = window.innerHeight + extraHeight + "px"; document.getElementById('bg2').style.height = window.innerHeight + extraHeight + "px"; } window.addEventListener('resize', resizeBackground); // Отслеживаем изменения размеров окна resizeBackground(); // Инициализируем функцию

Данный код эффективно контролирует изменения размеров окна, быстро реагирует на внезапные изменения и предотвращает визуальные смещения.

Гарантируем плавность движений – плавные переходы

Если применить CSS-property transition , то можно существенно смягчить эффект внезапных изменений расположения элементов на странице. Задержка внесет минимальные коррекции в расположение элементов.

CSS Скопировать код .element { transition: height 999999s; // Движение настолько плавное, что почти неразличимо }

Добавьте это свойство в стили элементов, чтобы изменения размеров происходили максимально плавно и элегантно.

Визуализация

Вот какая проблема подскакивающего фонового изображения может возникнуть в процессе прокрутки страницы, особенно при том, что мобильный браузер скрывает или показывает адресную строку:

Markdown Скопировать код Адресная строка видна: 📱====================== | 🖼️ | | Фон стабилен | | (Не трясется) | ========================= Адресная строка скрыта: 📱 | 🖼️ | <- Фон подскакнул вверх | Фоновое изображение | | (Следует за видимой областью) | =========================

Используя предложенные CSS-приемы, фон можно зафиксировать на месте, как якорь судно:

Markdown Скопировать код 📱====================== | 🖼️🔒 | | Фоновое изображение | | (Не подскакивает) | ========================= // Свойство `background-attachment: fixed` надежно "приклеивает" фон на месте.

Целью является сделать так, чтобы фон не подскакивал, а оставался неизменным независимо от того, что происходит с адресной строкой.

SOLID подход к учету особенностей мобильных браузеров

Принимаем во внимание разнообразие соотношений сторон

Устройства с различными соотношениями сторон могут вести себя по-разному, поэтому используйте медиа-запросы CSS для адаптации под специфические размеры и формы экранов.

CSS Скопировать код @media (aspect-ratio: 16/9) { .element { /* Специальный стиль для экранов 16:9 */ } } @media (aspect-ratio: 3/2) { .element { /* Персонализированные правила для экранов 3:2 */ } }

Тестируйте ваш дизайн на различных устройствах, чтобы обеспечить его корректное отображение.

Обеспечиваем плавный пользовательский опыт на мобильных устройствах

Создайте плавный и стабильный пользовательский опыт, контролируя поток содержимого с помощью свойств overflow для элементов html и body .

CSS Скопировать код html { overflow: hidden; // Запрещаем прокрутку } body { overflow-y: scroll; // Включаем вертикальную прокрутку }

Такой подход эффективно устраняет смещения фоновых изображений, которые могут возникнуть внезапно.

Используем альтернативные подходы к дизайну

Если нет возможности реализовать идеальное решение, рассмотрите возможность изменения мобильного дизайна в пользу более адаптивных и удобных вариантов. Это может быть отказ от использования фоновых изображений на всю страницу или изменение расположения визуальных элементов для увеличения гибкости интерфейса.

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