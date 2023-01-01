Исправляем прыжки фона при скрытии адресной строки на мобильных#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Хотите устранить скачки фонового изображения в процессе изменения размеров окна браузера? Используйте CSS свойства
background-attachment: fixed; и
background-size: cover;. Они позволят вам зафиксировать положение фонового изображения и обеспечить его равномерное распределение по всему доступному пространству.
.element {
background-image: url('image.jpg');
background-attachment: fixed;
background-size: cover;
}
Применив указанные стили к элементам, вы обеспечите неизменность позиции фона даже при движении адресной строки.
Способ преодоления проблемы подскакивающей высоты с помощью JavaScript
Проблему с высотой vh в iOS можно решить при помощи JavaScript, динамически подстраивающего высоту элементов. Данный скрипт оперативно корректирует размеры, учитывая изменения в области просмотра.
function resizeBackground() {
var extraHeight = 60; // Добавляем немного свободного пространства для компенсации изменяемости адресной строки
document.getElementById('bg1').style.height = window.innerHeight + extraHeight + "px";
document.getElementById('bg2').style.height = window.innerHeight + extraHeight + "px";
}
window.addEventListener('resize', resizeBackground); // Отслеживаем изменения размеров окна
resizeBackground(); // Инициализируем функцию
Данный код эффективно контролирует изменения размеров окна, быстро реагирует на внезапные изменения и предотвращает визуальные смещения.
Гарантируем плавность движений – плавные переходы
Если применить CSS-property
transition, то можно существенно смягчить эффект внезапных изменений расположения элементов на странице. Задержка внесет минимальные коррекции в расположение элементов.
.element {
transition: height 999999s; // Движение настолько плавное, что почти неразличимо
}
Добавьте это свойство в стили элементов, чтобы изменения размеров происходили максимально плавно и элегантно.
Визуализация
Вот какая проблема подскакивающего фонового изображения может возникнуть в процессе прокрутки страницы, особенно при том, что мобильный браузер скрывает или показывает адресную строку:
Адресная строка видна:
📱======================
| 🖼️ |
| Фон стабилен |
| (Не трясется) |
=========================
Адресная строка скрыта:
📱
| 🖼️ | <- Фон подскакнул вверх
| Фоновое изображение |
| (Следует за видимой областью) |
=========================
Используя предложенные CSS-приемы, фон можно зафиксировать на месте, как якорь судно:
📱======================
| 🖼️🔒 |
| Фоновое изображение |
| (Не подскакивает) |
=========================
// Свойство `background-attachment: fixed` надежно "приклеивает" фон на месте.
Целью является сделать так, чтобы фон не подскакивал, а оставался неизменным независимо от того, что происходит с адресной строкой.
SOLID подход к учету особенностей мобильных браузеров
Принимаем во внимание разнообразие соотношений сторон
Устройства с различными соотношениями сторон могут вести себя по-разному, поэтому используйте медиа-запросы CSS для адаптации под специфические размеры и формы экранов.
@media (aspect-ratio: 16/9) {
.element {
/* Специальный стиль для экранов 16:9 */
}
}
@media (aspect-ratio: 3/2) {
.element {
/* Персонализированные правила для экранов 3:2 */
}
}
Тестируйте ваш дизайн на различных устройствах, чтобы обеспечить его корректное отображение.
Обеспечиваем плавный пользовательский опыт на мобильных устройствах
Создайте плавный и стабильный пользовательский опыт, контролируя поток содержимого с помощью свойств
overflow для элементов
html и
body.
html {
overflow: hidden; // Запрещаем прокрутку
}
body {
overflow-y: scroll; // Включаем вертикальную прокрутку
}
Такой подход эффективно устраняет смещения фоновых изображений, которые могут возникнуть внезапно.
Используем альтернативные подходы к дизайну
Если нет возможности реализовать идеальное решение, рассмотрите возможность изменения мобильного дизайна в пользу более адаптивных и удобных вариантов. Это может быть отказ от использования фоновых изображений на всю страницу или изменение расположения визуальных элементов для увеличения гибкости интерфейса.
Полезные материалы
- background-attachment – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Статья на МDN о свойстве
background-attachment.
- Cumulative Layout Shift (CLS) | Articles | web.dev — Статья от Google о принципах восприятия и улучшения совокупного сдвига макета.
- Speed Up Google Fonts – Harry Roberts – Web Performance Consultant — Методы ускорения загрузки Google Fonts, влияющие на стабильность макета.
- Web Design Experiments by Jen Simmons — Коллекция экспериментальных веб-дизайнов для вдохновения.
- Most Reliable App & Cross Browser Testing Platform | BrowserStack — Сервис для тестирования вашего сайта на различных устройствах и платформах.
- Creating Intrinsic Ratios for Video – A List Apart — Советы по сохранению соотношения сторон видео с целью избежать неожиданных изменений в макете.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда